Đavolja peta ribarevog sina - Denise, da li te je bar malo prošlo? (VIDEO)

Podsećamo se najtužnijeg dana u istoriji Mančestera posle pogibije Bezbijevih Beba...

Famozni 27. april 1974. Dan kad je Junajted ispao iz lige...

Bilo je tipično hladno aprilsko popodne u Mančesteru. Rivijev Lids već je osigurao titulu i sva pažnja bila je okrenuta ka Old Trafordu. U poslednjoj rundi Đavoli dočekuju Siti. Neophodna im je pobeda kako bi zadržali kakve takve šanse da se spasu ispadanja (u odloženom susretu dva dana kasnije igraju protiv Stouka), ali za to im je potrebno i da Norič savlada Birmingem. Junajted je bolji, više napada, Građani u nekoliko navrata izbacuju loptu sa gol-linije... Njima osim prestiža utakmica ne znači ništa, ali kud ćete veći motiv od toga da najvećeg rivala „ispratite“ u drugu ligu?

Minut je 82. Vili Morgan je izgubio loptu na sredini i gosti su krenuli u napad preko Samerbija. Odličan pas u prostor za Kolina Bela koji grabi ka kaznenom prostoru... Izgledalo je da će izgubiti loptu kada je nekako doturio do Frensisa Lija koji je ušao u golmanski prostor dok su se defanzivci Junajteda saplitali kao pijanci u mraku. Onda pas u sredinu za Loua i – štikla. Najčuvenija otkako je fudbala na Ostrvu. I do danas „milion puta“ opisana. Dekica Stepni ostao je ukopan na gol liniji, lopta je kroz njegove noge odskakutala u mrežu...

Svet Denisa Loua srušio se istog momenta. Znao je šta je uradio. Sam u svojim mislima krenuo je laganim korakom ka centru pognute glave, dok su saigrači prilazili da mu čestitaju. On nije slomio samo srca hiljada navijača, već i sopstveno.

Denis Lou - preko 300 utakmica za Junajted za 11 godina i blizu 200 postignutih golova. Šta sudbina može da uradi čoveku...

„Nikada u životu nisam bio tako depresivan. Posle 19 godina davanja golova postigao sam jedan koji sam istog momenta poželeo da nisam.“

Činjenica da je Birmingem u finišu utakmice uspeo da postigne gol i pobedi Norič – a to je praktično značilo da bi Junajted svakako ispao – ništa nije promenila kod Loua, iako je od tog dana prošlo skoro pola veka...

„Koliko dugo traje moja depresija? Tridesetak godina“, odgovorio je 2004. kada su ga pitali za čuveni meč i gol koji će večno ostati utkan u psihu svakog navijača Mančester junajteda. Drugačije ne razmišlja ni kada ga danas teraju da prepričava najgori dan svoga života.

Lou je istog momenta nakon postignutog gola napustio igru i rešio da završi karijeru. Utakmica je u dva navrata do kraja prekidana zbog upada navijača na teren, ali od ponovljenog meča, što je i bio cilj prekida, nije bilo ništa. Mančester je ispao u Drugu diviziju. Za utehu mu svakako nije poslužilo to što je Junajted na prvu sledeću titulu, osmu u istoriji, čekao sve do osnivanja Premijer lige u sezoni 1992/1993. i ere Aleksa Fergusona, ali verovatno jeste činjenica da mu navijači za ono što je uradio nikada nisu zamerili...

