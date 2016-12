Đavo je došao po svoje - Genkov dijamant! Kasa preliva, čeka se rekordni priliv - 43.000.000!

Ozbiljni pregovori počinju uskoro, posao bi mogao da bude završen već u prvoj polovini januara

Genkova fabrika talenata poslednjih godina lansirala je čitavu seriju mladih nada čiji se kvaliteti posebno cene u fudbalskom svetu, ali samo ove zime nekadašnji šampion Belgije mogao bi da ostvari rekordni profit. Jednog bisera, Vilfreda Ndidija već je kaparisao Lester za 18.000.000 evra, a kako javljaju belgijski mediji Đavo je definitivno došao po svoje.

Naime, Mančester junajted definitivno je poslao svoje najbolje pregovarače kako bi od Genka dobili najsjajniji biser - Leona Bejlija. Momka o čijim se kvalitetima priča naveliko i naširoko, ali i posvećuje posebna pažnja kritičara, velika je želja Žozea Murinja. Baš kao Benfikin nebrušeni dijamant - Viktor Lindelef, za koga Junajted sprema čak 45.000.000 evra.

Genkova škola biznisa: De Brujne, Benteke, Kurtoa, Sergej, Kulibali, Ndidi...

Navodno, Murinjo se ozbiljno „zaljubio“ u najboljeg mladog igrača belgijskog šampionata, toliko da po svaku cenu želi da ga dovede na Old Traford već ove zime. Međutim, tehnički direktor Genka Dimitri De Konde kaže da Genk neće popustiti tako lako. U klubu, inače, imaju nameru da Bejlija zadrže bar do sledećeg leta, s tim što bi ponuda od bar 25.000.000 evra mogla da promeni razmišljanja.

To nije sve. Jer, Genk bi u slučaju eventualne prodaje želeo da zadrži Bejlija na pozajmici do kraja sezone.

„Ako bi nam stigla neka mega-ponuda, za belgijske standarde, nećemo je odbiti sigurno. Ne možemo. A ako je on spreman da napravi jedan tako veliki korak u karijeri, biće jako teško da ga zadržimo u klubu. U kategoriji igrača do 20 godina on je apsolutno u vrhu, zato mislim da ponuda mora da bude bar 25.000.000 evra“, kaže De Konde.

A to je nešto što je odgovore u Romi i Napoliju nateralo da okrenu leđa i zatvore vrata. Liverpul i dalje razmišlja, Siti merka, ali Junajted jedino ima konkretnu nameru da nešto učini.

