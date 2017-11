Buongiorno Italia: Milinković Savić - najveći san navijača Juventusa! Kolarov preporodio Žezusa

Italija se sprema da pregazi Švedsku

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Navijači Juventusa, pokazala je anketa Tutosporta, najviše žele da vide Sergeja Milinkovića kao novo pojačanje Bjankonera, dok je menadžer Del Pjera i Vijalija, Paskvalin rekao da je Sergej već spreman za Juve. Defanzivanc Rome Žuan Žesus se javno zahvalio Kolarovu na svom preporudu jer, kako kaže, srpski reprezentativac mu je najviše pomogao da se nametne na početku sezone. Od ostalih vesti u prvom planu je, naravno, večerašnja utakmica Švedska - Italija u okviru baraža za Mundijal sledeće godine u Rusiji. Piše se i o tome da je UEFA odložila odluku o Milanu i poštovanju finansijskog fer-pleja za početak sledeće godine a da je Interova tajna preokreta u poslednjih 15 minuta utakmica rad Spaletijevih pomoćnika zaduženih za kondiciju i fizičku spremnost igrača.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Gazeta je danas izašla u svom “patriotskom” izdanju povodom prve utakmice baraža za odlazak na Mundijal sa Švedskom koji se igra u Solni. “Mi smo Italija” naslov je preko cele prve strane sa licem Điđija Bufona u prvom planu. Milanski dnevnik nabraja sve razloge zbog kojih je nezamislivo da Azuri ne odu na SP na kojima su redovni učesnici od 1962. godine. Poslednji put su preskočili Mundijal koji se održavao u Švedskoj 1958. “Mi smo bili četiri puta svetski prvaci, Šveđani nikad” podseća Gazeta.

U redakcijskom komentaru pod naslovom “Leto bez mundijalskih refklektora? Nemojte da se šalimo” se upozorava kakve posledice bi mogla da ima po italijanski fudbal neodlazak u Rusiju sledeće godine. “Venturin ulog na sve ili ništa u dva meča sa Švedskom. Zaza je van stroja zbog povrede, uz Imobilea će biti Beloti”, piše Gazeta podvlačeći da bi u slučaju neuspeha Ventura odmah dobio otkaz i pored ugovora sa Italijanskim fudbalskim savezom do 2020. godine.

Prema mišljenju fudbalskih analitičara Gazete, Italijan bi trebalo da iskoristi svoju igru po bokovima: ”Krila će biti odlučujuća, Švedska nema adekvatan odgovor na centaršuteve, kako za skok igru tako i one koji idu po zemlji”.

Italijanski najtiražniji list predviđa i traži od Marka Veratija, za koga je Ibrahimović rekao da je najbolji igrač s kojim je igrao u svojoj karijeri, da konačno bude odlučujući i u reprezentativnom dresu: ”Hej Verati, ovo je tvoja utakmica, nemoj da razočaraš”.

Gazeta prenosi i izjave selektora Venture koji je rekao da je miran i da su mu misli bistre za večerašnji duel dok je kapiten Bufon istakao da on živi za ovakve duele kao što će biti sa Švedskom, večeras u predgrađju Stokholma i u nedelju na San Siru.

Od ostalih vesti u prvom planu milanskog dnenvika je ishod razogovora čelnika Rosonera sa predstavnicima UEFA oko poštovanja finansijskog fer-pleja: ”Dosije Milan, UEFA je pozitivno ocenila plan ali traži još informacija, konačna odluka odložena”, piše Gazeta da bi evropska kuća fudbala mogla da se definitivno izjasni početkom 2018. godine.

U današnjem broju se analizira i karakteristika Intera Lučana Spaletija da osvaja bodove u poslednjih 15 minuta mečeva: ”Spaleti i Inter za velika finala u kojima se nikada ne predaju”. Najodgovorniji za tu pozitivnu karakteristiku su kondicioni treneri Nerazura koji su sa specifičnim treninzima podigli značajno otpornost igrača na umor i pad koncentracije.

CORRIERE DELLO SPORT

“Odvedite nas na Mundijal”, traži eksplicitno rimski dnevnik od Azura i posebno apostrofira napadački tandem Imobile - Beloti koji se i vidi na fotografiji preko cele naslovnice.

“Duga azurna noć”, tako predstavlja večerašnji meč Korijere sa Švedskom u baražu za Mundijal sledeće godine. Na unutrašnjim stranama list svedoči o dobrom raspoloženju u taboru italijanske selekcije i uverenju da mogu da stignu do SP u Rusiji. Rimski dnevnik takođe prenosi stav većine u taboru Azura da će odlučujući meč biti onaj za tri dana u Milanu, pred prepunim San Sirom

Ispod zaglavlja Korijere ostavlja prostor za gradske rivale: Romu i Lacio.

“Roma, samit Palota - Monći. Zeleno svetlo za kupovinu beka”, izveštava list da je sportski direktor Rome dobio odobrenje od predsednika Palote da kupi desnog beka u prelaznom roku. Štaviše, Monći će imati 20.000.000 evra za januarski prelazni rok i slobodne ruke da obnovi ugovore sa Manolasom i Alisonom.

Na unutrašnjim stranama može da se pročita i priča o preporodu Žuana Žesusa koji igra u životnoj formi ove jeseni. ”Moram da se zavhalim Kolarovu, kakav profesionalac, kad pogrešiš pobesni, ali ti pomaže u svakom momentu”, istakao je Brazilac da je njegova odlična igra u dobroj meri zasluga srpskog reprezentativca.

“Plate u Laciju nisu nikada bile tako visoke: 65 miliona za snove na javi”, piše Korijere da je došlo do odlučnog zaokreta u finansijskoj politici Nebeskoplavih. Od naređenja Lotita da plate moraju da budu smanjene na ispod 50.000.000 evra stigli smo do povećanja za 30 posto u ovoj sezoni. Od maksimalne plate od milion evra došlo se do 2.200.000 plus bonus koliko prima Imobile. Blizu plate od 2.000.000, uklučujući i bonuse su naš Sergej Milinković-Savić, Nani i Felipe Anderson. Na unutrašnjim stranama se dodaje da Lacio nastavlja da radi na produžetku ugovora sa De Frajom a da će u januaru početi pregovore sa menadžerom Luisa Alberta o povećenju plate (trenutno prima 1.200.000 evra) i produžetku vernosti.

TUTTOSPORT

“Mi verujemo!” i Tutosport ima patriotski naslov ovog jutra na prvoj strani as fotografijama Bufona, Belotija, De Rosija i Veratija kako pevaju himnu na podlozi u bojama italijanske i ruske zastave dajući i vizuelnu ideju da je vera vezana za plasman na SP sledeće godine.

Tutosport poziva sve da navijaju za Italiju i izveštava da je Zaza obnovio povredu kolena i da je Ventura spreman da baci u vatru Belotija koji je još uvek rovit. U redakcijskom komentaru pod naslovom “Ovo je borbeni i tim koji zna da igra na rezultat” se navode svi razlozi zašto Italija mora da pobedi.

U dnu strane Tutosport donosi rezultate ankete u kojoj su učestvovali navijači Juvea i koji su trebali da izaberu najpoželjnije pojačanje za njihov tim sledećeg leta. Na prvom mestu želja tifoza Bjankonera je naš Sergej Milinković Savić, iza njega je Emre Džan a na trećem mestu je De Fraj.

Klaudio Paskvalin, bivši mendžer Del Pjera i Vijalija, nema sumnje Milinković-Savić je već top igač spreman da obuče dres Juventusa: ”Sergej je već igrač na nivou Juventusa. On je igrač koji ne pripada srednje-visokoj, već visokoj klasi igrača. Njegova prednost je da može da igra na više pozicija u timu mada ga je najbolje vidim u ulozi ofanzivnog plejmejkera ili veznog igrača koji ima slobodu da se ubacuje u napad. Primera radi Gorecka i Džan su dobri fudbaleri ali ne mogu da postanu veliki kao Milinković- Savić”, tvrdi Paskvalin.

Tutosport piše o još jednom igraču koji je jednim delom naše gore list: ”Lijanko blindira odbranu i trese mreže, tako je rezervisao svoj povratak a Miha uživa i u svom novom srednjem redu”. To je ishod test utakmice koji su odigrali igrači Torina koji nemaju reprezentativne obaveze i u kojoj je Lijanko uz Rinkona i Bazelija bio apsolutni protagonista.

Piše: Željko Pantelić