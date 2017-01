BET ANALIZZA: Alkorkon liči na Pizu - golova ni blizu! GG&3+ u Škotskoj i Engleskoj

Bacite pogled na ekipe koje u visokim procentima igraju na malo, odnosno mnogo golova

Veličina slova A A A

Real Madrid, Juventus, Čelsi, Barselona, Bajern... Jasno, ceo svet igra na ove klubove jer veruje da će mu baš oni doneti lovu. Ipak, neretko se dogodi da upravo neko od njih proda i natera vas da precrtate već viđenog keca ili dvojku. Stoga, okrenuli smo se dobrim, starim brojkama, pošto one retko kada greše, a sve to u nameri da vidimo ko najčešće - konkretno u ovom slučaju - igra 0-2 i GG&3+.

Verujte, i te kako ima šta da se probere (mnogo toga iz redova niželigaša) i na kraju krajeva može da se sastavi sasvim pristojan tiket. Neki igraju već danas, pa utefterite nešto od ovoga što smo piskarali.

Svako ko iole ozbiljnije prati fudbal očekivao je u vrhu ekipa koje igraju 0-2 bar jedno ime iz Serije B. Reč je o Pizi koja ima najbolju odbranu i najlošiji napad u ligi. Izabranici Đenara Gatuza samo su jednom u drugorangiranom italijanskom šampionatu omanuli i nisu odigrali 0-2 (21/22, odnosno 95,45%). Ako ste u nastavku očekivali neke velike glave, prevarili ste se. Slede, takođe, niželigaši poput Lumecanea i Fana (Italija 3 B), Alkorkona (Španija 2), Humile (Španija 3 D), Oldama (Engleska 3). Na preko 85 odsto mečeva ove sezone pomenutih ekipa dolazio je tip 0-2. Podaci koji nikako nisu za potcenjivanje. Sledi jedan prvoligaš sa 84,21% odsto. Šta mislite, o kome je reč? Kladimo se da nećete pogoditi. Hapoel Tel Aviv! Izraelski klub je 16/19 utakmica ove sezone odigrao 0-2. Potom se ubrzo vraćamo u niželigaški karavan, pošto slede ekipe poput Boram Vuda (Engleska 5), Mozelvica (Nemačka 4 severoistok), Prata (Španija 3 C). Od prvoligaša koji preko 77 i više procenata igraju 0-2 izdvajaju se Maritimo, Estoril i Roda.

0-2

Piza (Italija 2) 21/22 - 95,45%

Lumecane (Italija 3 B) 19/21 - 90,48%

Fano (Italija 3 B) 19/22 - 86,36%

Alkorkon (Španija 2) 19/22 - 86,36%

Humila (Španija 3 D) 19/22 - 86,36%

Levante II (Španija 3 C) 19/22 - 86,36%

Oldam (Engleska 3) 23/27 - 85,19%

Hapoel Tel Aviv (Izrael 1) 16/19 - 84,21%

Boram Vud (Engleska 5) 24/29 - 82,76%

Mozelvic (Nemačka 4 severoistok) 14/17 - 82,35%

Prat (Španija 3 C) 18/22 - 81,82%

Andrija (Italija 3 C) 18/22 - 81,82%

Specija (Italija 2) 18/22 - 81,82%

Reus (Španija 2) 18/22 - 81,82%

Roda (Holandija 1) 15/19 - 78,95%

Halešer (Nemačka 3) 15/19 -78,95%

Estoril (Portugal 1) 14/18 - 77,78%

Maritimo (Portugal 1) 14/18 - 77,78%

Hetafe (Španija 2) 17/22 - 77,27%

Tenerife (Španija 2) 17/22 - 77,27%

Kada je reč o GG3+, treba da imate na umu dve stvari. Prva, mali je broj ekipa koji u izrazito visokim procentima (90 odsto i više) igraju ovaj tip. U neku ruku i logično. Drugo, ovde je zastupljeno više prvoligaša nego kada je reč o 0-2. Ipak, i ovde je vodeće mesto pripalo jednom niželigašu. Reč je o Darlingtonu (Engleska 6 sever) koji je 20 od 26 mečeva, odnosno, 76,92 odsto odigrao GG3+. Potom sledi Verder iz Bundeslige sa 13/17 (76,47%), pa egzotična družina Pert Glori i Melburn Siti iz australijske elite, Livingston (Škotska 3), Valensija (Španija 1), Beri (Engleska 3). Svi su oni preko 70 odsto mečeva ove sezone ulazili u GG3+. Sa ispod 70, a preko 60 odsto su Filde (Engleska 6 sever), Vesterlo (Belgija 1), SV Mepen (Nemačka 4 sever), Voking (Engleska 5), Torino (Italija 1), Eupen (Belgija 1), Leverkuzen i Majnc (Nemačka 1), Alfreton (Engleska 6 sever), Hihon i Sevilja (Španija 1)...

GG&3+

Darlington (Engleska 6 sever) 20/26 - 76,92%

Verder (Nemačka 1) 13/17 - 76,47%

Pert Glori (Australija 1) 12/16 - 75%

Livingston (Škotska 3) 15/20 - 75%

Melburn Siti (Australija 1) 12/16 - 75%

Valensija (Španija 1) 13/18 - 72,22 %

Beri (Engleska 3) 20/28 - 71,43%

Filde (Engleska 6 sever) 18/26 - 69,23%

Vesterlo (Belgija 1) 16/23 - 69,57%

SV Mepen (Nemačka 4 sever) 13/19 - 68,42%

Voking (Engleska 5) 19/28 - 67,86%

Torino (Italija 1) 14/21 - 66,67%

Eupen (Belgija 1) 15/23 - 65,22%

Leverkuzen (Nemačka 1) 11/17 - 64,71%

Majnc (Nemačka 1) 11/17 - 64,71%

Alfreton (Engleska 6 sever) 16/25 - 64%

Hihon (Španija 1) 12/19 - 63,16%

Sevilja (Španija 1) 12/19 63,16%

Ako nas pitate, najlogičnije bi danas bilo odigrati sledeće:

1026 Novara - Piza (tip 0-2, kvota 1,41) - početak 15.00

4033 Alkorkon - Levante (tip 1X&0-2, kvota 1,93), početak 18.00

2138 Oldam - Bredford (tip X2&0-2, kvota 1,85), početak 16.00

4035 Mirandes - Reus (tip 0-2, kvota 1,60), početak 18.00

2253 Darlington - Karzon (tip GG&3+, kvota 1,65), početak 16.00

2393 Livingston - Brihin (tip GG&3+, kvota 1,98), početak 16.00

2134 Beri - Volsol (tip GG&3+, kvota 1,87), početak 16.00

Ukupna kvota: 49,21

(FOTO: Action Images, youtube/PisaChannelTv)

Piše: Nemanja Banović