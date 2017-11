Besni De Rosi i psovke na klupi Azura: Što mene dižeš, ubaci Insinjea! (VIDEO)

Italija saglasna u jedom: Ventura je sve upropastio

Bilo je iznenađenje od samog starta, iako su čelnici Fudbalskog saveza Italije uveravali javnost da je Đan Pjero Ventura vrstan taktičar, pritom i karakter koji će umeti da izvuče ono najbolje iz igrača. Svi su znali da to nije tačno, mesecima se pisalo o tome, ali na koncu - Italijani nisu imali ni sreće. Prvo zato što im je zapala grupa sa Španijom, potom i zato što u revanšu na "Đuzepe Meaci" lopta jednostavno nije htela u mrežu Šveđana, iako je šansi bilo u izobilju.

Ali sve to ne oslobađa od odgovornosti izvesno je bivšeg selektora. Uostalo, ne možemo ni da zamislimo kako bi on mogao da nastavi da radi svoj posao, posle snimka koji se pojavio samo nekoliko sati posle milanske tragedije. Na njemu, pomoćnik traži od Danijelea De Rosija da krene na zagrevanje. Ovaj to i čini, ali vidno iznerviran svim nelogičnostima u takvoj venturinoj odluci.

"Koji k…c dižeš mene, ne treba nam remi, moramo da pobedimo", urlao je Romin as dok je prstom parao nebo i pokazivao na Napolijevog Lorenca Insinjea, po mnogima trenutno najopasnijeg italijanskog igrača i po svima - najvećeg Venturinog greha.

"Ubaci napadača", grmeo je De Rosi.

#DeRossi: "Qué cojones sacas a mi? No tenemos que empatar, tenemos que ganar!" y indica a Insigne #ItaliaSuecia pic.twitter.com/8Mvc67YzGh — Valerio Curcio (@ValerioCurcio) November 13, 2017

Nije vredelo, 69-godišnji Ventura je tvrdoglav čovek. Istina, poslušao je De Rosija u delu da njega i nije uveo u igru. Ali nije ni Insinjea. Prvo su ušli Stefan El Šaravi i roviti Andrea Beloti, na kraju i Federiko Bernardeski… Insinje je i ovaj meč ispratio u ulozi posmatrača.