BET ANALIZZA: Igrači +/-, ko u ABA ligi najčešće ide preko granice, ko je rizičan, na koga ste zaboravili

Ako volite da tipujete na košgeterski učinak pojedinaca, ovo je obavezno štivo za vas

Simbolika jin-janga u svetu istinskih zaljubljenika u kladionicu neretko ume da bude i te kako surova. Ili crno ili belo. Nema sredine.. Jer kocka kao simbol strasti zavređuje veliku pažnju i izaziva potrebu da bude "prevarena".

Kažu da je statistika kao bikini - pokazuje sve, a ne otkriva ništa. Zaluđeni "do koske", odlučili smo da se uhvatimo u koštac sa istom i probamo bar donekle da vam otkrijemo da postoje pravila od kojih ne bi trebalo odstupati.

Jedno od njih glasi: lovačku priču sa uplatnog mesta ne uzimaj zdravo za gotovo. I drugo: statistiku poštuj, ali nemoj u potpunosti da joj veruješ!

Pa da krenemo... Kladionica MOZZART ponudila je u dosadašnjem toku ABA lige 802 (!) igrača na koje ste mogli da se kladite - hoće li prebaciti postavljenu granicu poena ili ne. Ovde ne računamo one koji se nisu ni skidali na mečevima na kojima su bili u ponudi mada je takvih retko bilo. "Krvavim" radom došli smo do sledećeg zaključka - veći broj igrača NE PRELAZI marginu. Minimalno, ali ne prelazi...

U procentima: 48,13 odsto igrača ispoštovalo je i prebacilo granicu, 51,87 nije.

Nekoliko napomena pre nego što vam koliko-toliko pomognemo:

- nisu svi igrači bili u ponudi u svakom kolu (odigrano ih je 15)

- igrači koji su napustili klubove pre početka 16. kola nismo uzimali u obzir (Ante Žižić, Džeremaja Mesi, Nemanja Krstić...)

- igrači koji su se našli jednom, dva ili tri puta u ponudi nismo uzimali u obzir, zbog nedovoljnog uzorka da bi se na bilo koji način analizirali

RIZIČNI

Za početak, vredi suziti izbor i istaći "nezahvalne" pojedince iz MOZZART-ovog specijala koji jednak broj puta otišili u popularni "plus", odnosno "minus".

Novica Veličković (Partizan) - 12 puta u ponudi, šest puta prebacio granicu, šest puta nije prebacio granicu.

Vanja Marinković (Partizan) - 14 puta u ponudi, sedam puta prebacio granicu, sedam puta nije prebacio granicu.

Čarls Dženkins (Crvena zvezda) - 14 puta u ponudi, sedam puta prebacio granicu, sedam puta nije prebacio granicu.

Džej Ar Rejnolds (Budućnost) - osam puta bio u ponudi, četiri puta prebacio granicu, četiri puta nije prebacio granicu.

Oktavijus Elis (Mornar) - osam puta bio u ponudi, četiri puta prebacio granicu, četiri puta nije prebacio granicu.

Alfa Kaba (Mega Leks) - 12 puta bio u ponudi, šest puta prebacio granicu, šest puta nije prebacio granicu.

Gregor Hrovat (Olimpija) - šest puta bio u ponudi, tri puta prebacio granicu, tri puta nije prebacio granicu.

Nebojša Joksimović (Cibona) - šest puta bio u ponudi, tri puta prebacio granicu, tri puta nije prebacio granicu (***zanimljivost: poslednja tri puta kada se našao u listi MOZZART kladionice, ubacio je više od 6,5 poena koliko je bila granica).

POD LUPOM

Manje ili više poznata lica na koje bi trebalo da obratite pažnju prilikom popunjavanja tiketa kriju se van granica Srbije.

Ivan Marinković, krilni centar Zadra, imao je tu privilegiju da se svaki put (15) nađe u specijalu, a napredak u odnosu na prošlu sezonu je neminovan, što dokazuje i rast margine od prvog do poslednjeg odigranog kola - od 12,5 do 17,5! Čak 12 puta išao je "preko", samo tri puta nije uspeo da "probije" granicu (80% plus, 20% minus), a samo jednom nije imao dvocifren poenterski učinak.

Nikola Janković, centar ljubljanske Olimpije, dogurao je do ozbiljnih 15,5, u odnosu na početak sezone, kada je njegov učinak "izmeren" na 9,5... Na listi se našao 12 puta i samo dva puta je odlazio "ispod" (83% plus, 17% minus).

Strahinju Mićovića, "četvorku" Igokee, 13 puta ste mogli da igrate "plus" ili "minus", a unovčili biste prebacivanje granice devet puta da ste verovali u nekadašnjeg člana FMP-a, OKK Beograda, Borca iz Čačka...

Luka Babić, krilo Cedevite, iskočio je kao pravi džoker u sastavu Veljka Mršića i sa sedam uzastopnih utakmica na kojima je prelazio postavljenih 7,5, 8,5 ili 9,5 zavredeo veliko poštovanje i fokus pred nadolazeće duele na Jadranu.

Zoran Vrkić, krilo Karpoša, bio je na vrhu liste za "odstrel" u redovima makedonskog predstavnika. Međutim, dolaskom Dragana Nikolića na mesto šefa struke, hrvatski internacionalac doživeo je pravi preporod i predstavljao bitnu kariku u pobedama koje su Sokoli upisivali u ABA ligi. Četiri od pet poslednjih mečeva probijao je 10,5 ili 12,5 koliko je glasila margina.

Pažnju bi trebalo usmeriti i na Marka Lukovića (Krka), koji prikazuje partije iznad očekivanja, ali ga je, nažalost, povreda sputala da nastavi da briljira u kontinuitetu. Takođe, tu je Vil Hečer (Partizan) sa kojim treba biti oprezan, jer je poznato da Aleksandar Džikić pred sobom ima težak zadatak - da odmori igrače u jednom i pripremi ih za drugo takmičenje (FIBA Ligu šampiona i ABA ligu).

U ZALETU ILI U PADU

Skratimo priču... Evo još nekoliko zanimljivih pojedinaca i formi koje mogu da utiču na to da ih svrstate na tiket, a možda niste razmišljali o njima...

- Rade Zagorac (Mega Leks, svih 15 puta u ponudi) je nakon šest uzastopnih "pluseva", zaređao pet "minusa"!

- Lamont Džons (Mornar) na prethodna četiri meča nije prebacio postavljenu granicu

- Jakov Vladović (Zadar) ispoštovao je sve one koji su odigrali "plus" na četiri od pet minulih duela.

- Jure Lalić (MZT Skoplje) je u seriji od četiri uzastopna duela na kojima ima dvocifren učinak i prebacuje granicu.

- Stefan Lazarević (FMP) je nakon dva plusa na početku sezone devet puta zaredom ušao u “minus”.

- Kendrik Peri (Karpoš) je posle sedam uzastopnih minusa, prebacio postavljenu granicu.

- Miro Bilan (Cedevita) se na svih 15 mečeva našao u ponudi, a na šest vezanih nije probio marginu.

Pitanja, sugestije i kritike možete ostaviti u komentaru, a mi ćemo pokušati da vam odgovorimo u svakodnevnom blogu "KLADIONIČARSKI DAN".

Piše: Nikola Drenovac

