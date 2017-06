Barsino davljenje Svetaca: Ko je bolji, Suarez ili Verati? I koliko je daleko Bernardo Silva?

Sam igrač je već pokrenuo bunu u Parizu

Veličina slova A A A

Barselona kruži kao zmija oko plena. Marko Verati je zagrizao. Sad još samo da Blaugrana udavi Pari Sen Žermen. Prema informacijama katalonskog Mundo Deportiva - počelo je. Čim je Barsa uspela da nagovori igrača da Svecima poruči da bi da ide na stadion Kamp Nou, krenulo je i obaranje cena.

Lokalni Mundo Deportivo, koji ponekad ume da posluži kao Barsin zvučnik, tako piše da Blaugrana neće izaći u susretu PSŽ-u i za 24-godišnjeg vezistu platiti više od 70.000.000 evra, iako Francuzi navodno traže 80.000.000.

U stvari, predsednik pariskog velikana Naser Al-Kelaifi uopšte nije raspoložen za Veratijevu prodaju, ali kako igrač insistira na transferu možda će biti stavljen pred svršen čin, pa su Katalonci procenili da bi bogati arapin mogao da se, iako će prva cena biti okruglo 100.000.000, zadovolji i obeštećenjem od 80.000.000 evra. Međutim, sada su počeli da obaraju cenu.

Iznose i argumente. Vredne polemike. Naime, u Barseloni smatraju da nije realno da PSŽ traži više od 70.000.000 evra za vezistu, kad je Barselona za Luisa Suareza pre tri godine platila 82.000.000, a Urugvajac je ipak igrač koji garantuje 30 golovi po sezoni što kod Veratija nije slučaj.

Takođe, podsećaju Katalonci, Mančester Siti je baš nedavno kupio Monakovog Bernarda Silva za 50.000.000 evra (cena bi uz bonuse mogli da narastu do 70.000.000), a u Barsi su mišljenja da on nije nimalo gori od Veratija. Slično godište, sličan tip igrača.

Nicin Žan Mišel Seri, nešto drugačiji igrač, ali još jedan od onih koji je u protekloj sezoni pravio veliku razliku u Ligi 1, mogao bi da završi u Romi za svega 40.000.000 evra.

Dakle, bez obzira na to što Verati ima ugovor do 2021. godine, u Barseloni smatraju da on ipak nije još igrač koji se može svrstati u sam evropski vrh i da je 70.000.000 više nego poštena cena. Štaviše, toliko su uvereni u takav stav da su spremni i da prekinu pregovore. A onda bi Pari Sen Žermenu ostao nezadovoljan igrač. I to je Barsina taktika. Da Svecima zavrne ruku i primora ih na dogovor.

Mada, prošlog leta je i sama Barselona za Andrea Gomesa platila čak 50.000.000 evra, a bar u dosadašnjem toku njihovih karijera Verati se pokazao kao mnogo bolji igrač. Samo, tad je Barselonu vuklo i to što je Gomes bio na pragu selidbe u Real. Novac očigledno nije problem kad treba udariti na najljućeg rivala. Biznis je to. Nema tu emocija.

(FOTO: Action Images)