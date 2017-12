Bajern ima šansu za +10, Origi u konkurenciji za naj blam 2017. (VIDEO)

RB Lajpcig uzeo samo bod na gostovanju Volfzburgu...

Lajpcig grca li grca, a Bajern udara po gasu i ostavlja ga u prašini! Tako bi mogao i verovatno će takav i biti epilog bundesligaške trke za titulu... Jer tim kome se drugi put u sezoni dešava jedna ovako loša serija - jedna pobeda u pet utakmica - ne može da se nada uspešnoj borbi sa mašinerijom iz Minhena.

Bikovi su u premijernom meču 16. runde odigrali samo 1:1 sa Volfzburgom, pa će Bajern, ukoliko sutra dobije Keln, a u to apsolutno niko ne sumnja, pobeći prvom pratiocu čak deset bodova. Reklo bi se - nedostižnih deset bodova...

RB Lajpcig jeste bio bolji u večerašnjem meču od Vukova, ali ne i dovoljno konkretan u poslednjoj trećini terena, kako to treneri vole da kažu. Više su gosti napadali, više preteli, imali na kilo tih poluprilika i opasnih kontri, no mrežu Volfzburga uspeli su samo jednom da zatresu. I to posle divnih poteza Jusufa Poulsena, odnosno dobre reakcije beka Marsela Halstenberga u 53. minutu.

Domaći su poveli iz spornog penala koji je načinio Ibrahima Konate, a sa bele tačke siguran bio Verheg.

Pored golova dva beka, utakmicu u Volfzburgu obeležio je Divok Origi. Njegov promašaj iz 78. minuta sasvim sigurno ući će u konkurenciju za najveći blam 2017. godine. Napadač Liverpula uspeo je posle idealne lopte sa boka da prebaci čitav gol i praznu mrežu sa svega tri metra...

BUNDESLIGA - 16. KOLO

Utorak

Volfzburg - RB Lajpcig 1:1 (1:0)

/Verheg 15pen - Halstenberg 53/

20.30: (5,10) Majnc (3,70) Dortmund (1,70)

20.30: (2,70) Hamburger (3,05) Ajntraht (2,80)

20.30: (3,20) Frajburg (3,40) Menhengladbah (2,25)

Sreda

18.30: (1,95) Hofenhajm (3,50) Štutgart (3,90)

20.30: (1,53) Leverkuzen (4,30) Verder (6,00)

20.30: (1,08) Bajern (12,0) Keln (23,0)

20.30: (2,00) Herta (3,40) Hanover (3,90)

20.30: (1,85) Šalke (3,50) Augzburg (4,40)

