BET INFO: Lupanje reketa po tiketu

Ovaj kladioničarski pregled teniskih dešavanja počinjemo sa dva meča sa najvećeg ovosedmičnog turnira koji se održava u Hamburgu (ATP 500, šljaka, 1.499.940 €). Nagradni fond od skoro 1,5 miliona evra privukao je kvalitetne igrače, tako da nije bilo teško naći zanimljive parove osmine finala.

HAČANOV - BEDENE TS 3, KVOTA 2,29

Krećemo od susreta izmneđu sve ubitačnijeg Karena Hačanova i Slovenca sa britanskim pasošem, Aljažom Bedeneom. Biće ovo treće odmeravanje snaga ova dva asa, a trenutno vodi mladi Rus sa 2:0. Treba napomenuti da je on favorit, ali i da su oba njihova meča odgrana nakon velike borbe u tri seta. To su otprilike i smernice za odabiranje igre za ovaj par.

KOLŠRAJBER - SIMON KI 1, KVOTA 1,40

Drugi par sa prestižnog turnira u Hamburgu koji nam je skrenuo pažnju je Filip Kolšrajber - Žil Simon. Dva iskusna majstora koji trenutno nisu u dobroj formi, ali čini se da veće šanse za trijumf ima Nemac koji ipak sa 3-5 u međusobnim duelima zaostaje za Francuzom. I ovde bi mogli da očekujemo napet meč, ali verujemo da će domaća pubilka učiniti svoje i pomoći svom adutu.

LOPEZ - HANFMAN KMB 1&VG2, KVOTA 3,25

Sa turnira u Gštadu (ATP 250, šljaka, nagradni fond 482.060 €) izdvajamo samo jedan meč koji je zapravo dobar fiks. U pitanju je susret između Španca Felisijana Lopeza i malo poznatog Nemca, Janika Hanfama. Biće to njihov prvi meč i pošto je u pitanju duel iskusnog, prekaljenog asa protiv 170. igrača sveta. Ovde očekujemo laku i brzu pobedu Lopeza.

SOK - SELA 1S/K 1-1, KVOTA 1,60

Vrhunski tenis polako se seli preko Atlantika, gde je na redu čuvena US Open serija. U pitanju je deo teniske sezone koji je završava US Openom, a koji se igra na tvrdim terenima Severne Amerike pod otvorenim nebom, a koji je počeo baš ove sedmice turnirom u Atlanti (ATP 250, tvrda podloga, 642.750 $). U gradu koka-kole danas se igra nekoliko zanimljivih duela, a nama je "za oko pao" onaj između Džeka Soka i Dudija Sele. Biće to prvi meč između snažnog Amerikanca i iskusnog Izraelca, a verujemo da će Sok izaći kao pobednik pred domaćim navijačima.

VOZNIJACKI - GOLUBIĆ HS 1 (-1,5), KVOTA 1,50

Što se tiče ženskog dela tenisa, uvek daleko komplikovanije i nepouzdanije polovine belog sporta za klađenje, izdvajamo duel između prve nositeljke turnira u Bastadu (WTA International, šljaka, 226.750 $), Karolin Voznijacki i "naše" Švajcarkinje Viktorije Golubić. Dankinja je slavila ove godine bez problema u jedinom njihovom dosadašnjem duelu, i to veoma lako, što verujemo da će se i ovaj put dogoditi.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 15:05 7794 ATP Lopez F. - Hanfmann Y. kmb 1&vg2 (22.5) 3,25 Čet 15:05 7888 ATP Kohlschreiber P. - G.Simon ki 1 1,40 Čet 12:20 7905 WTA Wozniacki C. - Golubic V. hs 1 (-1.5) 1,50 Pet 01:30 8017 ATP J.Sock - Sela D. 1s/k 1-1 1,60 Čet 12:30 8046 ATP Khachanov K. - Bedene A. ts 3 2,29 Kladi se

