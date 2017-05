Bersi, prokleti Bersi... I onaj čupavi Čildres (VIDEO)

Košarkašima Partizana na današnji dan izmaklo je finale Evrolige u Parizu na 2,6 sekundi do kraja meča...

Na početku te sezone 2009/10. čak i među najvatrenijim pristalicama Partizana bilo je malo onih koji su verovali u plasman na fajnal for u Parizu, a 7. maja uveče, čak i oni neutralni ljubitelji košarke žalili su što crno-beli nisu ušli u finale.

Taj poraz od Olimpijakosa jedan je od onih koji će Grobari, ali i tadašnja ekipa i stručni štab pamtiti do kraja života, jer bili su tako blizu. Pamtiće se ta duel u krcatom pariskom Bersiju po tome što su se ekipe smenjivale u vođstvu tokom svih 40 minuta, a crno-beli su u jednom trenutku, u poslednjoj deonici, imali i plus šest (60:54).

Posle tajm-auta Janakisa Olimpijakos se konsolidovao i ponovo pokušao da uspostavi igru sa dosta brzih dodavanja. Teo Papalukas jedini je delovao hladne glave kod Atinjana, a Čildres je tek u poslednjoj četvrtini krenuo agresivnije da ulazi pod koš i da se ubacuje iz drugog plana. Upravo zahvaljujući tome Olimpijakos je stigao vođstvo crno-belih. Na minijaturu Amerikanca nadovezao se Teodosić pogocima sa penala za 65:62 u poslednjem minutu utakmice.

Crno-beli su odgovorili i to jako – posle uigrane kombinacije Kecman ostaje sam i pogađa trojku za izjednačenje na 30-ak sekundi do kraja. Teodosić je u narednom napadu promašio za tri poena, a Mekejleb je kao munja u kontranapadu položio loptu u koš na 6,8 sekundi do kraja.

A onda je sreća pogledala Olimpijakos. Teodosić je šutirao preko Robertsa za pobedu, promašio je ceo koš, da bi loptu uhvatio Čildres i zakucao je u koš na 2,6 sekunde do kraja. Sa tim košem potonule su, pokazalo se kasnije, nade Partizana za pobedu i finale jer je u dodatnih pet minuta Olimpijakos potpuno kontrolisao meč, a crno-beli su ostali bez Kecmana i Božića zbog pet penala.

"Mi nemamo odnos prema protivniku i ne biramo utakmice. Imamo samo odnos prema igri. Za nas je bitan svaki trening, a kamoli utakmica na fajnal-foru. Objektivno, ova je bila daleko bitnija, neće biti lako ovim momcima posle nečega tako velikog, izgubljenog na ovakav način. Ali, veliki ljudi i sportisti moraju da znaju i da gube bolje od drugih. Sutra je novi dan. Život ide dalje. Ja kada sam dolazio ovde i kada su me pitali šta očekujem, rekao sam - jedno od prva četiri mesta. Dakle, ovo je već fantastičan uspeh“, rekao je posle meča trener crno-belih Duško Vujošević.

Partizan je dva dana kasnije i u meču za treće mesto izgubio posle produžetka i to od moskovskog CSKA...

PARTIZAN - OLIMPIJAKOS 80:83

(17:15, 11:18, 24:19, 15:15, 13:16)

Hala: Bersi u Parizu

Gledalaca: 14.768

Sudije: Bahar (Izrael), Fakini (Italija) i Jeresuelo (Španija)

Partizan: Mekaleb 21, Sinovec, Roberts 5, Kecman 11, Milošević, Rašić 5, Mitrović, Božić 8, Marić 17, Veseli 13, Đekić, Vraneš.

Olimpijakos: Papalukas 10, Skuni Pen, Čajdres 17, Vujčih, Vasilopulos, Burusis 9, Halperin, Kleiza 19, Mavrokefalidis, Beverli, Skorcijanidis 11, Teodosić 17.