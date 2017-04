BET INFO: Siti vs Junajted = golovi!

Mančesterrski derbi od 21 sat

Iako je to do pre samo nekoliko nedelja delovalo gotovo neverovatno, Mančester Junajted okršaj s gradskim rivalom dočekuje u nešto boljoj situaciji. Građani nikako da pronađu pravi ritam, a uz to imaju i samo jedan put do Lige šampiona, a to je Premijer liga, dok Crveni đavoli zahvaljujući Ligi Evrope imaju dva pravca. Ipak, ta rasterećujuća činjenica nije glavni adut ekipe Žozea Murinja, već odlična forma koja dostiže željeni nivo u najvažnijem trenutku u sezoni.

Mančester Siti je pre nekoliko dana ostao bez plasmana u finale FA kupa, a ljutog protivnika dočekuje na četvrtoj poziciji sa četiri boda više i utakmicom više. Građani pred sobom imaju idealnu šansu da obezbede dvostruki profit, jer bi sa osvajanjem tri boda “overili“ četvrto mesto, ali i pretekli Liverpul na trećoj poziciji. Pobeda bi donela mnogo Gvardiolinom sastavu, ali bi eventualni poraz mogao u potpunosti da zakomplikuje situaciju.

Povrede su nešto što oba tima ozbiljno muči od početka sezone, gosti su nedavno ostali bez najboljeg igrača Zlatana Ibrahimovića, ali su Rašford, Runi i Marsijal već pokazali da mogu da nadoknade izostanak njegovog kvaliteta mada je veliko pitanje da li će ovaj najiskusniji i biti od prvog minuta na terenu.

MOZZART KVOTE: (1,85) Mančester Siti (3,50) Mančester junajted (4,40)

Građanima je pripao prvi derbi u Premijer ligi, ali su im se Đavoli revanširali u Liga kupu. Ipak, to se događalo na samom startu sezone i sada je sve mnogo drugačije nego tada.

Siti u poslednjih nekoliko godina ima problem kada je domaćin u mančesterskom derbiju, jer je poslednji put u toj ulozi slavio još u novembru 2014. godine. Ovo bi bio idealan trenutak po nebeskoplave da se taj niz prekine. Poslednjih nekoliko derbija u svim takmičenjima nije bilo efikasno, tačnije na samo dva od poslednjih pet palo je više od jednog gola. Vreme je da se oba tima pošteno oduže fudbalskoj publici.

MAN. SITI – MAN. JUNAJTED

četvrtak 21.00

Mančester Siti (4-3-3): Bravo - Navas, Stons, Otamendi, Kolarov - Fernandinjo, De Brujne, Ture - Sterling, Sane, Aguero;

Mančester junajted (4-2-3-1): De Hea -Valensija, Baji, Bind, Šo - Felaini, Erera - Marsijal, Lingard, Mhitarjan - Rašford.

PREDLOZZI

TGG GG3+ 2,30

2GG 3,45

* kvote su podložne promenama

POSLEDNJIH PET

MAN. SITI

Liverpul (D) 1:1

Arsenal (G) 2:2

Čelsi (G) 1:2

Hal (D) 3:1

Sautempton (G) 3:0

MAN. JUNAJTED

VBA (D) 0:0

Everton (D) 1:1

Sanderlend (G) 3:0

Čelsi (D) 2:0

Barnli (G) 2:0

MEĐUSOBNI SKOR

155 44 50 61 211:221

TRENUTNI PLASMAN

4. Man. Siti 32 19 7 6 63:35 64

5. Man. Junajted 32 17 12 3 50:24 63

