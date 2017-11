Boban time - hoćemo još!

Srbin je dočekao šansu, iskoristio je na maksimalan način, bio čovek preokreta, oduševio saigrače i navijače... Da li je ovo prekretnica u sezoni?

Devet poena, četiri skoka, po jedna asistencija i blokada za osam minuta. Za toliko vremena, ne može se više i bolje... Boban Marjanović je maksimalno iskoristio dugo čekanu šansu koja mu se sinoć ukazala protiv Indijana Pejsersa. Na opšte oduševljenje svih u Gradu motora. Visoki Srbin je miljenik širokih narodnih masa u Detroitu. Od saigrača, do navijača i medija. Nažalost, nije i onog koji o svemu odlučuje - Stena van Gandija.

Ipak, trener i direktor košarkaških operacija u Pistonsima je sinoć konačno dao vremena Bobanu da pokaže šta može. I opet raspalio javnost sa pitanjem: Može li Marjanović bolje da se iskoristi i da dobije veću minutažu?

Mnogi smatraju da može, ali Van Gandi je taj koji seče.

Klupa Pistonsa je oduševljeno proslavljala Bobanove poene sinoć, navijači su se uskomešali, lokalni mediji su bili oduševljeni. „Boban time“, kako Amerikanci nazivaju minutažu za Marjanovića je pojava koju bi svi želeli češće da gledaju.

Pistonsi imaju start iznad svih očekivanja, sa skorom 8-3 su drugi na Istoku i zato se Van Gandijeva poštuje. Čovek ima rezultate i nema tu mnogo polemike oko minutaže rezervnih igrača. Ali utisak je da svi žele da Van Gandi nađe način na koji bi bolje i češće koristio najvišeg igrača NBA lige. Mnogi jedva čekaju da vide gorostasnog Srbina na parketu...

Sinoć su se stvorilu uslovi da Boban dobije šansu i on je to maksimalno iskoristio. Detroit ove sezone uglavnom igra sa Dramondom kao jedinom kalsičnom peticom. Kada on odmara, Van Gandi igra sa nižom petorkom i boljim šuterima poput Tolivera, Luera, Morlanda ili Džonsona koji nisu klasični centri. Do sada je ta ideja pokazala uporište u rezultatima, ali sinoć je bilo drugačije.

Dramond je brzo dobio dve lične, Luer i Džonson nisu igrali zbog povreda, a korpulentni Al Džeferson je pravio mnogo problema Eriku Morlandu pod košem. Pistonsi su gubili 11 razlike i Van Gandi se „setio“ da na klupi ima zaboravljeno oružje kao odgovor Velikom Alu koji je u tri napada zaredom ubacio Pistonsima šest poena i potpuno deprimirao Morlanda.

Marjanović je konačno uao u igru. Prvi put ove sezone na domaćem parketu i tek drugi put u sezoni posle ona mizerna četiri minuta na gostovanju Niksima. Na opšte oduševljenje publike koja ga je dočekala ovacijama. A Boban je znao da nema vreme na da čeka i odmah uradio ono što se očekivalo.

Prvo je poentirao u direktnom duelu sa Džefersonom koji se žalio da je fauliran, potom je centru Indijane lupio bananu, a onda još jednom izgurao Džefersona i položio loptu u koš. Sve to za dva minuta i pravu feštu na klupi Pistonsa koji su se tada vratili u igri i ubrzo preokrenuli rezultat u svoju korist.

„Krenuli smo sa Erikom jer je pre toga vezao dve sjajne utakmice, ali Džeferson nam je pravio baš mnogo problema. I Boban je imao probleme u odbrani protiv njega, ali Boban zato na drugoj strani terena može da obavi neke stvari. Baš je uspeo da nas podigne“, rekao je Van Gandi posle meča.

Klupa Pistonsa je podviljala od sreće kada je Marjanović u poslednjem minutu prvog poluvremena, skočio u napadu i još jednom poentirao pored Džefersona. Heris, Bredli, Toliver, Kenard i ostali su erupcijom oduševljenja pokazali koliku podršku Srbina ima od njih.

„To je deo pobedničke kulture. Svi momci u timu znaju kada je vreme za njih i kada će njihovo ime biti prozvano. Boban nam je večeras mnogo pomogao i bilo je sjajno videti ga kako to radi“, rekao je najefikasniji u pobedi, Tobijas Heris.

Bobi je znao šta se očekuje od njega.

„Teško je čuvati Ala Džefersona. Igrao sam protiv njega i prošle sezone, kao i u pripremnom periodu. Morao sam psihički da se spremim za taj duel“, rekao je srpski centar.

Sada se svi s pravom pitaju da li će ova sjajna rola Marjanovića značiti i neku prekretnicu u sezoni i da li će ga Van Gandi češće koristiti.

„Zvuči i smešno, ali baš smo pričali pred utakmicu da će svako u ekipi dobiti šansu. I, evo, mi smo odigrali tek 11 mečeva, a bukvalno je svih 14 momaka dalo značajan doprinos. Rekli smo im, pred početak šampionata, ono što generalno igrači i čuju često: 'Svako će dobiti svoju priliku' i 'Morate da budete spremni za taj trenutak'. A već se sve to obistinilo. Znaju da će neki momci igrati svake večeri, a neki neće. Ali, godina je duga, svako od njih nam je važan“, rekao je Van Gandi.

Jasno je da Dramond i dalje nedodirljiv pod košem kao jedan od najboljih centara lige, ali i da bi Van Gandi možda češće mogao da ga menja sa klasičnom peticom kao što je Bobi. Upravo je Dramond posle meča pohvalio svog sigrača.

„Ušao je i uradio ono što profesionalci rade. Boban je odradio svoje na jedini ispravan način, a taj pristup mu je odmah doneo i sjajne stvari“, rekao je Dramond.

A šta kaže Marjanović?

„Nemamo previše vremena za treninge. Radimo, ali moramo malo i da odmorimo, a ide odmah i priprema za sledeću utakmicu. Moraš maltene stalno da budeš u formi. Trudim se da dobro treniram kako bi dobio više minuta na terenu. Znam da za tako kratko vreme ne mogu da dam 100 posto, ali se zaista trudim da bude tako. Kada igrate češće, brže ulazite u formu, a onda i lakše u hodu 'kupite' neke stvari. Možete vi da trenirate i tri sata, ali drugačije je kada izađete na teren kada je utakmica. Mnogo bolje se osećate kada provodite više vremena na terenu. Čak i telo bolje reaguje na neke pokrete i akcije“, istakao je srpski reprezentativac.

(FOTO: Action images)