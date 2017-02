BET INFO: Lacio šalje Milan u pakao?

U derbi 24. kola Serije A Rimljani ulaze sa mnogo bolje polazne osnove

Ni Milan, ni Lacio u ovu sezonu nisu ušli s velikim očekivanjima, s obzirom na nedostatak podrške od škrtih uprava kluba, a nekadašnji golgeteri i danas mladi treneri Vinčenco Montela i Simone Inzagi su se prihvatili poslova koje mnogi ozbiljni stručnjaci ni u ludilu ne bi prihvatili...

Ipak, počeli su iznad svih očekivanja, radili dobar posao jesenas i podgrejali usnule nade navijača o bekstvu iz proseka u kojem nekadašnji šampioni žive poslednjih godina.

Međutim, Milan je počeo da gubi dah i pada u ambis proseka u kojem se nalazi već neko vreme, dok su Nebeskoplavi zadržali siguran korak sa početka sezone i na dobrom su putu da se vrate u evrokupove, što bi bio uspeh.

Lacio je u prošlom kolu prekinuo mini-seriju od dva poraza i partijom karijere Marka Parola napunio mrežu Peskare do vrha. To je kvalitet više Inzagijevog tima. Uvek može da iskoči neko novi i postane junak utakmice. Imobile ih je dugo nosio na leđima, ali sve češće odgovornost preuzimaju Keita, Anderson, Milinković Savić, nedavno i Parolo. A tu je i odlični Marketi na golu da spasava kada je to potrebno. Inzagi je stvorio kostur tima i prepoznatljivu igru, pa Lacijali imaju ono što im je falilo prethodnih godina – automatizam.

S druge strane, Milan je devalvirao sve ono dobro što je uradio u prvoj trećini sezone. Rosoneri su upali u crnu rupu iz koje nikako da se izvuku, mada bi herojska pobeda na gostovanju kod Bolonje sa dva igrača manje mogla da bude naznaka nekih lepših dana. Iako je to ipak samo jedna pobeda u prethodnih pet kola, a bilo je tu i ispadanje iz kupa, pa hronična neefikasnost... Plus se nadovezala serija povreda. Najbolji igrač Bonaventura je završio sezonu, povređena su i obojica levih bekova De Šiljo i Antoneli, Romanjoli, Montolivo… Plus su tu suspenzije Palete i Kucke iz Bolonje. Montela ne zna koju rupu pre da krpi, a već se šuška i da će na kraju sezone dobiti zahvalnicu kao prethodnici Sedorf, Filipo Inzagi, Mihajlović...

Lacijali u mnogo boljoj poziciji dočekuju ovaj derbi. Pobeda ih ostavlja u trci za mesto koje daje prolaz ka Ligi šampiona, iako su Napoli i Roma jači. I Liga Evrope bi bila uspeh za jeftin Inzagijev tim. Rosoneri su toliko bodova i ugleda prokrčmili u prethodnih mesec dana tako da sada moraju da se čupaju. Novi poraz bio značio i još jedno “adio“ igranju fudbala u evrokupovima. A Milan je već četiri godine odsutan iz Evrope. Previše...

POSLEDNJIH PET

LACIO

Krotone (D) 1:0

Atalanta (D) 2:1

Juventus (G) 0:2

Kjevo (D) 0:1

Peskara (G) 6:2

MILAN

Kaljari (D) 1:0

Torino (G) 2:2

Napoli (D) 1:2

Udineze (G) 1:2

Sampdorija (D) 0:1

MEĐUSOBNI SKOR

147 27 57 63 164:234

TRENUTNI PLASMAN

4. Lacio 23 13 4 6 41:27 43

8. Milan 22 11 4 7 32:27 37

ZANIMLJIVOSTI:

- Lacio je izgubio na poluvremenu na minula tri okršaja kod kuće sa Milanom u Seriji A

- Lacio je slavio protiv Milana samo tri puta na 33 prethodna susreta u Seriji A

- Lacio je trijumfovao samo tri puta na 16 prethodnih susreta sa Milanom na svom stadionu u Seriji A

- Lacio je neporažen na devet od minulih 11 mečeva kod kuće u Seriji A

- Lacio je slavio na šest od proteklih osam mečeva kod kuće u Seriji A

- Lacio je slavio samo jednom na osam minulih susreta sa Milanom u Seriji A

- Lacio je neporažen na svom stadionu na pet od proteklih šest susreta sa Milanom u Seriji A

- Lacio je poražen sa dva ili više golova razlike na tri od pet prethodnih susreta sa Milanom u Seriji A

