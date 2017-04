Barselona sporo upalila, na kraju pregazila Granadu (VIDEO)

Nejmar dao 100. gol u dresu Barselone

Granada je mučila Barselonu, ali su Katalonci pokazali pobednički karakter. Na kraju, u Andaluziji je bilo 4:1 za aktuelnog prvaka Španije u utakmici 29. kola Primere. Time je ekipa Luisa Enrikea ponovo došla na dva boda zaostatka za vodećim Realom koji doduše ima i utakmicu manje.

Barseloni je ovo bila sedma pobeda u poslednjih osam utakmica u svim takmičenjima, ali je mnogo teže došla do uspeha nego što to pokazuje večerašnji rezultat.

Granadi svakako preostaje više nego teška borba za opstanak u Primeri, a večeras je pokazal da u svojim redovima ima dosta talentovanih i hrabrih igrača.

Nije baš Barselona briljirala u prvom poluvremenu, ali je minut pre kraja tog dela utakmice Luis Suarez načeo Granadu. Ali kakvo je slavlje usledilo u 50. minutu Džeremi Boga postigao izjednačujući pogodak.

Suarez je zaokružio odličnu partiju asistencijom u 64. minutu pretvorio Paka Alkasera praktično meč-vinera.

Držala se Granada do 82. minuta, kada je drugi žuti karton i isključenje zaradio je Agbo Uče. Samo minut kasnije autogol je postigao Matje Sunije.

Ipak, nije sa Barselona tu zaustavila, već je u prvom minutu sudijske nadoknade Nejmar postavio konačan rezultat. To mu je bio 100. gol u svim takmičenjima u dresu katalonskog giganta.

On je postao tek treći Brazilac koji je to uradio u Barseloni, pre njega je to pošlo za rukom Rivaldu (130 golova) i Evaresto (105).

PRIMERA, 29. kolo:

Petak

Espanjol - Betis 2:1 (0:0)

/Havi Fuego 87, Rejes 90 - Kastro 78pen/

Subota:

Viljareal – Eibar 2:3 (1:0)

/Sorijano 18 i 89 – Pedro Leon pen 48, Kike 54, Inui 78/

Osasuna - Atletik Bilbao 1:2 (0:2)

/Leon 79 - Aduric 12, Vilijams 44/

Real Sosijedad - Leganes 1:1 (0:1)

/Huanmi 53 - Simanovski 29/

Malaga - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)

/Koke 26, Felipe Luiz 74/

Nedelja:

Sevilja - Sporting Hihon 0:0

Real Madrid - Alaves 3:0 (1:0)

/Benzema 31, Isko 85, Načo 85/

Valensija - Deportivo 3:0 (2:0)

/Garaj 10, Albentosa 29ag, Kanselo 90+1/

Granada - Barselona 1:4 (0:1)

/Boga 50 - Suarez 44, Alkaser 64, Sonije 83ag, Nejmar 90+1/

Ponedeljak:

20.45: Selta - Las Palmas

