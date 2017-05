Betis, Sporting i prljava sportska drama stara dvadeset godina: Priča o najluđem sportskom prijateljstvu Evrope!

U poslednjem kolu Primere susrešće se Sporting Hihon i Real Betis. To je jedan od najdramatičnijih međusobnih susreta u Španiji o kom se lako može napisati i dramatični film

Uzbudljiva bitka se vodi za spas i beg od 18. mesta u Primeri. Dva putnika u niži rang su poznata (Granada i Osasuna), čeka se treća ekipa koja će ove sezone napustiti najelitniji rang. Bitka se vodi između Leganesa, Deportiva La Korunje i Sportinga iz Hihona.

E sada, ukoliko u poslednjem kolu Hihon - i pored njega Deportivo ili Leganes - budu u baš gustoj situaciji za prolazak dalje kao što je to verovatno, Sporting bi mogao u poslednjem meču protiv Betisa da računa na tri boda. Pre svega zbog čudnog prijateljstva ta dva kluba koje datira još iz 1997. godine.

Tada je Sporting Hihon išao na gostovanje upravo Betisu, u podjednako gustoj situaciji u kakvoj je uostalom i danas. Betis je bio siguran kada je borba za opstanak u pitanju, tako da mu rezultat zapravo i nije bio važan. U duhu fer-pleja samo je trebalo da odigraju pošten meč, pa šta bude. Međutim, u celoj priči bila je kvaka. Zajedno sa Sportingom te sezone u grčevitoj borbi za opstanak bila je i – iz današnje perspektive dosta bizarno – Sevilja, koja je naravno ogromni Betisov gradski rival. Pobeda Sportinga, odnosno poraz Betisa, automatski je značio da Sevilja ispada. I upravo se to dogodilo.

Pogađate, čak devetorica Betisovih igrača prijavili su povrede uoči te utakmice, a i navijači su se pobrinuli da i te kako daju do znanja što im je bitnije. Izveštaji govore da su Betisovi navijači zviždali svojim igračima kada bi krenuli u napad, dok su zajedno s gostujućim skandirali Sportingovim napadima. Navijali su za protivničku ekipu na svom stadionu.

„Situacija je bila bizarna, ljudi su nam skandirali i bodrili nas čim smo izašli na teren i to se nastavilo do kraja utakmice“, rekao je Dmitri Čerišev, bivši napadač Sportinga koji je bio u sastavu te večeri.

Upravo je Čerišev bio strelac jedinog pogotka te večeri, koji je bio dovoljan Sportingu da dođe do velike pobede i da, na kraju se ispostavilo, izbaci Sevilju iz Primere. Bila je to neverovatna scena na Benito Viljamarin stadionu, inače domu jednim od najžešćih navijača u Španiji; čitav stadion je poludeo od oduševljenja kada je sudija odsvirao kraj utakmice, baš kao da je Betis bio taj koji je stigao do velikog uspeha, a ne da je izgubio. Nekada su jednostavno rivalstvo i mržnja veći čak i od uspeha vlastite ekipe.

Priča je imala i nastavke. Tri godine kasnije, u onoj sezoni u kojoj je Monći preuzeo ulogu sportskog direktora Sevilje, crveno-beli su naplatili gradskim rivalima „uslugu“. Te sezone Sevilja je ponovo rano ispala iz Primere, a trebalo je da dočekaju Ovijedo. Sve osim pobede Sevilje odgovaralo je Betisu, ali pogađate, Sevilja je odigrala taj susret svim srcem (iako joj nije trebalo jer je već ispala) i porazila Ovijedo, poslavši mrske rivale - Betis - u Segundu. Kakve ova priča ima veze sa Sportingom iz Hihona? Pa, taj klub upravo s Real Ovijedom gaji ogromno rivalstvo, uobličeno kroz žestoki Derbi Asturiano. Dakle, Ovijedo je u svemu “učestvovao” i porazom poslao Hihonov “bratski” Betis u Segundu.

Treći čin priče odvio se u junu 2015. godine, kada je Sporting Hihon ponovo putovao na gostovanje Betisu na Benito Viljamarin, ovog puta u Segundi. Hihonovi navijači, Ultra Bojsi – inače ekstremni nacionalisti – razvili su transparent podrške Betisu, koji je u tom trenutku već izborio plasman u Primeru.

„Čestitke na promociji, braćo iz Betisa! Dogodine smo zajedno u Primeri, napred Sporting!“.

Da bi se nadanja s te poruke obistinila u stvarnosti Sporting je trebalo da pobedi Betis na tom meču, dok Đirona nije smela da nadigra Lugo kod kuće. Pogađate, Sporting je lako svladao Betis rezultatom 3:0, ali vesti iz Đirone, s Montilivi stadiona nisu dolazile. Utakmica je bila prekinuta nakon što su navijači Đirone, besni zbog izjednačenja Luga, pogodili linijskog sudiju u glavu. Nakon što je stadion ispražnjen, utakmica se nastavila, ali rezultat se nije menjao – ostalo je 1:1, a navijači Sportinga ponovo su slavili u srcu Andaluzije zajedno s navijačima Betisa.

Prošle godine se odigrao predzadnji čin ove priče, kada je Sportingu ponovo bila potrebna pomoć Betisa. Ovog puta Betis je trebalo da pobedi Hetafe u zadnjem kolu i da Hihonu omogući opstanak uz pobedu Hihona protiv Viljareala. Hiljade navijača Sportinga okupilo se na posljednjem treningu uoči sudbonosne utakmice protiv Žute podmornice. Pobeda u toj utakmici nije značila samo opstanak u Primeri; finansijska injekcija koju donosi igranje u Primeri znači doslovce život za klub koji je u tom trenutku bio dužan preko 30.000.000 evra.

Znali su to i u Betisu, pa je ponovo ishod bio jasan. Sporting je kod kuće savladao Viljareal rezultatom 2:0 i odradio svoj deo posla, dok je Betis bio bolji protiv Hetafea s 2:1 i tako pomogao Hihonu po ko zna koji put.

Ove sezone Hihon ponovo ne drži sve u svojim rukama. Taj tim večeras putuje u baskijsku tvrđavu na gostovanje Eibaru, dok u poslednjem kolu ugošćuju, možete da naslutite - baš Betis.

Hoće li ovog puta navijači Hihona i Betisa zajedno slaviti na El Molinonu? Ostaje da vidimo. Ali, očekujte keca u svakom slučaju.

Taj meč igra se 20. maja od 17 časova.

Preuzeto sa: Germanijak.hr