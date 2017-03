BET INFO: Bilbao već prežaljen, opcija je i NG

Veličina slova A A A

San Sebastijan, Anoeta, nedeljno popodne, vanredno stanje u Baskiji... Okršaj komšija koji nisu u ljubavi, odnosno provincija Gipuskoe i Biskaje, obeležiće 27. kolo španske Primere. Petoplasirani Sosijedad svim silama se upinje ka mestu koje mu garantuje kvalifikacije za Ligu šampiona, dok sedmoplasirani Bilbao očekuje da se i predstojećeg leta nađe na pozornici Lige Evrope. Oba cilja ne spadaju u red naučne fantastike, pošto tim iz San Sebastijana za četvrtoplasiranim madridskim Atletikom zaostaje svega jedan bod, dok Bilbau nedostaje četiri kako bi sustigao Viljareal.

Kada je reč o formi rivala valja napomenuti da je domaćin na prethodna dva meča na Anoeti osvojio bod. Poražen je od Viljareala i remizirao je sa Eibarom, ali je istovremeno slavio na tri vezana gostovanja. Na deset poslednjih duela kod kuće Sosijedad je ostvario šest pobeda i po dva remija i poraza. Sa druge strane, gostujući tim je na devet prethodnih susreta na strani osvojio dva boda, a na proteklih pet nije uspeo da zatrese mrežu.

MOZZART KVOTE: (2,15) Real Sosijedad (3,30) Atletik Bilbao (3,50)

Prvi duel u sezoni pripao je Bilbau (3:2) i to posle preokreta, a pogled na međusobne duele na Anoeti poslednjih godina ukazuju na manji broj golova. Šest od sedam minulih dvoboja u San Sebastijanu okončano je sa najviše dva gola. Gosti u duel ulaze bez najboljeg strelca Arica Aduriza, što dodatno baca sumnju da mogu do pogotka. Domaćin je bliži pobedi uz maksimalno dva gola na meču, a pored te opcije zanimljiva je i ona u kojoj bar jedan od timova neće pronaći put do mreže.

PREDLOZZI

KMB 1X&0-2 2,10

TGG NG 1,85

POSLEDNJIH PET

SOSIJEDAD

Espanjol (G) 2:1

Viljareal (D) 0:1

Las Palmas (G) 1:0

Eibar (D) 2:2

Betis (G) 3:2

BILBAO

La Korunja (D) 2:1

Valensija (G) 0:2

Granada (D) 3:1

Sevilja (G) 0:1

Malaga (D) 1:0

MEĐUSOBNI SKOR

139 46 36 57 188:231

TRENUTNI PLASMAN

5. Sosijedad 26 15 3 8 42:36 48

7. Bilbao 26 12 5 9 32:30 41

