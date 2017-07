BET INFO: Post-vimbldonske poslastice

WTA i ATP turniri u Gštadu, Bukureštu, Umagu i Bastadu ulaze u samu završnicu, pa da vidimo šta danas nam nude za tiket

Teniska sedmica nakon Vimblodona, naročito onog na kojem je pobedio Rodžer Federer nekako je uvek u dubokoj senci, pre svega medijskoj, ali i navijačkoj. Ipak, ima jedna posebna grupa ljudi koja se ne obazire puno na tuđe, već juri svoje uspehe, te budno prati događaje na teniskim turnirima širom sveta. A to su naravno sportski kladioci koje danas očekuju novi potencijalni uspesi. Pa da ukažemo na nekoliko iz sveta tenisa.

Trenutno se održavaju tri turnira za muškarce i dva za žene, uglavnom na šljakastoj podlozi koji nam svakodnevno nude nešto "za tiket", pa smo probrali nekoliko interesantnih parova.

Hačanov - Dolgopolov KI 1, KVOTA 1,80

Krećemo od veoma interesantnog četvrtfinalnog para u Bastadu, a to je Hačanov - Dolgopolov. Pored toga što ovaj meč ima i etničku dimenziju, jer mladi Rus ide na iskusnog Ukrajinca, možemo očekivati i dokaz smene generacije, Dolgo vodi sa 1-0 u međusobnim duelima, ali je madai Moskovljanin trenutno bolji i ozbiljniji teniser, spreman za osvetu.

Verdasko - Ramos Vinjolas TB DA, KVOTA 2,30

Drugi četvrfinalni par koji izdvajamo iz današnje ponude u Bastadu je Verdasko- Ramos Vinjolas. Stari poznanici, sunarodnici i majstori igre na šljaci mogli bi lako da odrade jedan napet meč, zato ovde treba gađati tri seta ili taj-brejk. Verdasko vodi sa 4-2.

Gofan - Dodik HS 1 (-1,5), KVOTA 1,45

Uzbudljivo će danas biti i u našem susedstvu, u Istri gde takođe slede borbe za polufinale. Prvo izdvajamo duel Belgijanca Davida Gofana i Ivana Dodiga, koji iako domaćin neće imati šanse. Što se nas tiče, ovo je čist fiks.

Fonjini - Rubljev 1s/k 1-2, KVOTA 8,75

Veoma, veoma zanimljiv duel. Iskusni Italijan Fabio Fonjini, veliki majstor slabih živaca ide na megdan sa tinejdžerom iz Moskve kojeg je već dva puta pobedio i to pre dve godine. A ako se već tada mučio, pošto je slavio u po tri seta, verujemo da bi Andrej Rubljev ovde mogao do iznenađenja i to putem preokreta do polufinala turnira Plava laguna u Umagu. Samo za najhrabrije!

Gerges - Dulgeru TS 3, KVOTA 2,41

Što se tiče ženskog dela belog sporta, bacićemo pogled na dva susreta. Prvi je četvfinale Bukurešta u kojem rekete ukrštaju Julija Gerges i Aleksandra Dulgeru. Iskusna Nemica, od koje se očekivalo da mnogo više postigne u karijeri, čini se da se ove sezone vraća u kakvu-takvu formu sa periodima kada zablista. Možda joj se to baš dogodi u Bukreštu, ali poštio igra protiv domaće teniserke, ovde bismo izbegli konačan ishod.

Bertens - Larson KMB 1&1S10-, KVOTA 1,58

U čuvenom Gštadu, na Alpima danas sledi sudar Johane Larson i Kiki Bertens. Zanimljivo je da je Bertens stara mušterija Larsonovoj, ali su sada stvari nešto drugačije. Holanđanka je igrala odličan tenis sve do Rolan Garosa i može se očekivati da nanese prvi poraz u karijeri tri godine iskusnijoj Šveđanki.

(foto: Action Images)