Buongiorno Italia: Italijani masakrirali Mažića

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Loš start italijanskih klubova u Ligi šampiona je u prvom planu svih tamošnjih medija. Sportska štampa je bila vrlo stroga prema Miloradu Mažiću zbog nedosuđenog penala za Romu, a Korijere piše da je predsednik Lacija Klaudio Lotito spremio 9.000.000 evra da isplati Genku i poništi klauzulu po kojoj belgijski tim ima pravo na polovinu novca od buduće prodaje Sergeja Milinkovića Savića. U Rimu se taj potez Lotita tumači kao predznak da će, već sledećeg leta, Sergej biti prodat za cifru koja će biti između 70.000.000 i 100.000.000 evra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Ošamućeni Mesijem”, eksplicitan je naslov Gazete povodom jučerašnjeg teškog poraza Juventusa od Barselone koji je začinjen “devetkom” za napadača Barselone i sa 5,5 za Dibalu.

“Leo vanzemaljac: sa dva bisera, stativom, driblinzima i asistencijama vodio Barsu do trijumfa na Kamp Nou. Alegri ne traži alibi i prekorava Iguaina: Mora da bude mirniji i koncentrisaniji”, piše milanski dnevnik.

U redakcijskom komentaru sa naslovom “Potezi sa druge planete” se hvali igra Lea Mesija koji je pokazao na terenu da je i dalje najbolji fudbaler sveta. Na unutrašnjim stranama Gazete iz Juventusovog tima pošteđen je samo Miralem Pjanić dok se za druge kaže da su podbacili, pogotovo napadači, Iguain, Dibala i Daglas Kosta.

“Alison zatvorio vrata: Roma - Atletiko bez golova”, potencira se u naslovu činjenica da je brazilski golman činio čuda na golu, posebno u drugom poluvremenu kada je Roma imala veliki pad fizičke kondicije jer njeni igrači nisu više imali snage da trče.

Gazeta je dala prelaznu ocenu našem Aleksandru Kolarovu, šesticu, uz obrazloženje da se očekivalo više od srpskog reprezentativca, ali da je neosporan podatak da je on odigrao najviše lopti (101) i da je bio aktivan po celom boku iako je i on, kao i ostatak tima, kalirao u drugom poluvremenu.

Milorad Mažić nije dobio prelaznu ocenu za suđenje zbog velikog previda u prvom poluvremenu kada nije video igranje rukom Vijeta, odnosno, nije dosudio penal za Romu.

“Hajde Napoli spasi nas ti. Mllik poziva na juriš”, bodri Gazeta momke Mauricija Sarija da donesu italijanskim klubovima prvu pobedu u ovosezonskoj Ligi šampiona. Na unutrašnjim stranama se kaže da će Poljak igrati umesto Mertensa od prvog minuta u Harkovu protiv Šahtjora.

U dnu strane se najavljuje i da će Inter bez obzira na finansijski fer-plej i odluku kineskih vlasti u Pekingu o investiranju u fudbal kupiti jednog vrhunskog veznog igrača: “Ikardi - Perišić, par Interovih asova. U januaru stiže top veznjak”. Na unutrašnjim stranama Gazeta skicira profil igrača koji će pojačati Nerazure u januaru i koji odgovara perfektno karakteristikama Najngolana i Vidala.

Za Milan se kaže da je sve spremno za revoluciju kada je u pitanju formacijski sastav Rosonera, prelazi se na odbranu sa tri defanzivca.

”Previše kritika, Milan se triplikuje da bi zaštitio Bonučija”, igra je reči u naslovu koja uvodi u priču u kojoj se objašnjava da kapiten Milana pruža najbolje partije kada njegov tim igra sa tri defanzivca u liniji.

CORRIERE DELLO SPORT

“Broj 1” naslov je sa fotografijom golmana Rome Alisona na prvoj stranici rimskog sportskog dnevnika. Korijere priznaje da je Romu spasao brazilski čuvar mreže protiv Atletiko Madrida u prvom kolu LŠ i da je na taj način uverio brojne “neverne Tome” u Rimu koji nisu verovali da je Alison golman na visini Đalorosih.

“Roma se nije obrukala protiv Španaca iako je prilično patila u drugom poluvremenu. Đalorose je spasao golman, ali je u prvom poluvremenu Roma oštećena za čist penal”, piše Korijere.

Na unutrašnjim stranama se prenosi izjava trenera Euzebija Di Frančeska da je bod osvojen protiv Atletika izuzetno vredan ali da je Roma, kao protiv Intera, imala veliki pad u igri u drugom poluvremenu. Takođe se citira i izjava Edina Džeka, koji se požalio da je previše usamljen u špicu napada i da mu nedostaje Salah kao i Najngolan koji je u Spaletijevo vreme igrao mnogo bliže Bošnjaku.

Kao i Gazeta, i Korijere je dao našem Kolarovu ocenu 6 uz obrazloženje da nije bio uobičajeno ofanzivan jer je morao da vodi računa o Kokeu u defazivnoj fazi. Korijere koji je još juče “masakrirao” Milorada Mažića zbog pojedinih previda u prethodnim utakmicama, osuo je paljbu po srpskom arbitru i dao mu mizernu 4. U motivaciji za takvu ocenu list navodi nedosuđeni penal za Romu zbog igranja rukom Vijeta i opraštenje žutih kartona Gabiju i Saulu.

“Previše Mesija, Juve doživeo krah. Napoli u Ukrajini: Evo Milika”, naslov je posvećen preostalim italijanskim učesnicima u Ligi šampiona. Poput drugih medija i Korijere veze hvalospeve na račun Mesija dok za Milika podseća da je svoje prve golove u dresu Napolija postigao upravo u Ukrajini prošle godine u Ligi šampiona protiv Dinama iz Kijeva.

U dnu strane se najavljuje debitantski meč Simonea Inzagija, u ulozi trenera, u evropskim kupovima. “Inzagi se sprema za svoju Evropu. U Holandiji će debitovati”, predstavlja meč Lacija sa Viteseom u Ligi Evrope Korijere. U podnaslovu se kaže da će Inzagi izvršiti nekoliko izmena u odnosu na tim koji je pobedio Milan i da će od prvog minuta igrati Ekvadorac Kaisedo.

Na unutrašnjim stranama Korijere potvrđuje priču koja je kružila već nekoliko dana Rimom da je Lacio spremio 9.000.000 evra da plati Genku za Sergeja Milinkovića Savića. Naime, u ugovoru o transferu našeg fudbalera u Lacio stoji da će Genk imati pravo na 50 odsto od buduće prodaje Srbina ako Nebeskoplavi ne plate 9.000.000 evra. To znači da će na kraju Lacio Sergej koštati 15.000.000 evra budući da je u kase Genka pre dve godine ušlo 6.000.000 evra. Ipak, koliko je to dobra vest za Lotita i njegov džep, toliko nije za navijače Lacija jer to znači da se bliži rastanak Milinkovića sa Lacijom i predsednik Nebeskoplavih ne želi ni sa kim da deli astronomske cifre koje su veliki evropski klubovi srpemni da plate za Sergeja.

TUTTOSPORT

Torinski dnevnik nema milosti prema fudbalerima Juventusa i ispod naslova “Kamp, neeee!” im daje veoma niske ocene.

“Aleks Sandro 4, Benatija 4, Iguain 4, Dibala 4, Duglas Kosta 4”.

U podnaslovu se kaže da se Barselona “osvetila” za poraz u četvrtfinalu Lige šampiona u prethodnoj sezoni i da je Juve imao veliki pad posle solidnog prvog poluvremena.

“Previše igrača Juventusa je bilo katastrofalno na terenu. Ovo je još jedna bruka u stilu Kardifa”, aludira list na porazu Juvea u finalu Lige šampiona protiv Real Madrida.

“Nijang saveznik Gala”, naslov je za priču u kojoj se objašnjava da će podrška bivšeg igrača Milana na terenu biti od velike pomoći Belotiju da ponovo bute razoran na terenu. Na unutrašnjim stranama se kaže da se Beloti nije najbolje snašao u novoj viziji igre koju forsira Mihajlović u ovoj sezoni i da će, u tom smislu, Nijang biti veoma koristan Belotiju da oživi svoj golgeterski instinkt.

