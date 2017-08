Barsina politika: Dugačka lista promašaja od 188.500.000 evra i da li je Paulinjo taj koji se čekao?

I Katalonci su priznali da brazilski vezista nije bio prva opcija, gnev ka predsedniku Bartomeuu, novajlija kaže da zna šta je DNK ovog kluba

„Vidimo se u Barseloni“.

To je Lionel Mesi, navodno, rekao Paulinju, posle prijateljskog meča Argentine i Brazila u Australiji 9. juna. Dva meseca i osam dana kasnije njegove reči dobile su potvrdu, 29-godišnji vezista je predstavljen kao četvrto pojačanje katalonskog giganta u aktuelnom prelaznom roku.

Plaćen je 40.000.000 evra, ali činjenica da dolazi iz Guangdžou Evergrandea i da su navijači Blaugrane prilično iznervirani potezima uprave ovog leta ne daje im previše razloga za optimizam. U danima posle prodaje Nejmara Pari Sen Žermenu, te dvostrukog poraza od Reala, pa i saznanja da novi trener Ernesto Valverde neće moći da računa na Luisa Suareza narednih mesec dana, oštricu kritike okrenuli su u pravcu prvog čoveka kluba.

Posebno što ih Žoze Marija Bartomeu dosadašnjim poslovnim potezima nije ubedio da je pravi čovek za tu funkciju. Otkako je u zimu 2014. nasledio Sandra Rosela u fotelji, Bartomeu je sa svojim saradnicima iz sportskog sektora prilično mašio. Za vreme njegovog mandata na Nou Kamp stigli su, između ostalih, Žeremi Matje (20.000.000 evra), Tomas Vermalen (19.000.000), Daglas (4.000.000), Aleiš Vidal (17.000.000), Arda Turan (34.000.000), Andre Gomeš (35.000.000), Pako Alkaser (30.000.000), Lukas Dinj (16.500.000), Jasper Silesen (13.000.000)...

U tom nizu bilo je i pogodaka - i to kakvih - poput Luisa Suareza (81.700.000) ili Ivana Rakitića (18.000.000), ali je činjenica da je sa Bartomeuom na čelu Barsa više grešila. Ili nije uspevala da dovede one koje je najviše želela. Sam Paulinjo nije bio prva opcija.

„Kad je postalo jasno da ne možemo da dovedemo Marka Veratija iz Pari Sen Žermena, okrenuli smo se Paulinju. On je bio alternativa“, rekao je sportski direktor Barse Roberto Fernandez, do ovog leta ključni čovek u svim poslovima velikana, ali prema informacijama sa lica mesta skrajnut iz neobjašnjihvih razloga u drugi plan.

Čini se da se za sve pita Bartomeu, kome „kače“ etiketu da je Paulinja doveo iz Kine samo zato da bi ostvario ličnu korist, jer je - navodno - njegova privatna firma Adelete grupa uključena u ovaj transfer. Što je jutros, pre zvanične promocije iskusnog veziste, demantovano u saopštenju za javnost.

Paulinjo je zadužio dres broj 15 i potpisao ugovor do 2021. godine. Imaće težak zadatak da dokaže najpre sebi da je igrač za evropski fudbal, kao i da potvrdi kako sjajne partije u dresu reprezentacije Brazila, pod komandom novog selektora Titea, nisu slučajnost. Stručnjaci idu čak toliko daleko da Paulinja smatraju zaslužnijim od Nejmara za plasman na Mundijal u Rusiju.

„Siguran sam da sam povukao dobar potez. Znam svoje kvalitete, znam šta sam radio tokom karijere i siguran sam da Barseloni mogu da pomognem. Pre svega u defanzivnim zadacima, mada zavisi od meča. Mislim da mi odgovara Barsin stil. Uložio sam veliki napor da bih došao, jer znam da mogu da igram ovde. Prilagodiću se načinu igre, jer znam šta je DNK ovog kluba“, rekao je Brazilac.

On je pre samo dve godine igrao za Totenhem... Zlobnici će reći „pokušavao da igra“, jer su ga navijači londosnkog kluba u raznim anketama svrstali među najgora pojačanja u istoriji. Očigledno je dosta napredovao. Samo, da li je to dovoljno da posle paklenog trilinga na sredini terena Inijesta - Buskets - Ćavi koji je harao Španijom i Evropom, Barselona može da se osloni na momka koga navijači gledaju ispod oka u startu.

Uostalom, samo ih je 2.000 došlo na zvanično predstaljanje. Primera radi, leta 2013. čak 56.500 gledalaca se skupilo da vidi Nejmara.

(FOTO: Action images)