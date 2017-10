Boaći pominje Anrija i preti Čehu: Ako to bude moje veče, nema sile koja će me zaustaviti

„Kad sam bio mali obožavao sam Arsenal i Tjerija Anrija“, poručio Zvezdin napadač

Zvezdini topovi okrenuti su ka Emirejtsu! Kao retko kad - gotovo nikad - fudbaleri Crvene zvezde putuju u London na megdan Arsenalom sa mišlju da nemaju mnogo šta da izgube. Poraz od Tobdžija ostaviće im mogućnost da pitanje plasmana u narednu rundu rešavaju u poslednja dva kola.

Ipak, motiv neće nedostajati timu Vladana Milojevića. Najbolji strelac tima Ričmond Boaći igraće protiv kluba u kojem se afirmisao njegov idol iz dečačkih dana.

„Kada sam bio mali uvek sam voleo Arsenal. Ako me pitate kojih je pet napadača koje sam gledao, prvi je Tjeri Anri. Nisam ga, nažalost, upoznao, a bio bih ponosan kada bi mi se takva šansa ukazala u Londonu. Dodatno bi me inspirisao, voleo bih da gleda meč, a da ja postignem gol. Možda me preporuči Arsenalu“, rekao je Boaći u razgovoru za Večernje novosti.

Prečka i fenomenalni Petar Čeha su ga zaustavili u beogradskom duelu. Šansa za popravni je u četvrtak.

„Ako je četvrtak moj dan, ako bog tako kaže, nema te sile koja može da me zaustavi“.

Sigurno je da će Arsen Venger odmarati adute za nedeljni susret sa Mančester Sitijem, ali i pored toga Tobdžije su veliki favoriti.

„Arsenal je veliki, ali mi svakog rivala shvatamo maksimalno ozbiljno. Isti nam je pristup i protiv Arsenala i protiv Zemuna. Ako odigramo timski dobro i disciplinovano, sve je moguće. Bog daje, bog uzima“.

Čvrsto veruje najbolji strelac Crvene zvezde da će zatresti mrežu Arsenala u Londonu.

„Vratiće mi se na Emirejtsu ako sam to zaslužio. A iskreno, voleo bih da opet Čeh brani, jer kada njega savladate, onda ima to veću težinu, duže pamtite i više slavite“, jasan je Boaći.

