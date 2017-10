Barselona od A do Š - analiza igrača, sistem, trener, budžet, prednosti i mane

Katalonci na dlanu uz pomoć našeg “insajdera” iz Španije

Prvi meč u Evroligi kod kuće Crvena zvezda igraće protiv Barselone (19h). Da je to Barsin tim od prošle godine, crveno-beli bi imali dobre šanse za trijumf. Ipak, preko leta se mnogo toga promenilo. I zato smo kontaktirali kolegu Davida Armadasa sa “Fem Radija” iz Barselone kako bi nam što bliže približio Zvezdinog današnjeg protivnika.

Krenuli smo ispočetka i stigli do kraja. A na početku se nalazi jedan čovek.

“Načo Rodrigez je sportski direktor (menadžer) od polovine prošle sezone. Osvojio je Evroligu sa Barselonom u sezoni 2002/2003 sa Svetislavom Pešićem na klupi i igračima kao što su Bodiroga, Jasikevičijus, Navaro, Fućka, Duenjas i Anderson Varežao. Kada je stigao, govorio je o velikim promenama tokom leta. I nije samo govorio. Napravio je velike promene!”, kaže nam David.

Odakle je počeo renoviranje tima?

“Prva promena je bila na klupi. Otpustio je Jorgosa Barcokasa (koji je sada u Himkiju). Barsa je potom prvo želela Šarunasa Jasikevičijusa. To nije moglo da se desi jer je Litvanac želeo da ostane u Žalgirisu još jednu godinu posle sjajnog završetka prošle sezone. Zato je angažovao Sita Alonsa”.

Možeš li malo više o treneru?

“Alonso je mlad trener, ima 40 godina. Počeo je karijeru u Badaloni kod čuvenog Aita. Posle tri godine postao je glavni trener. Radio je i u Gipuzkoi, u Bilbao i jednu godinu u Baskoniji gde je debitovao u Evroligi prošle sezone i stigao do četrtfnala. Sito voli brzu igru, rizikuje u napadu, voli kreativne igrače. U defanzivi voli da igra agresivno, da brani dodavanja sa vrha kapice. Dosta je uticaja na njegovu igru imao Aito. Igrači koji su igrali kod Alonsa kažu da je jako dobar u razgovoru, da brine o igračima i da želi da svako od njih napreduje”.

Kakva je bila prošlogodišnja Barselona govore klubovi gde su ti igrači završili...

"Rodrigez i Alonso su napravili tim sa mnogo novih lica. Čak 12 ljudi je napustilo tim, a samo dva su završila u Evroligi - Barcokas u Himkiju i Doelman u Anadolu Efesu. Tu su još: Hakanson (Estudijantes), Oleson (UCAM Mursija), Perperoglou (Hapoel), Renfro (Galatasaraj), Manford, Faverani (UCAM Mursija), Laval, Erikson (Gran Kanarija), Dijanj (pozajmljen Andori) i Peno (pozajmljen Albi iz Berlina). Tajris Rajs je posebna priča. Ima ugovor, ali nije u planovima prvog tima. Na kraju, njegovo pitanje je sportska odluka: smatralo se da on nije pravi igrač za ono što trener želi. Zato trenira sa mladim timom u Barseloni B”, kaže David, a potom se osvrnuo na sadašnji sastav.

BUDŽET, POJAČANJA, SASTAV NOVOG TIMA KOJI STIŽE U PIONIR

Sa kakvim sredstvima raspolaže protivnik Zvezde?

“Barselona je sa budžetom od 21.000.000 evra dovela 10 igrača, a petorica od njih su stigli iz Evrolige, 1 iz razvojne lige, jedan iz NBA, isto tako i iz Evrokupa i ACB lige, pa i iz Barsinog drugog tima. Stigli su: Sito Alonso (Baskonija), Tomas Ertel (Efes), Fil Presi (Santa Kruz Voriors), Mark Garsija (vraćen sa pozajmice iz Betisa), Adam Hanga (Baskonija), Rakim Sanders (Olimpija Milano), Rodions Kuruč (Barsa B), Adrijan Moerman (Darušafaka), Kevin Serafan (Indijana Pejsers), Pjer Oriola (Valensija)”.

Da vidimo novu Barsu u užarenoj lavi!

Po kom principu su dovođeni igrači?

“Za Barselonu, koja radi sa igračima sa najvišeg nivoa, jako je komplikovano da dovodi igrače tokom sezone zbog plata i otkupa koji mora da se isplati drugom klubu. Zbog toga su napravili tim sa 15 igrača i probali da predvide okolnosti pre nego što su one stupile na scenu. Tražili su igrače koji mogu da igraju na različitim pozicijama, da klupa bude još ´duža´ na taj način. Osim Presija i Serafana, svi pokrivaju više pozicija. Od prošle sezone ostali su Peteri Koponen, Pau Ribas, Huan Karlos Navaro, Viktor Klaver, Aleksandar Vezenkov i Ante Tomić. Mark Garsija, Pjer Oriola i Fil Presi su debitanti u Evroligi”, kaže David o ekipi koja je prva četiri kola ACB lige prosečno davala 93,5 poena i primala 76 poena. U prvom kolu Evrolige savladala je Panatinaikos bivšeg trenera Ćavija Paskvala s 98:71.

POIMENCE…

Ertel (pozicija jedan): On će biti motor i termometar ovog tima. Igrač koji voli da rizikuje, da igra brzo i koji je među najboljim plejmejkerima u Evropi u pik en rolu. Prošle sezone bio je šesti najbolji asistent sa prosekom od 5,6 uspešnih dodavanja po utakmici.

Presi (pozicija jedan): Potpuno drugačiji igrač od Ertela, doneće Barsi drugačije stvari. U njega ima najviše sumnje na startu sezone (kao i u Sandersa) najviše zbog slabog procenta u šutu za tri poena i lošoj odbrani gde dopušta protivnicima da ulaze pod koš.

Ribas (pozicija dva): Igrač kakav odgovara treneru Alonsu, već ga je trenirao u Huventudu iz Badalone. Može da pomogne na kecu, ima dobru defanzivu, agresivan je, ima dobar šut spolja. Za Barselonu je on kao pojačanje s obzirom da je prošle sezone povrećen odmah na početku sezone baš protiv Zvezde u Beogradu. Biće jedan od važnijih igrača.

Koponen (pozicija dva): Specijalista, ima dobar šut i snažnu odbranu. Igrač koji će biti tu da rotira.

Navaro (pozicija dva): Neće igrati mnogo. Veoma je fizički istrošen. Ali će doneti iskustvo, šut i čitanje igre. Trpi igra i u odbrani kada je na parketu. Ali, on je istorijski igrač Evrolige. Dao je najviše poena, najviše trojki (595) i treći je kada je šut sa linije slobodnih bacanja u pitanju (821). Treba mu sedam asistencija da dođe do broje 800 i biće deveti košarkaš koji je to uspeo. Legenda.

Garsija (pozicija dva): Mlad igrač, bio je MVP Evropskog prvenstva do 20 godina 2016. Neće igrati mnogo, odličan je skorer, ali će morati da radi na telu.

Hanga (pozicija tri): Još jedan ključan igrač Alonsove šeme. Jedan od najčvršćih igrača u Evropi. Uživa u brzoj igri, veoma dobro prodire pod koš i veoma je poznat po svojoj defanzivi gde može da čuva protivničke igrače na pozicijama od jedan do tri.

Sanders (pozicija tri): Dosta se sumnja u njegove sposobnosti posle prvih mečeva. Očekivalo se da bolje brani protivnička krila, dosta snažnije i da bolje šutira iz otvorenih pozicija.

Kuruč (pozicija tri): Mlad igrač, klub ima velika očekivanja od njega, ali će teško imati minute ove sezone, posebno kada se bude odlučivalo.

Klaver (pozicija tri na četiri): Bio je povređen od novembra, ali ova sezona bi mogla da bude njegova. Timski igrač, pomaže u skoku, ima dobar šut spolja. Veoma snažan košarkaš.

Vezenkov (pozicija četiri): Možda nema telo za četvorku, ali je jedan od talentovanijih igrača na toj poziciji- Očekuje se da eksplodira ove sezone, njegovoj trećoj u klubu.

Moerman (pozicija četiri na pet): Veoma interesantan igrač koji napreduje poslednjih godina. Veoma dobar šut za tri poena, jak u skoku. Nekada može da pokrije i poziciju pet ako zatreba.

Oriola (pozicija četiri na pet): Može da bude najveće iznenađenje ove sezone. Veoma je poznat u ACB ligi, njegov napredak je spektakularan. Veoma je jak i svake godine napreduje. Igra na dve pozicije, igrao je Evrobasketu za Španiju i bio prva zamena braći Gasol. To dovoljno govori.

Serafan (pozicija pet): Veoma jak igrač od koga će se mnogi uplašiti. Igra dobro pik en rol. Ključan igrač u odbrani reketa. Dopunjavaće se sa Tomićem jer su potpuno različiti igrači. Sve zavisi šta timu bude bilo potrebno.

Tomić (pozicija pet): Ima mnogo kvaliteta u rukama. Jedan od najboljih dodavača sa te pozicije. Odlično čita igru. Videćemo kako će se adaptirati na brzu igru Sita Alonsa. Blizu je 2.000 poena u Evroligi. To su do sada uradila samo tri centra - Nikola Vujčić, Janis Buruzis i Dejvid Andersen.

