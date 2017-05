Bertomeu: Srbiji mesto u Evroligi? Nemamo ništa protiv, ali ko bi to bio?

“Šta ćemo onda sa ABA ligom koja ima veći kvalitet od srpske lige?”, pita prvi čovek elitnog takmičenja

Trofejni srpski stručnjak Svetislav Pešić otvorio je polemiku oko sistema takmičenja Evrolige, kao i potencijalnog zagarantovanog mesta za našu zemlju u elitnom takmičenju.

Izvršni direktor elitnog takmičenja Đordi Bertomeu u intervjuu za KOŠ magazin rekao je da se u načelu slaže sa srpskim stragtegom, ali da bi vrlo teško bilo odrediti ko bi dobio to mesto, kao i da bi na taj način bila devalvirana regionalna liga.

“Koja bi to ekipa iz Srbije bila? Kako je odrediti? Ako se odlučimo za jednu, smanjujemo značaj lokalnih i regionalnih takmičenja. U principu mi nemamo ništa protiv da u Evroligi bude jedna ekipa iz Srbije, ali – koja? Sada je Crvena zvezda ta koja dominira, do pre nekoliko godina je to bio Partizan. Zato nije lako odredti ko bi iz Srbije igrao, i baš zato postoji takozvani “mešoviti kriterijum”, tako da nemamo nijednu ekipu sa ugovorm ni iz šampionata Nemačke i Francuske, nego smo spremni da primimo prvaka te zemlje”, rekao je Bertomeu za KOŠ magazin.

Misli se konkretno na šampiona Srbije.

“Da, ali šta ćemo onda sa ABA ligom koja ima veći kvalitet od srpske lige?”, dodao je Bertomeu.

Da li će Partizan moći u Evrokup?

“S obzirom da je prošle godine Partizan odustao od Evrokupa posle žreba, i time napravio dosta problema organizatoru, mislim da beogradski klub pre svega mora da se odluči šta želi da igra. I da bude jasan u tom stavu. I dosledan, da odluku koju donese pre svega on sam poštuje. Ako želi da igra Evrokup – treba da se prijavi, i da stane iza tog stava i da ga ne menja. Posle toga ćemo razgovarati sa ABA ligom i doneti konačnu odluku. Mi smo vrlo zadovoljni što klubovi, uključujući i Partizan, hoće da igraju naša takmičenja, ali ponavljam: pre svega klub mora da bude čvrst u svom stavu. A konačna odluka biće doneta u razgovoru Evrolige i ABA lige, Partizanovog matičnog takmičenja”.

Kada je u pitanju sitem takmičenja, Bertomeu je izrazio zadovoljstvo trenutnim, za koju kaže da je najbolja u istoriji po svim kriterijumima, ali ostavlja prostora za promene u budućnosti.

“Sistem za sada ostaje 16 jer treba dati vremena i samom ssitemu da se usavrši i da se navijači naviknu na njega. Sve to traži vreme. Ja sam za to da se Evroliga u budućnosti širi, ali bez određenog datuma jer to onda obavezuje. Želimo da dobro proučimo kad ćemo to napraviti, i da li će svih 20 klubova biti u stanju da se takmiče. To jeste ideja, ali nije oročena određenim datumom. Naredne sezone sigurno ćemo imati 16 timova”, dodao je Bertomeu.

(FOTO: MN Press)