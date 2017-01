Bilo je to poluvreme iz snova, bilo je to poluvreme iz komšara! Štindl i Rafael od 0:2 do 3:2 (VIDEO)

Tim iz Menhengladbaha slavio u Leverkuzenu

Bilo je to poluvreme iz snova za Bajer. Dva savršeno izvedena kornera, dva gola, ovaj drugi kojim je prekinut post serija Havijera Ernandeza Čičarita... Bilo je to drugo poluvreme iz košmara. Borusija nije izgledala kao isti tim, pa su Lars Štindl i Rafael poveli goste iz Menhengladbaha do preokreta i pobede od 3:2 u Leverkuzenu.

Šta je Diter Heking rekao Ždrepcima na poluvremenu ostaće tajna bar još neko vreme, ali Menš je u nastavku zaigrao kao pomahnitao, a Štindl demonstrirao svima kako izgleda pravi kapiten. Jedan, pa drugi u razmaku od šest minuta, Bajerova prednost je anulirana, a psihološka prednost preletela iz glava domaćih u glave gostiju.

Rastrčala se Borusija u nastavku, Bajer je još pokušavao da shvati šta se to dođavola desilo. Julijan Brant, ponajbolji igrač Aspirindžija, u tom kobnom 70. minutu bespotrebno se zaigrao na sredini terena, a Kristof Kramer, čim je ugrabio loptu, znalački prebacio protivničku odbranu i Rafaela izbacio pred Bernda Lenoa. Doduše, bio je tu Džonatan Ta, ali je ispao iz igre kao prazna pakla iz automobila. Rafael za preokret.

Borusija je sada pet bodova iznad opasne zone. Tu joj i nije mesto.

Bundesliga, 18. kolo:

Petak:

Šalke - Ajntraht 0:1 (0:1)

/Majer 33/

Subota:

Volfzburg - Augzburg 1:2 (1:1)

/Gomez 4 - Altintip 25/

Ingolštat - Hamburger 3:1 (2:0)

/Gros 14, Zutner 23, Koen 47 - Sakai 63/

Verder - Bajern 1:2 (0:2)

/Kruze 53 - Roben 30, Alaba 45/

Darmštat - Keln 1:6 (0:3)

/Sem 66 - Sulu 32ag, Osako 37, 72, Modest 42, Jojić 85, Rudnevs 89/

Lajpcig - Hofenhajm 2:1 (1:1)

/Verner 38, Zabicer 77 - Amiri 18/

Leverkuzen - Menhengladbah 2:3 (2:0)

/Ta 31, Ernandez 34 - Štindl 54, 58, Rafael 71/

Nedelja:

15.30: Frajburg - Herta

17.30: Majnc - Dortmund

(FOTO: Action Images)