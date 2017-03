Bristol Siti je dao gol u 59. minutu prvog poluvremena... (VIDEO)

Razlog tome je strašna povreda Džonatana Hoga, kome je stradao vrat, Hadersfild pregažen sa 4:0

U igri opstanka ne bira se način, a očigledno ni vreme kada će gol biti postignut. A Bristol Siti je uradio nešto gotovo neviđeno. Ili, da budemo precizni, nešto što se viđa jako retko. U demoliranju Hadersfilda rezultatom 4:0 fudbaler Bristola Temi Abraham bio je strelac drugog pogotka na meču u 59. minutu prvog poluvremena.

Da, dobro ste pročitali - u 14. minutu nadoknade prvog dela susreta. Nažalost, razlog nesvakidašnjeg trajanja dodatnog vremena nije nimalo dobar. Jer, već u osmom minutu susreta vezista gostiju Džonatan Hog doživeo je, prema pisanju britanskih medija, strašnu povredu vrata. Hog se sudario sa saigračem Markom Hadsonom i to tako što je svojom glavom direktno naleteo na grudi iskusnog štopera, nakon čega je pao na travu i odmah se uhvatio za vrat. Britanski mediji događaj su trenutak Hogovog pada opisali kao strašan, pre svega jer su se svi uplašili za život engleskog fudbalera. Čak 14 minuta trajala je imobilizacija Hogovog vrata, potom i iznošenje sa terena, nakon čega je prvi arbitar susreta bio prinuđen da meč produži upravo za toliko vremena. A Abraham je gostima dodao so na ranu u poslednjim sekundama prvog dela. Upravo iz tog razloga prvo poluvreme trajalo je sve do 60. minuta.

Bio je to drugi gol na meču za domaćina, ujedno i pogodak kojim je najavljen potop ekipe koja se bori za plasman u Premijer ligu. U nastavku utakmice Bristolu je bilo potrebno samo četiri minuta dobrog naleta da razbije Hadersfild u paramparčad. Prvo je Aden Flint tresao mrežu i to petom, nakon što se fantastično snašao blizu protivničkog peterca, da bi onda i Dejvid Koteril sa bele tačke postavio konačnih 4:0.

Reding je trijumfom na gostovanju Šefildu rezultatom 2:0 prekinuo malu seriju od dva meča bez pobede, ujedno i produžio protivnikovu agoniju. Naime, Sove u trećem uzastopnom kolu ne znaju za trijumf, a ovo je bio drugi uzastopni poraz, treći u poslednjih pet rundi. Što savršeno odgovara Fulamu, jer sada ima samo bod manje od Šefilda, ali i priliku da pobedom nad Vulverhemptonom na Krejven Kotidžu uđu u društvo klubova koji se bore za Premijer ligu.

Prvi gol na utakmici delo je Jana Kermorganta u 13. minutu, da bi u poslednjim sekundama utakmice Adrijan Popa poslao loptu u metu i stavio tačku.

ČEMPIONŠIP - 38. KOLO

Petak:

Bristol Siti - Hadersfild 4:0 (2:0)

/Tomlin 31, Abraham 45+14, Flint 79, Koteril 84 penal/

Šefild Venzdej - Reding 0:2 (0:1)

/Kermorgant 13, Popa 90+5/

Subota:

14.00 Blekburn - Preston

14.00 Notingem Forest - Derbi

16.00 Birmingem - Njukasl

16.00 Barton - Brentford

16.00 Kardif - Ipsvič

16.00 Fulam - Vulverhempton

16.00 Norič - Barnsli

16.00 KPR - Roteram

16.00 Vigan - Aston Vila

18.30 Lids - Brajton

