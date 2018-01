BOMBA TROUGAO!!! Obamejan večeras Arsenalov ako Venger pomogne Čelsiju, Borusija čeka pare i zamenu

Svi detalji Obamejanovog prelaska, još samo zeleno svetlo sa Stamford Bridža i imamo tri velika transfera

Do kraja večeri Pjer-Emerik Obamejan se očekuje u Londonu, mogao bi do ponoći i zvanično da bude potvrđen kao novi napadač Arsenala, ali je realnije očekivati da fotografiju sa dresom Tobdžija ugledamo sutra.

Javljaju engleski, ali i nemački mediji - sve je gotovo!

Arsenal i Borusija Dortmund su se dogovorili oko transfera gabonskog napadača, a za definitivnu realizaciju posla se čeka zeleno svetlo iz Čelsija odakle u Dortmund treba da stigne za mena - Miši Batšuaji. Na njegovo mesto u Čelsi bi istovremeno trebalo da stigne Olivije Žiru iz Arsenala čime bi smo dobili najluđu trampu ove zime u kojoj učestvuju tri velika kluba.

Arsenal je prvo ponudio 55.000.000 evra za Obamejana, Borusija je glatko odbila uz poruku da je cena 70.000.000 evra. Kako je vrag odneo šalu, a kraj prelaznog roka se približio, oba kluba su pristala na kompromise i našli su se na pola sata. Arsenal je povisio ponudu na 63.000.000 evra, Borusija je pristala da snizi cenu i postignut je dogovor oko obeštećenja. Nemcima će pripasti još 2.500.000 evra ako Obamejan ostvari određene bonuse. Napadač je postao najskuplje pojačanje u istoriji Arsenala.

Dogovor Tobdžija i Gabonca je vrlo brzo postignut. On je pristao na ugovor vredan 10.000.000 evra po sezoni do leta 2021. To je duplo manje od onoga što je Aleksis Sančez tražio Tobdžijama letos da bi potpisao novi ugovor. Obamejan se danas nije pojavio na suđenju u Dortmundu koje se vodi zbog slučaja kada je eksplozivnim napravama napadnut autobus Borusije Dortmund. Njegov advokat je rekao da je Obamejan bolestan, ali u to niko ne veruje i fotoreporteri ga čekaju u Londonu.

Tokom pregovora Arsenal je predložio Borusiji da u transfer uključi Olivijea Žirua procenjenog na 40.000.000 evra, ali su Nemci odbili i poručili su da u obzir dolazi samo pozajmica. Arsenal se složio i sa tim, ali ne i Žiruova supruga koja je insistirala da Francuz ostane u Londonu i propala je selidba u Nemačku.

Borusija se okrenula drugim rešenjima u potrazi za Obamejanovom zamenom. Želela je Modesta iz Kine, ali je to bila teško izvodljiva operacija. Nemci su uspeli da se dogovore sa Mišijem Batšuajime da on dođe kao zamena za Obamejana. Iako Belgijanac igra sjajno i koristi svaku priliku kod Kontea, želi da napusti klub u potrazi za većom minutažom zbog Mundijala. Odbio je brojne opcije za pozajmicu i želeo je samo u Sevilju, ali kada se javila Borusija, prihvatio je poziv da se preseli na pozajmicu na Vestaflen.

Čeka se samo Čelsijevo zeleno svetlo za pozajmicu Batšuajia, ali i Plavci žele da nadoknade gubitak u špicu. Posle propalih pregovora sa Edinom Džekom, Čelsi je u pregovorima sa Arsenalom oko dovođenja Olivijea Žirua na Batšuajievo mesto. To je scenario koji će se dopasti i gospođi Žiru jer porodica ostaje u Londonu. A i za Žirua će biti lakše u konkurenciji Morate nego pored Obamejana i Lakazeta. Sada je sve na Vengeru.

Ako želi da ozvaniči transfer Obamejana, Venger mora da pusti Žirua na pozajmicu u Čelsi iako bi najradije voleo da ga proda za tridesetak miliona evra. Ali vremena da cenjkanje i kalkulisanje nema mnogo i Arsenal mora što pre da započne ovu lančanu reakciju u transfer trouglu. Do kraja prelaznog roka je ostalo tri dana. Biće burno...