Bambi – deceniju kasnije

Nisu svi tu, ali su pojedinci kao nekada. Čak bolji. Prirodno je da su zreliji, odgovorniji, da imaju više rezona prilikom odlučivanja, a stila dok započinju i(li) rešavaju akcije. Zato Miroslav Đukić i Zoran Tošić gledaju da nastave tamo gde su stali pre bezmalo decenije.

Prvi pored klupe, u prepoznatljivom stavu, sa šakom na bradi, dok prstima miluje lice, a u stvari proverava taktiku. Drugi, na terenu, gde razara protivničke odbrane. Ono što je u Partizanovoj projekciji zamišljeno kao jesenji spektakl trebalo bi da doživi premijernu epizodu u utakmici crno-belih i Mladosti iz Lučana (21.00, TV Arenasport 1) koja osim rezultatskog za klub iz Humske 1 ima emotivni značaj.

Jer, vratio se Bambi.

Kad je dolazio prvi put imao je 20 godina i dres je bio veći od njega. Visio je sa tog vižljastog tela. Sad je veći fudbaler od svih s kojima će igrati (u polju, jer sličnu vrednost imaju Vladimir Stojković među stativama ili Saša Ilić na klupi). I zato Grobari ne bi smeli da se dvoume da li večeras ili bilo kad do kraja kalendarske godine vredi gledati ovaj novi, rekonstruisani, pojačan tim.

Tošićeva karijera mogla bi da im bude vodilja.

To je isti onaj igrač koji je 2007, samo deset dana pošto je UEFA izbacila Partizan iz Evrope zbog incidenata u Mostaru prihvatio da dođe u klub razoren unutrašnjim trvenjima. Jedino što je tad valjalo bio je sportski sektor, oličen u direktorskim idejama Ivana Tomića i trenerskim počecima Miroslava Đukića. Za razliku od navijača, koji su mesecima pre toga bojkotovali klub, Tošić nije sumnjao. Zajedno sa Jovetićem, Moreirom, Dijarom, Žukom i Lazićem, povukao je Parni valjak ka trofejima.

To je onaj igrač koji u jednoj od ključnih utakmica na putu ka tituli čeka "kašiku" Stevana Jovetića i probija odbranu Čukaričkog za vrednu pobedu na Banovom brdu. To je onaj igrač koji otima loptu Pavlu Ninkovu i asistira Žuki za remi u derbiju, to je "onaj mali" koji ispaljuje bombe u mrežu bivšeg kluba Banata ili koji početkom naredne sezone demonstrira savršenu tehniku izvođenja slobodnih udaraca, protiv Fenerbahčea i Temišvara.

To je taj igrač!

Kao što je pre deset godina verovao u izbačen, tako sad Zoran Tošić veruje u obnovljeni Partizan. Njegov potpis sugeriše da ovaj tim ima perspektivu. Da, makar na papiru, deluje zanimljiv za gledanje kao model "Đukić 2007". Pogotovo što sam Bambi nije došao na zalasku karijere, već u naponu snage.

Sad mu je 30 godina. Svedoci smo da su Humsku 1 vraćali, na primer, Zoran Mirković, Mladen Krstajić, pa i Saša Ilić – svi tako što su odavno prešli zenit i treću deceniju života – dok je ovaj Zrenjaninac mirnog duha, a ubitačne levice, rešio da u naponu snage igra fudbal u ligi za koju sami pričamo da "ničemu ne vredi".

S njim bi trebalo da vredi više. Ili da je sam Tošić učini vrednijom nego što je doživljavamo. Svaki njegov potez biće pod lupom, ali zar nije naučio u mnogo većem klubu od Partizana šta znači pritisak, zar nije u tom Mančesteru shvatio da nije degradacija, nego usavršavanje, otići u Keln, zar nije shvatio da je bitnije pronaći ligu, okruženje ili tim koji ti "paše" nego robovati imenima kakva sun a Old Trafordu? I zar to isto nije učinio sad, kad su ga mnogi videli u Galatasaraju ili HSV-u, da je bolje doći u ekipu koja stremi prezimljavanju u Evropi, nego za ne znam kakve pare igrati u timovima koji će se utorkom, sredom i u četvrtkom dosađivati, gledajući na TV-u, možda, i Partizan?

Baš to – s jedne strane kvalitet potvrđen u dresu još jednog velikana kakav je CSKA, a s druge odluka da se igrač reprezentativnog kalibra vrati po mnogo čemu unazađen srpski fudbal - jeste pozivnica navijačima Partizana da u nepopularnom terminu dođu na Topčidersko brdu i uvere se u ono što poslednjih dana pričaju svedoci iz "Zemunela".

"Bambi leti terenom".

Vredi videti.

