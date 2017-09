Bambi posle povratničkog debija: Šutiram, uživam, znam šta ljudi od mene traže

„To je moj posao“, uzvraća Zoran Tošić na konstataciju da u Humskoj odavno nije viđen igrač koji toliko „traži“ loptu

Igrač koji pravi razliku. Šta su tražili, to su i dobili crno-beli angažovanjem Zorana Tošića. Samo jedna utakmica, makar ona bila i protiv nedoraslog rivala poput lučanske Mladosti (3:0), bila je dovoljna da reprezentativni vezista nagovesti šta može nu drugo mandatu u Humskoj 1.

Prodor, šut, preuzimanje odgovornosti, dribling, učešće u igri, osmišljavanje napada... Pune oči fudbala.

Samo je gol nedostajao da utisak o Bambijevoj partiji bude potpun, mada i bez njega - ako je suditi na osnovu povratničkog debija - jasno je da će se ove jeseni u Partizanu sve vrteti oko iskusnog krila.

„Predivan je osećaj ponovo kročiti na stadion u Humskoj, presrećan sam zbog novog debija i željno očekujem nove utakmice“, rekao je Tošić posle subotnjeg duela osmog kola Superlige u kome je imao nekoliko šansi za pogodak. „Uživao sam u svemu, to je moj posao. Svakog ofanzivnog igrača „hrane“ golovi i asistencije, tako i mene. Željno čekam novu priliku da probijem led, a onda će sve biti mnogo lakše“.

Odlaskom Leonarda u Saudijsku Arabiju Partizan je izgubio izvođača slobodnih udaraca, ali bi trebalo da ga je dobio Tošićevim povratkom, koji se ne libi da „zategne“ i iz igre, sa velike distance, što u Humskoj 1 odavno nije viđeno.

„Kad sam dolazio kazao sam da sam svestan da se od mene mnogo očekuje i da znam koji su moji kvaliteti. Pokušavam da ih stavim u službu ekipe. Bilo je dosta šuteva protiv Mladosti, a nijedan nije ušao. Nastaviću da pucam, u sledećoj utakmici još više, pa će možda ući. Izgleda da je trebalo više da želim, verovatno bih ga dao, ali nema veze. Bitno je da smo pobedili, ući će kad bude više trebalo“.

Pre utakmice odradio je samo tri treninga sa ekipom (sreda, četvrtak, petak), jer je za vreme pauze ima obaveze u selekciju Slavoljuba Muslina, a kako je krenuo u klubu uočljivo je da će biti od velike pomoći rekonstruisanom timu. Mahom mladom.

„Prezadovoljan sam. Momci su fenomenalni, atmosfera je odlična. Imamo nekoliko povređenih igrača, verujem da će to biti na višem nivou kad se vrate“, prognozira Tošić, gledajući već ka četvrtku i početku grupne faze Lige Evrope, u kome Partizan gostuje Jang bojsu. „Prva utakmica je najbitnija u Ligi Evrope, posle toga se put trasira dalje. Moramo da budemo koncentrisani da bismo gostovanje u Švajcarskoj odradili na najbolji mogući način“.

MILETA, KRENI U DRIBLING I DAJ GA

Partizan jeste dominirao u posedu lopte, obigravao je oko kaznenog prostora Mladosti, ali je prvi gol postigao „tek“ u 53. minutu. Strelac je bio Nemanja G. Miletić, pošto je u situaciji kad je mogao da doda loptu Zoranu Tošiću dobio instrukciju od Bambija da sam završi akciju.

„Video sam da je bio u dilemi, rekao sam da krene u dribling i on je to uradio. Ima kvalitet za to i rešio je situaciju jedan na jedan i postigao je prelep pogodak“, rekao je 30-godišnji krilni vezista povodom gola levog beka.

(FOTO: Star sport, MN Press)