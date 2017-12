Bjelica za MOZZART Sport: Ovo je ono što sam sanjao!

"Suviše je pričati o razlici o vremenu kada sam prvo nosio Zvezdin dres i ovom sada. Crvena zvezda je sada izrasla u jedan ozbiljan evrogališki klub, tim koji iz godine u godine pokazuje stabilnost", kaže iskusni krilni centar

Crvena zvezda je ponovo na vrhu. Na Malom Kalemegdanu računi su svedeni, a ispod podvučene linije stoji - tripla kruna, 16 pobeda u Evroligi, četvrtfinale koje je promaklo, narodski rečeno, za dlaku, i velika rekonstrukcija kluba, u kojoj je promenjen gotovo ceo igrački kadar i stručni štab.

Milko Bjelica je, ipak, ostao i rešio da pomogne klubu da nastavi višegodišnju dominaciju u svim regionalnim okvirima, ali i da Crvena zvezda zadrži status "tvrdog oraha" na evropskom nivou.

Zbog toga je klupski novogodišnji koktel bio savršena prilika da se sa Bjelicom prođu određene teme i na taj način stavi tačka na godinu koja se uskoro završava.

Kratak razgovor započeli smo od aktuelne teme - gostovanja Olimpiji u Milanu.

"To je utakmica kojom se kompletira prvi deo evroligaške sezone. Iz ovog ugla mogu da kažem da je ove sezone jače takmičenje. Za nas je svaka utakmica bitna, pogotovo u Evroligi. Tražićemo šansu, trudićemo se da dobijemo što je više utakmica moguće, da pokušamo da dižemo formu što je više moguće", rekao je Bjelica za naš sajt.

Prošlu sedmicu završili ste sa dva poraza, od Fenera i Panatinaikosa... Koliko je sada motiv veći da se u Milanu dođe do pozitivnog rezultata?

"Dobra stvar je što smo posle tih vezanih gostovanja imali malo vremena da se odmorimo, spremimo za nastavak sezone. To je još jedan pokazatelj da ova ekipa pokazuje bolje rezultate posle tih nekoliko dana treninga, što je bitno da mladi igrači održe koncentraciju i formu na višem nivou", poručio je Bjelica i dodao:

"Pred nama je odlična ekipa, sa odličnim igračima i velikim budžetom, ali ove godine se pokazalo da to ništa ne mora da znači. Mi ćemo pokušati da nađemo našu šansu".

Hajde da vratimo film malo unazad... Igrao si u Crvenoj zvezdi u vremenu kada su očekivanja bila velika, ali rezultata nije bilo... Sada si, ipak, tu kada je klub na tronu.

"Suviše je pričati o razlici o vremenu kada sam prvo nosio Zvezdin dres i ovom sada. Crvena zvezda je sada izrasla u jedan ozbiljan evrogališki klub, tim koji iz godine u godine pokazuje stabilnost. Kako na domaćem i regionalnom planu sa trofejima koji su osvojeni, tako i u Evroligi".

Kao Zvezdinom detetu, koliko te raduje što si ipak uspeo da budeš deo ekipe, sada kada je na samom vrhu?

"Kada sam počinjao da igram košarku i kada sam ulazio u prvi tim Crvene zvezde ovo je bilo ono što sam sanjao. U vreme mog prvog igračkog mandata to nije bilo moguće, ali sada sam deo nečeg velikog i biću deo istorije jednog od najtrofejnijih klupskih perioda".

Kako bi sumirao ova tri meseca rada u Crvenoj zvezdi pod vođstvom novog trenera Dušana Alimpijevića i sa znatno podmlađenim sastavom?

"Uradili smo dosad ono što se očekivalo od nas. Oscilacije su prisutne, ali tim je pokazao karakter, kvalitet samim pobedama protiv evropskih velikana. To, opet, nije dovoljno. Treba da se pokažemo u Kupu Radivoja Koraća, a onda i ABA ligi i domaćem prvenstvu".

Šta je snaga Crvene zvezde ove sezone?

"Mladost i energija koju ekipa ima i pokazuje - to je naše glavno oružje. A iskustvo će svakodnevno sticati kako bi bili najbolji kada je najpotrebnije".

Kada smo razgovarali sa Nikolom Jovanovićem i Stefanom Jankovićem, obojica su istakli Pera Antića i tebe kao dva jako važna faktora u timu - igrački, ali i mentorski, jer mnogo toga mogu da nauče od vas?

"To je nešto o čemu i ne razmišljam, jednostavno samo izlazi na površinu. Svakodnevno. Čast mi je što mogu da pomognem nekome i da podelim svoje iskustvo s momcima, posebno jer mnogi od njih igraju svoje prve profesionalne sezone. Tako pomažem ne samo njima, nego i ekipi".

(FOTO: MN Press)