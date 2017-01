Batine koje se pamte (VIDEO)

Formen protiv Frejzera, okršaj za nezaborav iz 1973...

Veličina slova A A A

"The Sunshine Showdown" od 22. januara 1973. jedna je od najčešće prepričavanih bokserskih borbi. Bio je to meč koji je ceo svet čekao, dva do tada neporažena buduća velikana "plemenite veštine" koji su udarcima prokrčili put ka večnosti.

Očekivala se barem koliko-toliko izjednačena borba, ali je samo jedan udarac koji je uputio Džordž Formen ka glavi aktulenog vladara u teškoj kategoriji, Džoa Frejzera, i to u prvoj rundi, bio dovoljan da odluči pobednika.

Izdržao je Frejzer ovo mučenje pred jamajkanskom publikom sve dok nije i po šesti put pao, tako da je sudija bio primoran da zaustavi neravnopravni boj. Ovaj duel pamti se kao jedno od najvećih premlaćivanja u istoriji boksa.

Podsetimo se tog meča...

PIŠU: Slavko Đorđević, Marko Protić, Predrag Dučić