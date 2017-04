Buongiorno Italia: Interovo manastirsko lečenje! I o sukobu Džeka i Spaletija

Pregled italijanske štampe

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Mogućnost odlaska Donarume iz Milana, drastična odluka rukovodioca Intera da kazne tim posle brukanja u Firenci i verbalne varnice između Spaletija i Džeka su glavne teme u italijanskoj sportskoj štampi. Tvrdi se da su Real, Siti i Junajted spremni da daju 7.500.000 Điđu po sezoni, da je Inter potvrdio Piolija, ali samo do kraja sezone, na listu imena za klupu Nerazura ušao je i Žardim. Tutosport piše da je Juve već stavio ruke nan Šika iz Sampdorije po istoj formuli kao i na Kaldaru iz Atalante dok Korijere konstatuje da je razvod između Lacija i Kejte neizbežan slejdećeg leta.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Oprez Milan, pobeže Điđo”, upozorava Gazeta nove vlasnike Milana da bi mogli da ostanu bez najvećeg dragulja kojeg imaju u Milanelu sledećeg leta. List piše da je vrednost golmana Rosonera stigla na 50 miliona evra i da je nekoliko klubova spremno da mu ponudi duplo veću platu od one koju su mu predoćili čelnici Milana. “Rajola traži više novca i adekvatna pojačanja za evropske ambicije Milana. Fasone(generalni direktor) je čvrst u stavu da golman nije na prodaju i spremili su mu uz novi ugovor sa platom od 3.200.000( koja bi rasla iz godine u godinu ugovora) i kapitensku traku. Međutim sirene iz inostranstva su sve glasnije, dva tima iz Mančestera i Real su spremni da plate igrački karton i daju još veću platu: 7.500.000 po godini”, tvrdi Gazeta. Na unutrašnjim stranama se dodaje da bi sa pomenutom platom Donaruma postao drugi najplaćeniji golman na svetu, samo bi Nojer iz Bajerna podizao veću platu od njega.

“Interovo manastirsko lečenje: klub koristi drastičnu doktrinu, tim u karantinu” izveštava milanski dnevnik da su rukvodioci Intera stali na stranu trenera Stefana Piolija, dali mu punu podršku, a okrivili fudbalera za poslednja brukanja, posebno u Krotoneu i Firenci. Ipak, poverenje Pioliju je limitirano samo na ovu sezonu pošto Inter radi sve intenzivnije na dovođenju novog trenera u junu. Kanditatska lista se obogatila još jednim imenom, posle Kontea, Simeonea i Spaletija na njoj se našao i tvorac čuda iz Kneževine, trener Monakoa Žardim.

“Romin četvroka za Ligu šampiona. Džeko zamenjen izvređao Spaletija”, svedoči Gazeta da je više prašine digla reakcija centarfora Rome na odluku trenera da ga zameni nego pobeda nad Peskarom 4-1. Džeko je u trci za titulu golgetera Serije A i za Zlatnu kopačku. Protiv Peskare je promašio nekoliko stopostotnih šansi i hteo je pošto poto da postigne gol ili dva kako bi pobegao Belotiju i Ikardiju na listi strelaca. Kada ga je Spaleti zamenio, Džeko ga je poslao u lepu…. a onda mu je dobacio da nastavlja da glumi pametnjakovića. Džeko nije svario javne kritike koje mu, s vremna na vreme, upućuje trener Đalorosih.

“Super Mesi sada je problem produžetak ugovora”, raspaljuje snove navijača bogatih evropskih klubova Gazeta da bi Argentinac mogao da promeni dres ovog leta ili sledeće godine. Milanski dnevnik navodi da je ostalo samo 14 meseci do isteka ugovora Mesija sa Barsom i da on još uvek nije potpisao produžetak tako da bi ovog leta mogao da bude prodan, kako bi Barsa inkasirala veliki novac, ili bi sledeće godine mogao da napusti bez obeštećenja Katalonce. Kineski bogataši i arapski šeici su najozbiljniji kandidati da pokušaju da ga dovedu.

CORRIERE DELLO SPORT

“Romin sprint” , naslov je s kojim otvara današnje izdanje rimski dnevnik i s kojim se aludira na pobedu Đalorosih protiv Peskare 4-1 i beg na plus četiri boda u odnosu na trećeplasirani Napoli. Podsetimo u Seriji A je vrlo važno stići ove godine drugi jer to mesto daje direktan pristup grupnoj fazi Lige šampiona dok treće mesto vodi u plej-of za LŠ. Kao i Gazeta i Korijere posvećuje veliki prostor sukobu između Džeka i Spaletija zbog odluke trenera da zameni centarfora polovinom drugog poluvremena. U redakcijskom komentaru Korijere je stalo na starnu Spaletija odnosno prihvatilo je njegovo objašnjenje da je želeo da poštedi Džeka za derbi kao validno.

Korijere posvećuje i prostor prvom pojavljivanju Monćija u novoj ulozi sportskog direktora Rome: ”Monćijev izazov: Ovde sam da bi pobeđivao”. Korijere tvrdi da je bivši sportski direktor Sevilje potpisao četvorogodišnji ugovor sa opcijom i za petu sezonu.

“Lacio – Kejta, bez budućnosti”, miri se sa sudbinom Korijere da će talentovani napadač Nebeskoplavih na kraju ove sezone napustiti Formelo. U podnaslovu se kaže da je razvod neizbežan u junu, odnosno da klub ne želi da izađe u susret njegovim zahtevima( traži platu od 3.000.000 evra) a on ima veliku želju da promeni sredinu. Prema pisanju Korijerea, predsednik Lacija Klaudio Lotito je fiksirao cenu na 25.000.000 evra uprkos činjenici da Senegalcu ističe ugovor sledeće godine u leto.

TUTTOSPORT

“Juve Šik, Inter šok”, jednim naslovom torinski dnenvik odaje još jedno priznanje sposobnosti Bjankonera da prepoznaju i privuku velike talente i stavlja so na ranu Nerazurima koji su pred još jednom bankrot-sezonom. U podnaslovu se kaže da je generalni direktor Juvea Bepe Marota već razgovarao sa rukovodiocima Sampdorije o transferu Češkog napadača. Juventus želi da ponovi isti recept kao sa Kaldarom,odnosno da kupi Šika odmah i da ga ostavi sledeću sezonu da se još kali u dresu Sampa. Bivši napada Sparte iz Praga koji je koštao tek 3,5 miliona danas vredi najmanje 25,000.000 mada predsednik Sampa Ferero traži 40.000.000. Kompromis će biti bliži prvoj realnoj cifri a Sampdorija bi mogla da dobije pride na pozajmicu Betankura i pomoć da uzme golgetera Rivera Driusija.

Tutosport citira saopštenje Intera kojim se potvrđuje poverenje kluba u trenera Piolija, okrivljuje tim za brukanje u poslednjim kolima Serije A i šalje se u karantin do utakmice sa Napolijem. Rukovodioci Nerazura žele da demantuju, na taj način, priče koje su vrlo popularne u Milanu da Inter ne želi da ide u Ligu Evrope sa šestog mesta u Seriji A jer bi u tom slučaju morao da igra preliminarnu fazu u julu mesecu što bi dovelo do otkazivanja vrlo unosnih, sa finansijske tačke gledišta, prijateljskih utakmcia na Dalekom istoku tokom letnjih priprema.

“Belotijev šou”, piše Tutosport da je golgeter Torina osim fudbalskih navijača osvojio i televizijsku publiku sovjim nastupima na malim ekranima. Beloti je izjavio da su ga poruke mališana navijača Granata dirnule u srce i da će imati veoma važnu ulogu u njegovoj odluci da ostane u Torinu. On je takođe rekao da ga ne impresionira raskidna klauzula od 100.000.000 evra jer su se svi navikli na ludačke cifre koje kruže u današnjem fudbalu. Beloti je takođe obećao da će se boriti do poslednjeg minuta da bude golgeter Serije A na kraju prvenstva.

“Roma da, Džeko ne”, tako je Tutosport protumačio pobedu Đalorosih u Peskari 4-1 i verbalne varnice između centarfora rimskog kluba i trenera.

PIŠE: Željko Pantellić