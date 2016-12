Bajern to radi tako lako: Roben do 2018.

Potpis i u Leverkuzenu

Još lepih vesti za navijače Bajerna. Dan posle pobede nad RB Lajpcigom i osiguranog zimovanja na čelu tabele Bundeslige, klub iz Minhena spremio je još jedan novogodišnji paketić svojim pristalicama. Poklon u vidu produžetka saradnje sa Arjenom Robenom.

Holandski vezista nalazi se u poslednjoj godini ugovora, prema sadašnjim odredbama postao bi na leto slobodan igrač, međutim, kako sad stvari stoje on neće ni napuštati Minhen.

„On želi da ostane u Bajernu, mi želimo da on ostane sa nama, a to je uvek dobra polazna tačka u pregovorima. Verujem da ćete uskoro, već u januaru, moći da objavite tu vest kao zvaničnu. Veliki sam optimista. Gazimo istom stazom i blizu smo dogovora“, potvrdio je Karl Hajnc Rumenige, izvršni direktor kluba iz Bavarske u razgovoru za nemačke medije.

S obzirom na to da će Arjen Roben 23. januara proslaviti 33. rođendan, pretpostavlja se da će novi ugovor važiti na dodatnih godinu dana, odnosno do leta 2018.

Iz Bundeslige još jedna informacija: Leverkuzen je objavio da je iskorisrio opciju iz ugovora Joela Pohjanpala i ugovor finskog reprezentativca, koji je bio predviđen da traje do leta 2018. produžio za još godinu dana.

