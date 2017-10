Blagojeva anegdota sa Hajberija: Pitao sam Jovu, da li to Dule beži od mene? Kao da je sam sebi centrirao i dao gol!

Legendarni Cvijetin Blagojević o golu na Marakani i asisnteciji u Londonu protiv Arsenala, sadašnjoj generaciji Crvene zvezde...

Prošle su četiri decenije, a kao da se ništa nije promenilo. Arsenal je veliki kao što je bio i tada, a atmosfera pred utakmicu sa londonskim klubom euforična kao što je bila i 1978. godine. Ikao je srpski vicešampion u međuvremenu pokorio i Evropu i svet, za razliku od narednog protivnika, prošao je kroz izuzetno težak period, pa nema previše prava, niti želi da preti skupocenom sastavu Arsena Vengera.

Ipak, istorija ne dozvoljava Crvenoj zvezdi da kao austajder posmatra meč trećeg kola Lige Evrope (četvrtak, 19.00), a tako razmišlja i legendarni vezista kluba sa stadiona Rajko Mitić, Cvijetin Blagojević. Nekadašnji fudbaler Slobode iz Tuzle bio je strelac jedinog gola na Marakani protiv Tobdžija, a onda i asistent kod odlučujućeg pogotka Dušana Savića na Hajberiju.

„Mogu da kažem da je atmosfera slična tadašnjoj. Ovo je sada neka nova generacija, sa novim trenerom, sa novim ljudima, pojačanjima, koja su došla maltene pred samu utakmicu. Tada smo mi zatekli Pižona, a tu su bili i Dule Savić, Šestić, Dika Stojanović, Ljukovčan, Nikola Jovanović, Muslin... Da ne zaboravim nekog. Ostao je kostur, a došli smo Mile Jovin, Miletović i ja. Imao sam ogromnu sreću da sam došao iz Slobode i odmah počeo da igram. Već posle treće utakmice postao sam miljenik publike. I to upravo onog momenta kada sam Duletu Saviću namestio gol, došao sam na gol-liniju, stavio loptu i rekao 'evo, daj ti gol'. Tada su počeli da skandiraju 'Blagoje, Blagoje'. Ostao sam miljenik, i kada nisam igrao skandirali su mi ime. I ovde je protiv Arsenala akcija potekla od mene i Muslina. Na kraju sam je završio“, rekao je Blagojević za MOZZART Sport.

Ako neko zna šta je recept za pravi rezultat u velikim utakmicama, onda je to generacija koju je predvodio legendarni Branko Stanković.

„Bitno je samo da momci sada uđu bez nekog kompleksa. Mislim, moraš da ih respektuješ. Arsenal je i onda i sada Arsenal, ali uz dužno poštovanje - mi smo bili prvaci Evrope i sveta, a ne oni. Moraju i oni malo da obrate pažnju. Fudbal je čudna igra, može sve da se dogodi, ali imamo šanse da se plasiramo. Voleo bih recimo da bude 1:0, a da gol recimo da Adža (Luka Adžić), kao moj igrač iz mlađih kategorija Zvezde, s kojim sam ja radio, a tamo neka ga da Duletov sin i onda je to - to!“

Može li ova Zvezda u svojim redovma da pronađe nekog novog Blagojevića, Savića, Pižona...

„Ovaj mali Radonjić je interesantan igrač, kao recimo Kanga i ostali stranci koji tek sada daju ono pravo što se on njih očekivalo. Mali Radonjić je odličan, izuzetno brz igrač, kao i mali Adžić, kojeg ja simpatišem i kojem treba još malo vremena da ojača i stekne rutinu i postane zvezda. Radonjić mi je pao u oči, ima izuzetan kvalitet i tu brzinu, koja je osnova svega“.

U prvi plan se uglavnom isključivo stavlja spektakularni Duletov poluvolej na Hajberiju, ali se ona „spoljna“ Cvjetina Blagojevića i u današnjem modernom fudbalu smatra velikim majstorstvom

„Hteo sam da kažem tu anegdotu kada su svi pričali, ali evo sad ću vama da kažem. Kad je Dule dao onaj gol u Londonu, a ja centrirao, došao je Jova (Mile Jovin), a ja kažem 'gde će ovaj, jel on beži od mene, ode negde. Verovatno misli da je sam sebi centrirao i dao gol', a-ha-ha. Ali reko neću da kažem, da se ne naljuti“.

Iao se i danas srdačno pozdrave, jedan trenutak iz 2013. godine pokvario je odnos između Duleta Savića i Cvijetina Blagojevića. Savić je tada kao pedsednik Trenerske škole Fudbalskog saveza Srbije odbio kandidaturu za dobijanje PROFI licence.

„To ćemo da stavimo van konteksta, ovog fudbalskog i svega ovoga što se sada dešava, ali mislim da je Dule Savić tu ispao nekorektan. Mada se mi sada pozdravljamo, ali je tada ispao nekorektan, jer bili smo saigrači u Zvezdi, gde sam odigrao preko 300 utakmica i bio reprezentativac. Tada sam već imao 20 godina radnog staža kao trener. Da ja ne mogu da dobijem licencu... To mu zameram i dan danas i tu nema šta da se priča. Zna i on da je pogrešio, zašto je to uradio - to on zna. Ali, to mu je veliki minus kod mene. Tada sam uveo Radnik iz Surdulice u Prvu ligu. Ja nemam licencu, a imao sam je. Tada su mi je poništili, on mi je potom ne da i ja ne mogu da vodim ekipu. Onda sam otišao u Bosnu i položio. Prošle godine sam vodio Drinu, koja je već bila ispala iz lige, ali sam napravio dobre rezultate. Sada sam tu u Zvezdi skaut i čekam neki poziv“.

Posao koji je Vladan Milojević za kratak vremenski period vredan je svake pohvale i uliva pristalicama srpskog šampiona nadu čak i u utakmici sa skupocenim protivnikom kakav je Arsenal.

„Vlada je moj drug. Mi se družimo, tu smo na Banovom brdu. Ide sve onako kako treba. Trener je taj koji pravi rezultate. Možemo da pričamo, ovaj radi dobro, ovaj radi loše, ne zna ništa - na kraju se sve na terenu pokaže, sve ostalo ide na stranu“, u svom stilu je završio legendarni Cvijetin Blagojević.

