Babel u Deportivu zarađivao kao stranci u Superligi

Holanđanin za tri i po meseca u Galiciji zaradio 110.000 evra

Holandski fudbaler Rajan Babel karijeru će nastaviti u turskom Bešiktašu gde će do kraja sezone zaraditi skoro osam puta više nego za tri i po meseca koliko je proveo u Deportivu iz La Korunje. Konkretno, kada je o sumama reč, holandski mediji navode da će od Bešiktaša dobiti ugovor do kraja sezone vredan 850.000 evra, a u Deportivu je od septembra do danas zarazio ukupno 110.000 evra.

Kada se njegova zarada podeli na mesečnu zaradu, ispada da je Holanđanin u Deportivu imao nešto više od 31.000 evra.

Takođe, navodi se da u ugovoru postoji opcija da se saradnja produži za još dve i po godine, a onda bi Babelova plata po sezoni porasla na 1.750.000 evra.

Babel je nedavno doputovao u Istanbul, turski paparaci su ga, naravno, odmah uslikali i čini se da je ceo transfer gotovo. Babel je prisustvovao i prvenstvenoj utakmici Bešiktaša i Gazijantepa. U redovima crno-belih biće i saigrač srpskom reprezentativcu Dušku Tošiću.

Ovaj 30-godišnji fudbaler karijeru je počeo u Ajaksu, potom je od 2007. do 2011. godine igrao za Liverpul. Usledile su epizode u Hofenhajmu, opet u Ajaksu, Kasimpaši i Al Ainu.

Poslednji meč u dresu reprezentacije Holandije igrao je 2011. godine.

