Berbatov: Odbio sam Juve i Fjorentinu, mrzelo me da učim italijanski

Bugarski fudbaler nekada zaista zablista i van terena

Najpopularniji bugraski fudbaler poslednjih desetak godina, Dimitar Berbatov poznat je kao veliki šaljivdžija i šarmer. Ali i kao izuzetno iskren u odgovorima novinarima, čovek koji ne preza od istine.

Tako je bilo i u razgovoru za ESPN kada su došli do teme odlaska u Italiju, pošto su 2012. Bugarinu prišli i Juventus i Fjorentina, ali je on ipak izabrao Bolton. Narvano, mnoge je takva odluka zaprepastila, naročito pošto je u to vreme bio jedan od najboljih strelaca na svetu.

“Da, tražili su me Juve i Fjorentina tada, ali posle toliko godina u Engleskoj hteo sam da ostanem tu. Mrzelo me je da učim novi jezik, nove metode priprema, stil fudbala… U to vreme sam već dovoljno dobro naučio engleski koji sam vežbao u razgovoru sa ćerkom”, pojasnio je popularni Berba, trenutno fudbaler indijske Kerale.

(foto: Action Images)