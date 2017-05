Barsine dileme - Andre Gomes i Rafinja

Uzeti pare ili?

Bliže se dani odluke u Barseloni. Trenera, bar ne novog, možda još nema, ali uprava ne sme da stane. Brzo prođe leto ako se na vreme ne krene u posao. Problem je samo što na stadionu Kamp Nou u nekim slučajevima ni ne znaju šta im je činiti. Pre svega kad je u pitanju Andre Gomes, koga je Luis Enrike prošlog leta doveo iz Valensije za 35.000.000 evra, plus još 20.000.000 u bonusima zavisnim od Portugalčevih igara.

Doduše, kako Gomes igra čini se da tih bonusa neće biti. Čak bi i mnogi navijači Barselone poželeli da ni ne bude ni Gomesa na terenu. Mada Barsa je to. Na prste jedne ruke mogu da se nabroje igrači koji su se na taj jedinstven sistem fudbalske igre prilagođavali bez muke. Većini je bilo potrebno vreme.

"Bio sam ovde kad su dolazili Kuman i Laudrup. Nije im bilo lako u početku. Obojicu su žestoko kritikovali. Tek kasnije su postali legende", podseća sportski direktor Robert Fernadez.

Ali istina je da ni u Barseloni nisu sasvim sigurni da je Gomes taj. Štaviše, u upravi postoje ljudi koji su digli ruku za njegovu prodaju. Pod uslovom da stigne prava ponuda naravno, a šuška se o interesovanju nekih klubova iz Premijer lige i pre svega Juventusa, mada se podseća i da je Real prošlog leta bio voljan da dovede Gomesa. Pitanje je, doduše, da li je spreman opet da proba.

Barseloni bi novac od prodaje svakako dobro došao, jer ima velike planove za leto, neke mnogo skupe igrače na nišanu. Recimo, Arsenalovog Ektora Beljerina i Marka Veratija iz Pari Sen Žermena. Gomesov menadžer je Žorž Mendeš. Taj uvek izvuče neki veliki novac.

Nešto bi moglo da se zaradi i na Rafinji, koji se pribojava odlaska Luisa Enrikea i strepi za mesto na Mundijalu u Rusiji narednog leta. Dakle, želi negde gde će da igra. A ako Barsa zaista i dovede još nekog vezistu, pa i vrati Serđija Roberta u sredinu - zaista neće biti mesta za Rafinju. I on se dovodio u vezus a Juventusom, ali i sa Arsenalom i Liverpulom. U ugovoru mu stoji otkupna klauzula od 75.000.000 evra, ali jasno je da Blaugrana ne bi dobila ni izbliza toliki novac. Bila bi sasvim zadovoljna sa 40.000.000 evra - mada je i to previše - a išla bi i do 30.000.000. Opcija je čak i pozajmica brazilskom Flamengu.

(FOTO: Action Images)