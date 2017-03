BET INFO: Spartakov pečat

Vreme je za moskovski derbi

Iako je do kraja Premijer lige Rusije ostalo još 11 kola, već sada je prilično izvesno da će Spartak osvojiti titulu, prvu još od 2001. godine, s obzirom na to da ima osam bodova više od prvih pratilaca Zenita i CSKA!

Opuštanje, naravno, nije opcija, jer bi u slučaju dva-tri lošija rezultata veliki rivali mogli da priđu bliže, a kada uzmete u obzir podatak da je moskovski velikan bez titule 16 godina, jasno vam je koliko im je do nje stalo. A opuštanje tek nije opcija ovog vikenda, kada gostuju gradskom rivalu Lokomotivi, koja ove sezone igra veoma bledo.

MOZZART KVOTE, Lokomotiva - Spartak

Kada se pogledaju Spartakova gostovanja ove sezone, uočljivo je da u slučaju velikog broja golova tim Masima Karere uglavnom ne pobeđuje – to se desilo samo protiv Orenburga – 3:1. Kada je slavio u gostima, Spartak je to uglavnom činio rezultatima 1:0 ili 2:0, pa verujemo da bi nešto slično moglo da se ponovi i ovog puta.

Lokomotiva je prilično daleko od opasne zone, a do mesta koje vodi u Evropu može samo ako do kraja prvenstva napravi seriju trijumfa. A to joj baš ne polazi za rukom...

PREDLOZZI

KI 2 2,85

KMB X2&0-2 1,90

POSLEDNJIH PET

LOKOMOTIVA M.

Ural (D) 1:1

Tom (G) 6:1

Terek (D) 2:0

Krila Sovjetov (G) 3:0

Krasnodar (D) 1:2

SPARTAK MOSKVA

Terek (G) 1:0

Krila Sovjetov (G) 0:4

Rubin (D) 2:1

Krasnodar (G) 2:2

Anži (D) 1:0

MEĐUSOBNI SKOR

117 25 28 64 124:215

TRENUTNI PLASMAN

1. Spartak Moskva 19 14 2 3 29:15 44

10. Lokomotiva M. 19 6 8 5 25:15 26

PIŠE: Milan Zdravković

(FOTO: Action Images)