Borba veka za WBC pojas od 3.600 dijamanata

Svetska bokserska federacija (WBC) izradila je specijalni „novčani pojas“ namenjen pobedniku predstojeće „borbe veka“ između Flojda Mejvedera i Konora Mekgregora koja je na programu u Las Vegasu u nedelju ujutru (05.00).

Legenda UFC-a Konor Mekgregor će doživeti bokserski debi dok Mejveder pokušava da se domogne 16. titule u profesionalnoj karijeri. Pojas, koji će pripasti pobedniku subotnjeg okršaja izrađen je od aligatorove kože koja je stigla iz Italije i sadrži 3.600 dijamanata, 600 safira, 160 smaragda i otprilike oko kilogaram i po 24-karatnog zlata.

Mejveder, koji je osvojio svetske titule u pet različitih kategorija, bio je nekarakteristično naklonjen prema predstojećem rivalu.

„Konor Mekgregor je imao strašnu karijeru i još je ima. On je đavolski dobar borac, momak koji ostaje na nogama, težak protivnik. On je fajter. Biće krvi, znoja i suza u subotu uveče, a prilično sam siguran da je dobro trenirao. Sve je na nama dvojici, videćemo ko ima bolje veštine. On je najbolji u svojoj kategoriji, ja sam u svojoj“, najavljuje Mejveder.

Konor Mekgregor ne odustaje od obećanja da će nokautirati Mejvedera u prvoj rundi.

„Zadovoljan sam kako je protekao trening kamp. Sve je besprekorno i zahvalan sam svom timu na pomoći. Spreman sam za 12 rundi od po tri minuta, ali ću od starta krenuti s namerom da pritisnem i slomim ovog starca. Spreman sam da slomim svakoga ko se nađe naspram mene, mislim da se Mejveder preračunao“, zaključio je Konor Mekgregor.

Nema šta, očekuje nas strašna borba koja počinje u nedelju u pet sati ujutru po našem vremenu.

