Boem se vratio: Da prestanem da pušim? Ajte molim vas... Još sam mlad, video sam mnoge senilne

Italija bruji o podvigu omiljenog trenera

Na Apeninima ga vole svi. Dobro, ne baš svi. Navijači Juventusa ne mogu da ga smisle jer je prvi progovorio o kriminogenoj hobotnici Lućana Mođija. Ali je zato za navijače ostalih klubova jedan od simbola najslavnijih godina „kalča“.

Zdenjek Zeman.

Dinosaurus iz vremena kada se na Čizmi igrao najbolji fudbal. Jedan od poslednjih fudbalskih romantika. Čovek koji svaku ekipu može da nauči da igra lep fudbal i na gol više. Dobro, ne baš svaku. U Crvenoj zvezdi nije odgovarao pojedinim „zvezdicama“ tadašnjeg tima, pa je „poginuo neshvaćen“.

Ali Zeman je i dalje onaj isti prijatelj fudbala kao pre 25 godina pravio čuda na jugu Italije i u Fođi napravio Zemanlandiju. Kao kada je sa Lećeom terorisao protivničlke odbrane. Kao kada je sa Peskarom pre koju godinu prošao kroz Seriju B kao kaznena ekspedicija i lansriao tada mladiće, a danas asove Ćira Imobilea, Lorenca Insinjea i Marka Veratija.

Danas je započeo novu epizodu u Peskari. I to kako! Preuzeo je najgori tim Serije A koji je od početka sezone imao samo jednu pobedu. I to onu nezasluženu, službenim rezultatom protiv Sasuola. Gubitnički tim je pretvorio u brzi voz koji je pregazio Đenovu sa 5:0.

Italija bruji o podvigu omiljenog trenera. Otpisana Peskara je reagovala kasno sa smenom Masima Oda i povratkom Zemana na klupu. I dalje je poslednja, a Empoli koji je prvi iznad crte joj beži čak 10 bodova, 13 kola pre kraja. Opstanak je nemoguća misija, ali posle petarde Đenovi, Zemana su odmah pitali da li bi prestao da puši, ako bi napravio čudo i izborio opstanak.

Boem kako mu tepaju - što zbog češkog porekla, što zbog stila - je pobedu od 5:0 doćiveo prilično ravnodušno...

„Da prestanem da pušim? Ajte molim vas... Pustite me da pušim. Smanjio sam u poslednje vreme. Da me ljudi pamte po nečem drugom osim po cigaretama“, odgovorio je Zeman novinarima posle meča.

Njgov povratak u Peskaru su mnogi dočekali na nož. Prvo, zbog toga što ga smatraju starim i pregaženim. Drugo, jer je „izdao“ Peskaru kada ju je uveo u Seriju A i otišao u Romu.

„I dalje se osećam mladim. Nisam mlad kao neke moje kolege, ali se dobro osećam. Mislim da i dalje mogu da dam ponešto fudbalu. Zbog toga sam i dalje na klupi. Jer verujem. Drugi neka pričaju šta hoće, a ja ću se truditi da i u 80-oj budem tu. Video sam mnoge za ovih 30 godina koji su potrošeni, ja se još ne dam. Video sam mnogo senilnih ljudi u njihovim 30-ima, a ja se još držim. Vratio sam se u Peskaru jer su me mnogi smatrali izdajnikom. Te iste bih pitao, ko bi od njih odbio Romu? Došao sam da pomognem Peskari jer sam im bio potreban“, objasnio je Zeman.

Iskusni stručnjak je odgovorio i na to kakve su šanse Peskare za opstanak.

„Moramo da odirgamo ostatak prvenstva kao Juventus, Roma ili Napoli. To je mnogo teško, ali možemo da probamo. Ništa ne zavisi od nas, koliko od ostalih. Naprimer od Empolija. Matematika kaže da imamo šansu, ali moramo da idemo od utakmice do utakmice i da se nadamo da će Empoli stalno da gubi. To je malo verovatno, ali ostaje nam nada i naporan rad. Posle jedne utakmice, teško je pričati o nekim realnim šansama za opstanak“.

Mnoge je zanimalo šta je to Zeman promenio odjednom, pa je Peskara proigrala i dala pet golova...

„Šta sam mogao da promenim kada sam odradio samo tri treninga sa ekipom? Prvo sam primetio da ekipa nije baš u najboljoj kondiciji i fizičkoj spremi. A to je bitan faktor. Danas smo uspeli u dve ili tri stavri koje smo probali na treninzima. Raduje me da momci imaju entuzijazam i želju da pokušaju. Za ovu pobedu su oni najzaslužniji. Mogu samo da im budem zahvalan što su uradili sve što sam očekivao od njih. Uspeli su i razbili su prokletstvo. Zbog toga je ova pobeda jako važni iz psihološkog ugla. Daje nam prostor da radimo sa manje pritiska i više samopouzdanja. U nekim ranijim utakmicama sam video da je Peskara igrala dobro, ali da nije bila dovoljno aktivna i fokusirana. Padali u u drugom poluvremenu...“

Zeman je bio bez posla od maja prošle godine kada je napustio švajcarski Lugano i mnogi su milili da je to bio kraj njegove karijere.

„Bilo je ponuda. I nekih van Italije. Ali ne iz Kine. Tamo nisu čuli za mene niti znaju ko sam“, našalio se Bome.

Zemanlandija opet dominira u naslovima na Apeninima. Serija A je u Pesakri dobila zanimljivu priču koju će pratiti mnogi fudbalski romantici. Peskara je otpisan, ali u narednih 13 kola postoji tanka šansa. Slede gostovanja Kjevu i Sampdoriji, udineze kod kuće, Atalanta u gostima, Milan kod kuće, pa gostovanje Empoliju. Možda do tada smanje zaostatak i možda to bude neočekivano jedno od najzanimnljivijih utakmica sezone u Italiji. A posle toga slede Juve i Roma na Adrijatiku, serija utakmica protiv direktnih rivala kaljarija, Krotone, Bolonje i Palerma. Možda...