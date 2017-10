Buongiorno Italia: Lacio odbio 100.000.000 za Sergeja!

Koliko je Milinković veliki talenat, piše Gazeta, govori i činjenica da je juče igrao sa pola snage

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Igrači iz bivše Jugoslavije dominiraju u italijanskoj sportskoj štampi. Mediji prenose da je Klaudio Lotito odbio 100.000.000 evra za Milinkovića Savića, Gazeta piše da Romu nosi jugoslovenski talas (Džeko i Kolarov), Mario Mandžukić je totem Juvea ( kad Hrvat postigne gol Juve sigurno pobeđuje), Handanović je među najzaslužnijim za odličan start Intera a Tutosport piše da bi Ljajić protiv Rome mogao da zaigra u ulozi “falso nueve”(lažna devetka) dok se predviđa da će Lijanko vrlo brzo koštati 50.000.000 evra. Od ostalih priča najvažnija je ona koja se odnosi na Montelu i činjenicu da je trener Milana sve bliži otkazu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Milan izviždan: Montelina grčka tragedija”, osvanuo je jutros na kioscima naslov na prvoj strani Gazete. List piše da su Montelini dani na Milanovoj klupi odbrojani: ”Loša igra bez gola: protiv AEK-a samo 0-0. San Siro izgubio strpljenje a trener poverenje”. Ulje na vatru dodaje i izjava sportskog direktora Mirabelija koji je pre utakmice sa Grcima poslao jasnu poruku: ”Svako ima svoj rok trajanja”. Milanski dnevnik prenosi utisak da bi Montela već bio smenjen da rukovodstvo Rosonera ima adekvatnu zamenu za njega.

Ispod zaglavlja se piše o dve pobede italijanskih klubova u Ligi Evrope. “Baloteli pleše, ali na kraju slavi Milinkovićev Lacio”, ističe u naslovu Gazeta još jednu odličnu partiju srpskog fudbalera začinjenu sa asistencijom i dva gola. Koliko je Sergej veliki talenat, piše Gazeta, govori i činjenica da je juče igrao sa pola snage. List navodi i da je Lacio na dobrom putu da postigne dogovor sa Imobileom o produžetku ugovora do 2022. godine.

“Još tri gola. EvroBoginja besprekorna”, naslov je posvećen pobedi Atalante nad Apolonom 3-1. U podnaslovu se kaže da je Atalanta sa trijumfom nad Kipranima praktično na korak od prolaza u nokaut fauzu Lige Evrope.

Iznad zaglavlja se prezentuje priča o Džeku i Kolarovu koji bukvalno drže Romu u životu u Seriji A i Ligi šampiona: ”Roma na vrhu jugoslovenskog talasa”. Gazeta je na unutrašnjim stranama prevela i naš izraz “umiranje u lepoti” kako bi opisala golove Džeka i Kolarova koji su često spektakularni. Takođe se podvlači da se Kolarov i Džeko stalno “traže” na terenu i serviraju jedan drugome asistencije. Ali, piše list, još od vremena kada su bili u Mančesteru Aleksandar i Edin su veliki prijatelji i vrlo često provode vreme zajedno u porodičnim druženjima.

“Golmani za lidersku poziciju: Rejna je eksplozivan, Handa je veoma brz”, priča za Gazetu trener golmana Napolija Nista koji je u prošlosti trenirao i Handanovića. Dan pre utakmice Napoli- Inter se izveštava da je Insinje još uvek pod znakom pitanja i da bi na njegovom mestu mogao da igra Žjelinski. Na drugoj strani Žoao Mario će početi meč sa klupe a na teren će istrčati ista formacija kao u derbiju sa Milanom.

“Totem Mandžukić, kada on zatrese mrežu Juve pobeđuje sigurno”, izvukao je milanski dnenvik statistički podatak koji ukazuje na značaj Super Marija za uspehe Juvea.

CORRIERE DELLO SPORT

“Lacio moja ljubavi”, naslov je na francuskom jeziku prve strane Korijerea sa fotografjom našeg Milinkovića Savića kojem njegovi klupski drugovi čestitaju na dva postignuta gola u pobedi Nebeskoplavih nad Nicom 3-1.

“Milinković preokrenuo Balotelija: Lacio pružio spektakl i u Nici, Imobile produžava ugovor do 2022”, svedoči rimski dnevnik o veoma srećnom periodu u kojem sve polazi za rukom treneru i igračima Lacija. Na unutrašnjim stranama uz hvalospeve na račun Milinkovića Savića otrkiva se da je predsednik Lacija Lotito odbio još jednu astrnomsku ponudu za Sergeja. Izgleda da smo stigli do 100.000.000 evra. Kako stvari stoje, Lotito u ovom momentu da bi seo da pregovara o prodaji Milinkovića traži barem 120.000.000 evra na stolu.

“U Džekovoj kući” posvećuje se gornji deo naslovnice centarforu Rome dok se na unutrašnjim stranama otkrivaju manje poznati detalji iz Džekove karijere i rimskog svakodnevnog života. Piše se da je Edin kupio kuću od bivšeg igrača Rome Huana da ima Aston Martina kao Batistuta i umesto noćnog života i izlazaka provodi svo slobodno vreme sa svojom porodicom.

TUTTOSPORT

“Juve da, Juve no” piše na naslovnici torinski dnevnik da su se navijači Bjankonera podelili na one koji i dalje imaju bezrezervno poverenje u Alegrija i one koji imaju sve veće sumnje. Glas podeljenim taborima dala su dvojica novinra Tutosporta. Oni koji su za Alegrija tvrde da Juve ima odličan tim i da je samo pitanje vremena kada će mašina da profunkcioniše. One skeptične plaše odnosi unutar tima i osećanje kao da se nešto zaglavilo u Juveovoj perfektnoj mašineriji. Ipak, piše list, u novembru bi Juve mogla da se vrati na svoje visine budući da će se u sledećih mesec dana svi povređeni igrači vratiti na teren. Reč je o Markiziju, De Šilju, Pjaci, Hevedesu i Benatiji.

Ispod zaglavlja se ostavlja prostor za Milan i još jednu bledu predstavu Rosonera: ”Milan na nuli: Jao Montela”. U podnaslovu se podvlači da je Milan juče bio konfuzan i baksuzan,imajući u vidu propuštene prilike. Registruju se zvižduci publike na račun Milana i sve hlandija atmosfera u klubu oko Montele.

Tutosport je napravio anketu među fudbalskim stručnjacima o vrednosti Torina. Zaključak je da tim Siniše Mihajlovića ima rekvizite da bude odmah iza velikih klubova Serije A. ”Iza velikih, tu je Toro! Lijanko je super”, naslov je za tekst u kojem se predviđa da će brazilski Srbin vrlo brzo koštati 50.000.000 evra. Na unutrašnjim stranama se izveštava da Mihajlović ozbiljno razmišlja da u odsustvu Belotija prekomanduje Adema Ljajića u špic napada odnosno da igra u ulozi tzv. lažne devetke, kao što je to radio Mesi u Barseloni Pepa Gvardiole.

PIŠE: Željko Pantelić