Buongiorno Italia: Milanovih 100.000.000! Vreme je za Juve - stižu četiri pojačanja! Roma i Lacio imaju svoje pikove

Puca na sve strane u Seriji A

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Prelazni rok, pobeda Azura nad Lihtenštajnom i veliki uspeh Andree Dovicioza na VN Španije u Moto GP su tri glavne priče u italijanskoj sportskoj štampi. Sa fudbalske pijace najvažnija vest je dolazak Andree Silve u Milan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Najtiražniji sportki dnenvik u Italiji otvara današnje izdanje naslovom posvećenim još jednom potezu Milana na fudbalskoj pijaci:

“Milanov gol Andre Silva”.

U podnaslovu se kaže da je transfer napadača Porta i portugalske reprezentacije dogovoren u blic pregovorima, trajali su samo osam dana sa menadžerom Žoržom Mendesom i da će on koštati Rosonere 38.000.000 evra. Početna cena bila je 60.000.000 evra, ali je Porto obavezan da izmiri obaveze kako bi ispoštovao finansijski fer plej UEFA do 30. juna zbog čega je pristao da odobri popust Milanu. Gazeta ističe da je do sada Milan potrošio na pojačanja 99.000.000 i da je ostalo još novca za dovođenje tandema iz Lacija, Bilja-Keita, za koje su Rosoneri ponudili 52.000.000 evra. Podsetimo, novi kineski vlasnici su stavili na raspolaganje Fasoneu i Mirabeliju 150.000.000 evra. Ipak to ne znači da će prelazni rok biti završen za Milan sa dolaskom dvojice fudbalera Nebeskoplavih. Ako prodaju Baku moći će da reinvestiraju novac za dovođenje još jednog napadača, a to znači Kalinića iz Fjorentine koji je prvi izbor Montele ako Kolumbijac napusti Milanelo.

“Veličanstveni Lorenco, ali Italija ostaje na drugom mestu”, piše Gazeta o pobedi Azura nad Lihtenštajnom 5-0 u kojoj je najzapaženiju ulugo igrao napadač Napolija Lorenco Insinje ali to nije bilo dovoljno da se pretekne Španija na tabeli pošto su Crvene furije pobedila Makedoniju 2-1. Italija da bi prošla direktno na Mundijal u Rusiji mora da pobedi Špance na Santjago Bernarbeu pošto ima slabiju gol razliku.

Gazeta objavljuje i smirujuću izjavu predsednika Torina Urbana Kaira posle neuspešne licitacije za prodaju televizijskih prava Serije A.

“Nema mesta za nervozu, zarađivaćemo još više novca. Televizijski kanal Zajednice prvoligaša nije utopija”, najavio je predsednik Torina, inače vlasnik Gazete, Korijere dela Sera i televizije 7, da bi “Lega” mogla da sledi primer Španije i preuzme na sebe proizvodnju prenosa i ostalih sadržaja vezanih za Seriju A.

U vrhu strane se najavljuje da će Marko Verati preći ovog leta u Barselonu:

”Rekord Veratija: Barsa ponudila sto miliona, adio PSŽ”. Režiser Azura će tako postati najskuplje prodati igrač u istoriji Kalča.

Na prvoj strani Gazeta ovoga jutra su i priče iz Moto GP i Formule 1.

“Crveno da. Doviciozo kakav bis. Ovaj Dukati može da osvoji Mundijal”, egzaltirano piše milanski dnevnik o trijumfu italijanskog pilota na VN Španije u Barseloni. U podnaslovu se podvlači da se Doviciozo približio na sedam bodova od Vinjalesa, a da je Rosi stigao tek osmi jer se pokazalo da je bio u pravu kada je upozoravao na početku sezone na nedostatke Jamahe koje su u japanskom timu potcenili.

“Crveno ne. Kralj Luis, Ferari sišao s podija”, aludira se da za razliku od Dukatija, Ferari nije imao tako uspešnu nedelju pošto je Fetel završio VN Kanade u Montrealu tek na četrvtom mestu, iza Hamiltona, Botasa i Ričarda.

CORRIERE DELLO SPORT

“Nema nam druge, moramo da pobedimo”, poruka je preko cele prve strane rimskog dnevnika Azurima da će morati početkom septembra da naprave podvig u Madridu protiv Španije i izbegnu tako lutriju baraža za odlazak na SP u Rusiji sledećeg godine. U podnaslovu se ističe da je Insinje pružio sjajnu partiju i da je bio najzaslužniji za pobedu nad Lihtenštajnom 5-0.

“Romo, dolazi zlatni dečak Bergkvist”, najavljuje Korijere da je sportski direktor Monči pronašao potencijalnog top igrača u Malmeu. Reč je o 18-godišnjaku koji će moći da dođe bez evra obeštećenja budući da mu ugovor sa švedskim klubom ističe u decembru.

“Fantazija Lacija sa Čalhanogluom”, tvrdi Korijere da je Turčin iz Bajer Leverkuzena jedan od ključnih ciljeva u ovom prelaznom roku Iglija Tarea.

TUTTOSPORT

“N’Zonzi plus Paredes. Juve udvostručio ulog”, izveštava Tutosport na prvoj strani da bi pojačanja za srednji red mogla da stignu iz Sevilje i Rome. U podnaslovu se kaže da je Juve već počeo pregovore sa Paredesom i da ga Roma nije stavila na listu “nedodirljivih”, a da su u toku pregovori sa Seviljom da se smanji raskidna klauzulu za N’Zonzija koja iznosi 40.000.000 evra.

List piše da bi ovo trebalo da bude nedelja generalnog direktora Juvea Bepea Marote pošto bi posle Šika trebalo da stignu pored pomenute dvojice igrača veznog reda i golman Ščensni, krilni napadač Bajerna Daglas Kosta i bek Milana De Šiljo.

Tutosport prenosi i izjavu vlasnika Toroa Urbana Kaira da se nada da će mu Beloti ove nedelje reži da ne želi da napusti Torino:

”Kairo vezuje Belotija: Ako želi da ostane ja ću ga zadržati. Neću više ni da odgovaram na pozive klubova koji ga traže, bez obzira na sumu koju ponude”.

U dnu strane Tutosport najavljuje da u Engleskoj izranja nova fudbalska prestonica, posle dominacije klubova iz Mančestera i Londona:

”Everton i Reds, Liverpul sanja”. U reportaži iz grada Bitlsa sa naslovom “Fab Liverpul, nova prestonica”, sa direktno aluzijom na “Fab 4”, se kaže da su igrači Jirgena Klopa i Tofis spremni za veliki povratak na glavnu fudbalsku pozornicu. Politika insistiranja na mladim igračima oba kluba počela je da daje željene rezultate i sledeća sezona bi mogla da bude kruna tog rada.

Piše: Željko Pantelić