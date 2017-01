Benzin u kopačke i gazi Real (VIDEO)

Prošla je 61 godina otkako je Partizan zabeležio jednu od najvećih pobeda u svojoj istoriji...

Da li ste znali da je Real Madrid četiri puta gostovao u Beogradu i da nikada nije uspeo da pobedi? Zvezda ga je tukla u dva navrata, Partizan jednom, a jednom je bilo i nerešeno.

Taj trijumf crno-belih iz 29. januara 1956. jedan je od najvećih u istoriji kluba iz Humske i u isto vreme jedan od najtežih poraza Kraljevskog kluba u evropskim utakmicama. Na stadionu JNA, pred 40.000 promrzlih navijača, po ciči zimi, Partizan je slavio sa 3:0, ali nije uspeo da prođe u polufinale Kupa šampiona jer je na Šamartenu izgubio 0:4.

Taj dvomeč imao je veoma uzbudljivu predigru. Prvo, Titova Jugoslavija i Frankova Španija nisu imale diplomatske odnose i bilo je veliko pitanje da li će se utakmica uopšte igrati. Mnogo više zatezao je generalisimus, pa je Rajmundo Saporta, čovek od poverenja Santijaga Bernabeua, morao da potegne mnoge veze i vezice kako bi smekšao prvog čoveka Španije i sprečio diskvalifikaciju Reala. Tek kada je taj "problemčić" otklonjen na scenu je stupio Bernabeu. I to uoči prvog susreta u Madridu. Prema sopstvenom priznanju u svojim memoarima objavljenim dvadesetak godina kasnije, don Santijago je "ozbiljno porazgovarao sa francuskim sudijom Arzikom i tako obezbedio odličan rezultat pred put u Beograd".

U prvih deset minuta madridske utakmice Milošu Milutinoviću poništena su dva čista gola.

Revanš je trebalo da bude puko odrađivanje posla, no beše to 90 i kusur minuta prave noćne more za Di Stefana i društvo. Po beogradskom snegu i ledu na koji nikako nisu navikli, Španci su se klizali, padali, ustajali, opet sapletali i padali... Crno-beli su se poslužili malim lukavstvom. Natopili su kopačke benzinom, tako da im se led nije lepio među krampone. Bila je to značajna prednost za domaćine.

Real je tog ledenog popodneva u Beogradu samo luda sreća spasla još veće rezultatske katastrofe od one koju će doživeti, a samim tim i eliminacije. Partizan je tri puta pogađao stativu ili prečku u prvom poluvremenu. Na kraju ogromnih i nažalost nedovoljnih 3:0.

Golman Reala Huanito Alonso neposredno pošto je sudija odsvirao kraj: "Osećam se kao da mi je sa leđa palo šest kilograma snega i leda". Beogradski novinari imali su retku privilegiju da vide Santijaga Bernabeua nasmejanog: "Sad znam, bićemo prvaci Evrope".

Nepunih pet meseci kasnije Real je trijumfom nad Remsom (4:3) osvojio prvu od svojih 11 titula evropskog šampiona...

PARTIZAN – REAL MADRID 3:0 (1:0)

/Milutinović 23, 86, Mihajlović 47pen/

Beograd, 29. januar 1956.

Stadion JNA.

Gledalaca: 40.000.

Sudija: Guld (Švajcarska).

PARTIZAN: Šoškić, Belin, Zebec, Lazarević, Pajević,

Kaloperović, Bobek, Mihajlović, Herceg, Valok, Milutinović

REAL MADRID: Alonso, Beseril, Lesmes, Munjoz, Markitos,

Zaraga, Kastanjo, Olsen, Di Stefano, Rial, Hento.

PIŠU: Slavko Đorđević, Marko Protić, Predrag Dučić