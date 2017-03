Bungiorno Italia: Mala Italija položila! Veliki Inter rođenih u 90-im, Milan u subotu prati triling

Ko odlazi a ko ostaje u Romi, Juventus brine zbog Pjace i Dibale, Empoli pravi novi stadion

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Prijateljska utakmica Azura protiv Holandija i debitantski nastupi šestorice italijanskih reprezentativaca su u prvom planu italijanske štampe. Za nas najzanimljiviju priču objavljuju Korijere delo Sport i Mesađero. Korijere piše da Milinković Savić vredi 30.000.000 evra a Mesađero najavljuje da je predsednik Lacija Klaudio Lotito spremio novi ugovor za našeg fudbalera do 2022. godine i godišnju platu od 1.500.000 evra koja će rasti, iz godine u godinu, sve do 2.000.000 plus premije.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Vatrometni debitantski nastupi”, tako Gazeta pozdravlja nastup šestorice novopečenih reprezentativaca Italije na prijateljskoj utakmici sa Holandijom. “Italija mladih nadigrala Holandiju sa Ederom i Bonućijem. Premijera za aplauze Donarume i još petorice debitanata”, stoji u podnaslovu.

Gazeta piše da je Ventura lansirao D’Ambrozija, Galjardinija, Spinacolu, Verdija i Petanju i da su svi položili “prijemni” ispit. List navodi da je Emerson Palmijeri dobio italijansko državljanstvo tako da će ofanzivni bek Rome moći da bude pozvan pod italijansku trobojku.

Ispod zaglavlja Gazeta donosi neverovatnu priču o Mesiju i drastičnoj kazni zbog vređanja pomoćnog sudije na meču sa Čileom: “FIFA ošašavila Mesija, Mundijal pod znakom pitanja”. Milanski dnevnik zapaža da osim što Pulga neće moći da igra na sledeće tri utakmice za Gaučose, položaj na tabeli Argentine je na ivici, štaviše, da se danas završavaju kvalifikacije morali bi da igraju baraž za prolaz na SP u Rusiji.

“Još jedno pucanje. Pjacino koleno drži u strahu Juve”, piše Gazeta o teškoj povredi reprezentativca Hrvatske na prijateljskoj utakmici protiv Estonije. Prema pisanju Gazete za Pjacu je sezona najverovatnije završena, tim pre ako medicinski pregledi potvrde bojazan da je povredio ligamente kolena.

“Inter rođenih u devedesetim. Žang junior ubrzvava ritam za restauraciju San Sira”, piše Gazeta da kineski vlasnici žele da investiraju u mlade, pogotovo najbolje italijanske fudbalere, i da paralelno rade na rešavanju pitanja stadiona. Naime, Suning ima nameru da sačeka još malo da se definiše situacija u Milanu i da zatim stavi karte na sto. Namera novih vlasnika Intera je da renoviraju San Siro i da ga uzmu pod svoje ako se Milan odluči da pravi novi stadion.

“Montela želi Pelegrinija. Milan budućnosti prati i Berardija i Keitu”, najavljuje list da će budući sportski direktor Milana Mirabeli u subotu biti u Ređo Emiliji kako bi izbliza pratio trojicu mladih fudbalera za koje su Rosoneri zainteresovani.

CORRIERE DELLO SPORT

“Monćijeva lista”, Korijere već najavljuje spisak igrača koje budući sportski direktor Rome već ima u svojoj glavi. U podnaslovu se kaže da su Strotman, Najngolan, Džeko i Ridiger skinuti sa transfer liste i da će sigurno ostati u Rimu. Nisu sigurni da li će ostati De Rosi i Peroti dok će adio Večnom gradu sigurno reći El Šaravi, Manolas, Ščensni i Paredes. Kao ciljevi za sledeću sezonu se navode imena Pelegrinija, Kesija, Navasa, Lenglea i Rodriga Kaja. Priča se i o Turčinu Ozjakupu, mladom Argentincu Askasibaru i Gezalu iz Liona. Korijere najavljuje i da će Monći vrlo brzo imati sastanak u četiri oka sa sa Spaletijem i da će od trenera Rome tražiti da ostane na klupi Đalorosih.

U dnu strane Korijere piše da bi danas mogla da bude doneta istorijska odluka da Serija A počen sledeću sezonu pre Feragosta, uz Božić i Uskrs, najvažnijeg verskog praznika: ”Serija A 13. avgusta, klubovi na iskušenju”.

Na kraju se donosi i priča o Interu koji uprkos peto mestu na tabeli je ubedljivo najgledaniji tim na domaćem terenu u Seriji A: ”Inter, kakvi brojevi, kad igraju Nerazuri uvek je puno”. U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da je cilj Nerazura da ove godine probiju granicu od 900.000 gledalaca na tribinama San Sira.

TUTTOSPORT

“Juve korida”, dvostruko je provokativan naslov torinskog dnevnika kojim se podgreva atmosfera za veliki okršaj Juventusa i Barselone u Ligi šampiona. U Kataloniji su zabranili pre par godina koridu i Barsa se drznula da pred meč sa Starom damom obelodani da želi da angažuje Dibalu. “Totalni sudar sa Barselonom koja hoće Dibalu, ali Bjankoneri uzvraćaju udarac. Tri talenta na nišanu Juvea koje želi i Barsa: Asensio, Injaki i Beljerin“.

“Uzbuna Pjaca, suze i strah”, piše na naslovnici Tutosport podsećajući da će se danas znati koliko je teška povreda Hrvata.

“Eder - Bonući, Holandjia je plava”, naslov je povodom pobede Azura nad Lalama u prijateljskom meču golovima napadača Intera i defanzivca Juvea.

List predstavlja danas i renovirani istorijski stadion Torina koji će biti korišćen za treninge i prijateljske utakmice Granata: ”Filadelfija nije zasluga Kaira”. U tekstu se navodi da za renoviranje Filadelfije aktuelni predsednik Tora nije mnogo toga uradio.

U intervjuu za Tutosprot generalni direktor Empolija Marčelo Karli je najavio da će i toskanski klub krenuti u izgradnju novog stadiona: ”I Empoli pravi svoj stadion. Biće gotov za dve godine”. Karli je podvukao da je stadion u vlasništvu neophodan da bi klub preživeo i da će konstrukcija koštati 25 miliona evra.

PIŠE: Željko Pantelić