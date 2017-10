Za godinu ili dve priznaće. Reći će: Pogrešili smo…

Bili su to možda i najemotivniji trenuci protekle NBA sezone. Sestra Čajna (22) umrla je u saobraćajnoj nesreći. Ali Ajzea Tomas nije želeo da dozvoli da tuga obori. Svi u klubu su mu poručivali: vrati se kad budeš spreman. A on nije ni odlazio. I ne samo da je ostao tu, uz ekipu, uz igru koju toliko voli i koja ga je u tim trenucima spasavala, Ajzea Tomas je igrao košarku života.

“Najbolja sezona u karijeri i najgora godina u životu”, priseća se 28-godišnji plej u intervjuu za Sports Ilustrejted.

Smrt sestre je naravno glavni razlog za takav konačni utisak. Ali ni na profesionalnom planu nije se sve odvijalo kako je Ajzea zamislio. On je voleo Seltikse, a Boston je njega obožavao. Međutim, generalni menadžer Deni Ejndž nije se vodio emocijama kada je odlučio da Tomasa pošalje u klivlend u zamenu za Kajrija Irvinga.

Kad je odlazio iz Sankramenta u sebi je pomislio: “J…š Sakramento, ubiću ih”. Kada ga je sledeće sezone i Feniks pustio zakleo se: “U redu, dobiće šta su zaslužili”. Ali kad se bude vraćao u Boston neće biti tih osvetničkih pobuda. “Boston će biti samo ljubav”, odgovara Tomas.

Uz važnu napomenu: “Može da se desi da više nikad ne pregovorim reč sa Denijem”.

Deni se pravdao Tomasovim problemima sa kukom, činjenicom da će sledeće sezone postati slobodan igrač pa će biti pakleno skup. Ironija je u tome što je Ajzea igrajući za Kelte ugrožavao i zdravlje i buduću zaradu. Sve je davao za taj klub.

“Gledam u ovaj zid već pet sati. Ne znam šta da vam kažem”, nemoćno je uzdahnuo i trener Bred Stivens posle Tomasovog odlaska.

Ali ne pita se on, pita se šef ili u ovom slučaju generalni direktor. Ejndž je procenio da je Irving dugoročno bolja varijanta za Boston. Tomasova osećanja nije ni uzimao u obzir.

“Ono što je on uradio, znajući kroz šta sam sve prošao… Brate, to se jednostavno ne radi. To nije u redu. Doći će trenutak, za godinu ili dve, svima se to desi u ovakvim situacijama, kada će morati da kaži: ‘Pogrešili smo’. I reći će to”, nervira se Tomas samo kad se seti Ejndžove izdaje.

“Ništa tu nije imalo smisla. I dalje nema smisla. Još se pita: ‘Šta se ovo dođavola desilo?’ Kao da smo u igrici. Ovo se ne radi u stvarnom životu”.

Prevario se. Stvaran život profesionalnih sportista odavno više nije samo strast. Čak i kad oni žele da bude. Ljudi u odelu prevashodno misle o profit, održivosti biznis imperije… Nema tu mitova o ekipi koja zajedno umire. Mada je ovde jedna generacija definitivno umrla.

“Mislio sam da nešto gradim u Bostonu, da smo tako blizu. I onda BAM! Boli. Igrali smo finale konferencije, tek je stigao Hejvord, zamislite samo sve te utakmice na nacionalnim TV kanalima”, maštari Tomas.

Mudro ipak ne dozvoljava sebi da ode previše daleko. U Klivlendu će barem igrati sa Lebronom Džejmsom.

“Sad će na meni uvek da bude samo jedan igrač. Svi ostali će da čuvaju njega”.

