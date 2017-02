Benfika lako s Arukom, ali šta uradi Ederson?! Kramponima u meso protivniku (VIDEO)

Živković u postavi od prvog minuta, Mitroglu dva puta u metu, majstorija Karilja

Šampionska trka u Portugaliji se nastavlja - Benfika je prva potegla, sada je na redu Porto! Aktuelni šampion i trostruki uzastopni osvajač pehara državnog prvaka rutinski je savladao Aruku sa 3:0, uprkos tome što je više od celog jednog poluvremena bio sa igračem manje.

A sve je zakuvao talentovani čuvar Ederson, koji je već u 42. minutu morao pod tuš posle nepromišljenog i umalo pogubnog nad Mateusom. Gosti su uspeli da probiju defanzivnu barijeru Benfike i dođu u priliku da postignu gol. Međutim, Mateusu se na putu do gola isprečio Ederson, koji jeste prvi stigao do lopte kako bi je izbio, ali je levim đonom ušao u „meso“ i umalo ozbiljnije povredio Mateusa! Srećom, ništa se ozbiljnije nije dogodilo, ali je 23-godišnji Portugalac morao na hlađenje. Njega je zamenio veteran Žulio Cezar, koji do kraja utakmice nije imao previše posla, uprkos hendikepu sa igračem manjka.

Trener Rui Vitorija pružio je šansu Andriji Živkoviću od prvog minuta, a on je svom šefu uzvratio prilično dobrom igrom, što je prepoznala i Benfikina publika. Ceo meč odigrao je i standardni srpski reprezentativac Ljubomir Fejsa. Ipak, u prvom planu bio je dvostruki strelac Kostas Mitroglu, koji je Aruku odjavio u desetominutnom rasponu - u 25. i 35. minutu, kada je tresao mrežu. Rutinski, onako kako on to zna - prvo trzajem glavom, a onda i sigurnim hicem pod prečku.

Konačni rezultat potsavio je Andre Kariljo na samom startu drugog poluvremena i to pravom majstorijom na malom prostoru. Semedo je istrčao kontru po desnom boku i izneo loptu gotovo do protivničkog šesnaesterca. Onda je prosledio dodavanje do Picija, koji je pronašao Karilja samog, a ovaj je lepim lob udarcem matirao Bolata i razrešio kome će pripasti ceo plen.

PRIMEIRA - 21. kolo

Petak:

Benfika - Aruka 3:0 (2:0)

/Mitroglu 25, 35, Kariljo 49/

Subota:

12.45 Tondela - Feirense

17.00 Vitorija Setubal - Šaves

19.15 Estoril - Pasoš Fereira

21.30 Vitorija Gimaraiš - Porto

Nedelja:

17.00 Nasional - Belenenses

19.00 Moreirense - Sporting Lisabon

21.15 Boavista - Braga

Ponedeljak:

21.00 Rio Ave - Maritimo

(FOTO: Printscreen)