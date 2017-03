BET INFO (strelci): Raspucani Larkin i Kerol

Ovo su neki od mogućih tipova za danas kada su igrači iz Evrolige u pitanju

Danas na programu Evrolige imamo pet utakmica, od toga neke veoma interesantne parove. Jedna od najpopularnijih igara u poslednje vreme kod košarkaških zaljubljenika jeste upravo igra na poene košarkaša, a MOZZART je za vas i ovoga puta spremio bogatu ponudu.

Odabrali smo četiri košarkaša za vas i prognozirali njihove košgeterske učinke. U komentarima ispod teksta možete dati svoje mišljenje kada je ova igra u pitanju za večeras.

Evo nekih predloga.

MIROSLAV RADULJICA - granica 7,5 - Tip MANJE POENA (Žalgiris - Olimpija Milano, 19.00), kvota 1,85

Prikazao je srpski reprezentativni centar u prethodnom kolu da nije "zaboravio" da igra košarku i sa 19 poena bio centralna figura u poraženom sastavu. Ipak, bio je to jedini bljesak popularnog Radulje koji u prvom delu sezone protiv Žalgirisa nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Prema pisanju medija na Apeninskom poluostrvu rastanak sa jedinim italijanskom predstavnikom je sve bliže, pa se i očekuje nešto manja minutaža. Zbog svega toga nemojte da oklevate - Raduljica neće postići više od sedam poena...

ŠEJN LARKIN - granica 12,5 - Tip VIŠE POENA (Galatasaraj - Baskonija, 19.00), kvota 1,85

Jedan od najkonstantnijih pojedinaca u redovima Baskonije i, ruku na srce, igrač koji troši veliki broj lopti jeste upravo Larkin. Američki bek uzima više od 10 šuteva po utakmici, na liniju za slobodna bacanja staje gotovo četiri puta, a kako je gotovo izvesno da ćemo na meču protiv Galatasaraja videti veliki broj poena, Larkina bi vredelo igrati - plus!

OGNJEN KUZMIĆ - granica 9,5 - Tip VIŠE POENA (Crvena zvezda - Uniks, 19.00), kvota 1,85

Kuzmić je u malom padu forme, do toga je došlo i zato što mu nedostaju asistencije Stefana Jovića, ali cenimo da bi u ovakvoj utakmici njegove sposobnosti mogle da dođu do izražaja. Postavljena granica je baš na njegovom sezonskom proseku, tako da bi trebalo da se Kuz razigra i donese dosta poena Zvezdi večeras.

DŽEJSI KEROL - granica 7,5 - Tip VIŠE POENA (Real Madrid - Fenerbahče, 21.00), kvota 1,85

Džejsi je u sjajnoj formi u poslednje vreme, u odličnoj je šuterskoj formi, mada kod njega kao i kod većine šutera dosta zavisi od raspoloženja i od toga da li prve lopte upadaju u obruč. Granica koja je postavljena može da se prebaci vrlo lako, a Kerol bi to sa tri trojke vrlo lako zaokružio prolaz u plus. To za njega nije problem kada mu je dan.

