Buongiorno Italia: Posle lopovluka u Madridu, Italijani se plaše za Juventus

Sva štampa na Apeninima podgreva atmosferu pred revanš četvrtfinala Lige šampiona na Nou Kampu

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Naslovi i tekstovi u italijanskoj štampi posle skandaloznog suđenja Viktora Kasaija na meču Real Madrid - Bajern otkrivaju strah koji se uvukao među navijače Juventusa da bi arbitri još jednom mogli da favorizuju španske timove u evopskim takmičenjima. Posle prolaska Barselone, uz pomoć sudija, protiv PSŽ-a, juče je Real zahvaljujući sudijskim greškama eliminisao Bajern i Italijani se pribojavaju da bi večeras moglo da “utroji” na Kamp Nou.

Od ostalih priča zaslužuje pažnju dogovor Montele sa novim vlasnicima Milana da produže saradnju, glasine da bi Simone Inzagi mogao da napusti Lacio, dok je Siniša Mihajlović sve više ljubimac navijača Torina. Tutosprot donosi i reportažu sa prve “utakmice u porodici” Vanje i Sergeja Milinkovića u dresu Torina.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Noć divova”, naslov je preko cele prve strane - sa Iguainom, Bufonom i Dibalom u krupnom planu i Kamp Nouom u pozadini - kojim Gazeta najavljuje večerašnji revanš meč četvrtfinala LŠ. U nadnaslovu se kaže da je Juve u Barseloni s misijom da izvadi kartu za polufinale. U podnaslovu se kaže da je jedna od tajni poboljšanja igre Juventusa drugačiji, mnogo agresivniji, Dibalin pristup igri. Gazeta navodi i deset poteza kako da se odbrani 3:0 iz Torina i spreči “remuntada”.

Saveti se kreću od toga da Juve nikako ne sme da se zatvori i konecentriše na odbranu i da je najbolji način da se smanji efekat stadiona i pritisak navijača tako što će Juve osujetiti presing Barse napadačkim pristupom meču. Takođe se očekuje puno od Dibale koji, ako želi da bude naslednik Mesija, mora da ga pobedi i na Kamp Nou, ali i od Iguaina koji mora da pokaže da je igrač i za evropske kupove a ne samo za domaće prvenstvo. Zaključuje se da Juve ne sme da naseda na provokacije igrača Barselone i da pored toga što Katalonci imaju Mesija, Juve ima Bufona (Mesi ga još uvek nije naterao na kapitulaciju) i najjaču odbranu na svetu.

“Ronaldo i Otrovi. CR7 postigao het-trik, ali je Real prošao zahvaljujući velikoj pomoći sudija”, jasan je naslov milanskog dnevnika koji ističe junaka kraljevskog kluba, ali i katastrofalno deljenje pravde mađarskih sudija koje je predvodio Kasai. List podseća da su čak tri gola na utakmici postignuta iz ofsajda (dva Ronaldova i Bajernov drugi gol) i da je Vidal neopravdano dobio drugi žuti karton dok je Kazemiro “pomilovan” iako je zaslužio više od Vidala da bude izbačen s terena.

“Montela se sreo sa Fasoneom. Tri sata razgovora za dogovor. Novi Milan poleće”, piše milanski dnevnik da je generalni direktor Rosonera ubedio Vinćenca da ostane na klupi Milana i da su se dogovorili o ključnim smernicama za sledeću sezonu. Među njima je i dovođenje Obemejana, Musakija i Morate u letnjem prelaznom roku.

CORRIERE DELLO SPORT

“Skandal Real, idemo Juve”, naslov je koji zauzima najveći deo prve strane rimskog dnenvika sa fotografijama Ronalda i Iguaina i Dibale. Korijere definiše kao skandalozno suđenje Kasaija na meču Real - Bajern nabrajajući sve greške mađarskih arbitara koje su direktno uticale na rezultat i omogućile Realu da se plasira u polufinale LŠ.

“Alegri polazi od 3:0 i potvrđuje ofanzivni sastav tima sa pet zvezda: Barselona ima rovitu odbranu i to moramo da iskoristimo”, prenosi reči trenera Juventusa Korijere. Rimski dnevnik citira i reči Luisa Enrikea koji je se uzda u 96.000 navijača na Kamp Nou i tvrdi da Barsa može da postigne šest golova i Juventusu.

U vrhu naslovne strane Korijere je ispalio “bombu” da bi Simone Inzagi na kraju sezone mogao da napusti Formelo: ”Lacio, oprez: Vest Hem zove Inzagija”. U tekstu na unutrašnjim stranama osim Čekićara koji Inzagiju nude petogodišnji ugovor se kaže da je i Fjorentina zainteresovana za mladog stručnjaka. List podseća da Inzagi ima klauzulu u ugovoru po kojoj mu se on produžuje automatski do 2019. godine ako obezbedi učešće Laciju u evropskim takmičenjima, ali i da, do sada, nije bilo susreta između trenera i predsednika kluba na kojem bi razgovarali o produžetku saradnje.

“Roma se preispituje: Spaleti - Garsija, evo bilansa”, naslov je priče u kojoj se zaključuje da se Roma dvojice trenera ne razllikuje mnogo kada su u pitanju rezultati i da imajući u vidu raspored Vučice do kraja prvenstva nije sigurno da će Spaleti oboriti rekord Francuza po broju osvojenih bodova u šampionatu.

U dnu strane Korijere najavljuje velike promene tokom leta u defanzivnom odeljku Interovog tima: ”Inter, vreme je za promene: Evo Markinjosa”. Pored imena Brazilca iz PSŽ-a koji je nosio i dres Rome, piše se i da su Manolas i De Fraj na listi želja Suninga.

TUTTOSPORT

“Rasplamsajte pakao”, naslov i prva strana su u stilu filma Gladijator, budući da su Bufon, Bonuči i Kjelini predstavljeni kao gladijatori u areni, pred revanš meč LŠ sa Barselonom.

U podnaslovu se kaže da su gladijatori Bjankoneri spremni da osujete svaki pokušaj preokreta rezultata iz prve utakmice četvrtfinala LŠ od strane Mesija i njegovih drugova.

“Alegri: Bićemo odlučni, lucidni, racionalni i hladni. Luis Enrike kaže da će da nam daju 4,5,6 golava? Nisam siguran da on zaista veruje u to”, citra list reči trenera Stare dame pred večerašnju utakmicu.

“Mihajloviću, ti si garancija za naš Torino”, naslov je priče u kojoj se svedoči o velikoj privrženosti navijača Granate prema srpskom stručnjaku. Mihajlović je juče na istorijskom stadionu Torina Filadelfiji zajedno sa Belotijem, Hartom i Maksi Lopezom pričao i sa navijačima Torina i potpisivao autograme i bio, bukvalno, zapljusnut poverenjem koje navijači imaju u njega.

Tutosport povećuje i pola strane i Vanji Miliknoviću Saviću koji je juče odigrao svoju prvu tzv. utakmicu u porodici i pobrao aplauze i vrlo visoke ocene torinskog dnevnika za prikazanu igru. “Milinković već osvaja gol Harta”, je naslov kojim se aludira na realnu mogućnost da mladi srpski golman bude starter u sledećem prvenstvu. U tekstu se Vanji daju veoma visoke ocene: od osmice za parade i generalni utisak, devetka za kretanje između stativa i u kaznenom prostoru, ista ocene za izlazne intervencije i osmica za igru nogama.

U dnu naslovne strane torinski dnevnik izveštava da se komplikuju pregovori oko produžetka ugovora Susa sa Rosonerima: ”Jao Milan, Suso sada traži mnogo više novca”. U tekstu se kaže da se Španac predomislio i da sada traži 500.000 evra više na godišnjem nivou u odnosu na dogovor koji je postignut u februaru.

Takođe se potvrđuje da je Berardi sve bliži Interu: ”Berardi otvara vrata između Intera i Sasuola”. List podseća da su se Inter i Berardi već dogovorili i da su sada počeli da pregovaraju predstavnici Suninga i patron Sasuola Skvinci. Osim Berardija, u Inter bi mogao da pređe i Ačerbi dok bi u suprotnom smeru mogli da krenu Ranokija i Kaprari.

Piše: Željko Pantelić