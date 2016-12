Babunski ima novu ponudu! Iz Turske...

Posle Jang Bojsa, još jedan klub pokazao interes za makedonskog vezistu

Kako stvari stoje, David Babunski će biti sledeći igrač koji će napustiti Crvenu zvezdu u zimskom prelaznom roku. Iako januarska fudbalska pijaca još nije počela, za Babunskog se polako stvara red...

Posle švajcarskog Jang Bojsa, za Zvezdinog mladog fudbalera se zainteresovala i Bursa, pišu turski i makedonski mediji.

Turski superligaš je stupio u kontakt sa menadžerom makedonskog veziste i raspituje se pod kojim uslovima može da angažuje Babunskog. Vetar u leđa transferu daje trener Hamza Hamzaoglu koji je lično tražio od klupske uprave da mu dovede Makedonca.

Babunski je na Marakanu stigao pre godinu dana, ali za to vreme nije dobio pravu šansu da pokaže sve kvalitete i odlazak u januaru je najrealnija opcija. Ima ugovor sa crveno-belima do leta 2018. godine, a najverovatnije rešenje je da dođe do sporazumnog raskida ugovora zbog dugovanja Zvezde prema fudbaleru i da on kao slobodan igrač sa „čistim papirima“ napusti tabor srpskog šampiona.

Na sličan način je klub napustio i njegov zemljak Daniel Avramovski koji je nedavno pojačao Olimpiju koja se takođe pominjala kao jedan od zainteresovanih klubova za Babunskog.

(FOTO: MN Press)