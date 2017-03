Buongiorno Italia: Napulj ključa - pomrsimo Realu račune!

Dok naslovi i naslovnice odišu optimizmom da je čudo moguće, na unutrašnjim stranama se priznaje da će biti veoma teško preokrenuti rezultat sa Bernabeua

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Glavna priča u italijanskoj sportskoj štampi je večerašni meč Lige šampiona Napoli – Real. Dok naslovi i naslovnice odišu optimizmom da je čudo moguće, na unutrašnjim stranama se priznaje da će biti veoma teško preokrenuti rezultat sa Bernabeua. Značajan prostor dobijaju i sve izraženije ambicije novih kineskih vlasnika da konstruišu moćni Inter. Piše se dosta i o novoj zvezdi italijanskog fudbala Belotiju koji nije na nišanu samo Real Madrida, timova iz Mančestera već i Čelsija, klubova koji imaju finansijski kapacitet da plate raskidnu klauzulu od 100.000.000 evra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

“Napred Napoli” dominira iznad fotografije fudbalera Napolija kako slave jednu od pobeda na San Paolu sa jasnom aluzijom da se taj scenario ponovi i večeras protiv Real Madrida u revanš meču osmine finale Lige šampiona.

“Ceo grad i 60.000 na San Paolu veruje u podvig. Hamšik: Naš urlik ‘Čempions” će se čuti do Torina”, prenose se reči kapitena Napolija u podnaslovu. U autorskom tekstu Arigo Saki savetuje Napoli kako da pobedi Real. U svojoj analizi, jedan od očeva modernog fudbala, tvrdi da Napoli treba da igra strpljivo i da ne sme da dozvoli Realu lake kontranapade. To bi po Sakiju bilo samoubistvo i zato savetuje strpljenje i veliki intenzitet.

“Kjelinijeva povreda, ništa strašno, ali je utakmica sa Milanom pod znakom pitanja”, piše Gazeta na naslovnici dok na unutrašnjim stranama precizira da će defanzivac biti podvrgnut danas pregledima ali da će najverovatnije biti izostavljen za meč sa Milanom jer Alegri ne želi da rizikuje da se Kjelini ozbiljnije povredi.

“Perišić, njegovi golovi su potrebni Pioliju. Miranda će biti lek za Papu Gomeza”, inisistira Gazeta da će hrvatski reprezentativac i Brazilac imati glavnu ulogu ne samo na sledećem meču protiv Atalante već i do kraja sezone. Na unutrašnjim stranama list tvrdi da su se rukovodioci Intera sve dogovorili sa menadžerima Stefana de Fraja. Igrač Lacija bi trebalo da pređe u Inter ovog leta za platu od 3.000.000 evra plus bonusi. Predsednik Nebeskoplavih Klaudio Lotito traži 30-35.000.000 evra dok Inter nema nameru da potroši više od 20.000.000 budući da Holanđaninu ističe ugovor sledeće godine.

“Beloti, između Reala i Junajteda ubacio se i Konte. Kairo: investiraću i zadržaću Belotija”, zbirni je naslov o golgeteru Serije A. Posle prvaka Evrope i Mančeseter Junajteda u trku za Petlom se uključio i Čelsi koji u italijanskom centarforu vidi zamenu za Dijega Kostu.

S druge strane predsednik Torina Urbano Kairo svečano obećava da neće pustiti Belotija, osim ako neko ne plati raskidnu klauzulu od 100.000.000 evra, i da će dovesti za novu sezonu pojačanja koja će učiniti konnkurentnijim tim Siniše Mihajlovića.

Na unutrašnjim stranama Gazeta piše i da je došlo do novog zahlađenja u odnosima između trenera Rome Lučana Spaletija i kapitena Frančeska Totija. List piše da nije bilo žestokih rasprava ili čarki između dvojice ali da je napetost u njihovim odnosima opipljiva.

CORRIERE DELLO SPORT

“Vamos Napoli!”, upotrebio je poklič na španskom Korijere kako bi motivisao igrače i ambijent tima iz Napulja da veruje do kraja u čudo, odnosno prolazak u četvrt finale i izbacivanje Reala iz Lige šampiona. U podanslovu se kaže da je stadion rasprodat i da je ostvarena rekordna zarada( 4.500.000 evra samo od ulaznica) kao i da je trener Mauricio Sari pozvao navijače da budu uz tim. Takođe se najavljuje da će Zidan poslati na teren svoj trozubac B-B-C (Bejl - Benzema - Kristijano Ronaldo). U redakcijskom komentaru se zapaža da se nije mogao naći bolji primer za dvoboj fudbalskog plemstav protiv radničke klase. Odnosno Zinedin Zidan, koji je u trenersku struku ušao na velika vrata kao jedan od najboljih fudbalera svih vremena, protiv Mauricija Sarija koji je proveo 25 godina u nižerazrednim klubovima pre nego što je dobio priliku da trenira veliki klub.

Ispod zaglavlja Korijere piše o sastanku koji je Spaleti imao sa fudbalerima Rome na kojem im je očitao bukvicu posle dva poraza u Kupu Italije i prvenstvu: “Spaleti motiviše Romu”. U podnaslovu se navodi i da će Đalorose na meču Lige Evorpe protiv Liona pratiti 2.000 navijača.

“Imobile, perfektni blizanac”, konstatuje sa velikim zadovoljstvom rimski dnevnik da su Čiro Imobile i Andrea Beloti, postigli zajedno 38 golova u Seriji A, garancija za budućnost italijanske nacionalne selekcije.

TUTTOSPORT

“Interova mešanja” dominira, kao neka vrsta upozorenja Juventusu ,naslov na prvoj strani Tutosporta. Ispod stoji da je Suning lansirao izazov Juventusu za sledeću sezonu jer su već odlučno krenuli u akciju dovođenja igrača poput Sančeza, Berardija, Bernaredeskija i Veratija. Istih onih koji želi i Juve, podvlači Tutosport. Na naslovnici list prenosi i reči generalnog direktora Bepea Marote koji je izrazio uverenje da će na kraju Maks Alegri ipak ostati na klupi Juventusa i u sledećoj sezoni. Za utakmicu sa Milanom, koja se igra u petak, se kaže da će Marko Pjaca zameniti Kvadrada.

I Tutosport odvaja prostor na prvoj strani koristeći pomalo vulgarno pitanje jednog od novinara na konferenciji za medije pred meč Napoli – Real u Ligi šampiona: “Pomrsimo im… račune”. Za razliku od dotičnog kolege, Tutosport je upotrebio prihvatljiviji izraz.

“Otkrivamo vam Belotijeve tajne”, najavljuje list na naslovnici priču o tome kako izgleda normalan dana golgetera Torina i Serije A. Takođe se objavljuje i intervju sa legendom Granata Klaudijom Salom koji je savetovao svog naslednika Belotija da ostane još koju godinu u dresu Torina. Ispod se konstatuje da bi i golman Džo Hart mogao da ostane čuvar mreže Toroa u sledećoj sezoni, dok u podnaslovu Tutosport pripisuje sebi, kao zaslugu, obećanje predsednika Kaira, da neće prodati Belotija. Ipak, sve zavisi od Mančester Junajteda koji je, izgleda, spreman da plati raskidnu klaluzulu.

“Gasperini trči ka produžetku ugovora”, piše torinski dnevnik da bi trener Atalante trebalo da obnovi saradnju sa timom iz Bergama do 2020. godine. Porodica Prekasi, koja poseduje Atalantu, je već ponudila novi ugovor italijanskom stručnjaku i sada se čeka njegov odgovor.

Piše: Željko Pantelić