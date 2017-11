Beneventovih 12 poraza? To je sve zbog veštica! Jedno je sigurno, ostajemo u ligi

Predsednik ovog italijanskog kluba ima zanimljivo viđenje situacije

Benevento je poobarao sve negativne rekorde s 12 poraza u prvih 12 utakmica Serije A, ali predsednik ovog kluba, Oreste Viđorito, ima drugačije viđenje cele situacije u odnosu na obične smrtnike.

Iako je Benevento dao samo pet golova i primio čak 31.

"Dobijamo dosta hvale sa svih strana, ali uvek ostanemo bez bodova. Sve se to događa zbog loših uticaja koji su povezani sa ovim gradom... Veštice. Da, to je istina. Sujeveran sam. Gledajući Juventus kako se brani je naša moralna pobeda, nadam se da ćemo doći do stvarne pobede protiv Sasuola", rekao je Viđorito.

Iako je mnogima već sada jasno da je Benevento ispao iz lige, predsednik Veštica ne deli mišljenje.

"Jedna stvar je sigurna, ostaćemo u Seriji A zato što se ne predajemo", rekao je Viđorito.

