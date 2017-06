Buongiorno Italia: Rajola u klinču sa Milanom oko Donarume! Daglas Kosta traži 7.000.000 evra Juventusu

Nastavlja se sapunica

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Sudbina Donarume, pregovori Juvea oko transfera Duglasa Koste i Ektor Moreno, prvo pojačanje s pečatom Mončija za Romu, su glavne priče u italijanskoj sportskoj štampi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Daglas Kosta hoće Juve", tvrdi Gazeta na prvoj strani donoseći detalje da je generalni direktor Stare dame Bepe Marota imao sastanak sa agentom Brazilca koji je odbio, navodno, ponudu Intera koja je bila još unosnija od Juventusove. Na unutrašnjim stranama se kaže da je Juve sve utanačio sa menadžerom Daglasa Koste i da sada preostaje da se dogovori sa Bajernom. Prema saznanjima Gazete, budući da je Kosta odbio platu od 8.000.000 evra u Interu tražio je da mu Juve da onu platu koju imaju Dibala i Iguain. Milanski dnevnik piše i da će danas doći do kontakta između Juventusa i Sevilje kako bi se postavila baza za pregovore oko transfera igrača iz Andaluzije u Pjemonte.

"Donaruma i Milan: odlučujući susret", piše Gazeta da svakim danom raste slučaja Donaruma.

"Ultimatum Milana je istekao, ali Rajola traži novi sastanak sa rukovodiocima kluba u sledećih 48 sati. Kamen spoticanja oko produžetka ugovora je raskidna klauzula. Rajola traži da ona bude ubačena u ugovor, Milan neće ni da čuje. List piše i da Milan još uvek nije odustao od Belotija tim pre što je u ozbiljnim pregovorima da proda Baku. U igri za Kolumbijca su Valensija i Olimpik Marsej".

"Inter privodi kraju prelazak Ridigera i Luiza Gustava", najavljuje Gazeta da bi Nemac i Brazilac trebalo da budu prva pojačanja za Inter Lučana Spaletija. Istovremeno se piše i o ponudi Čelsija za igrača Napolija:

"Konte pritiska Insinjea: ponuđeno 50 miliona evra".

"Romo, evo Di Frančeska i stiže stameni Moreno", izveštava se o novinama iz Trigorije gde se juče vratio u novoj ulozi nekadašnji igrač i tim menadžer Đalorosa Euzebio Di Frančesko. Osim trenera, koji će danas biti predstavljen i zvanično medijima, sportski direktor Monći je doveo prvog igrača u svojoj rimskoj avanturi. Reč je o Ektoru Morenu, meksičkom reprezentativcu koji je u poslednje dve godine nosio dres PSV-a.

Iznad zaglavlja Gazeta donosi uznemirujuću priču vezanu za Kristijana Ronalda koji bi mogao da završi i u zatvoru zbog utaje poreza:

"Ronaldo rizikuje zatvor, utajio porez od 14.700.000 evra". U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da CR7 nije prijavio poreskim vlastima novac koji je zaradio od reklama u periodu od 2011. do 2014. godine.

U dnu strane se odvaja prostor za šampione NBA:

"Magični Ratnici: druga titula u tri godine sa misterijom oko posete Trampu". Gazeta tvrdi da sa Karijem i Durantom Golden Stejt može da otvori pobednički ciklus od nekoliko godina, ali i da je pod znakom pitanja tradicionalna poseta Beloj kući šampiona NBA jer su trener Ratnika Ker i zvezda tima Kari javno i oštro nastupali protiv njujuroškog tajkuna.

CORRIERE DELLO SPORT

"Ćao Rudigeru, on je Interov, u Romu stiže Meksikanac. Pleši Moreno", iskoristio je Korijere ime poznate pesme italijanskog kantautora Zukera za najavu prvog pojačanja, s potpisom Monćija, za Romu.

"Defanzivac PSV-a je prvo pojačanje Mončija u danu kada je ozvaničen dolazak Di Frančeska na klupu Rome. Palota: On je pravi čovek za nas. Zatvoren transfer Nemca (Ridigera) u redove Nerazura", stoji u podnaslovu u kojem se objedinjuje nekoliko vesti vezanih za Romu. U tekstu na unutrašnjim stranama se kaže da su se Inter i Roma našli na pola puta za Ridigera. Nerazuri su nudili 25.000.000, Roma je tražila 35. Dobra vest za navijače Rome, tvrdi Korijere, jeste odustanak Intera od Strotmana i Najngolana.

"Lacio i Inzagi igraju na kartu Papu Gomeza. On je top igrač za zamenu Kejte", tvrdi Korijere ispod zaglavlja. U podnaslvu se kaže da predsednik Lotito pregovara sa Atalantom i da želi da perfekcionira transfer do kraja sledeće nedelje.

"Lacio je spremio ponudu: Beriša plus 8.000.000 evra".

U dnu strane Korijere objavljuje rezultate svoje ankete na pitanje da li bi Lorenco Insinje trebalo da dobije dres Napolija sa brojem 10 koji je nosio Maradona:

"Čitaoci Korijerea odlučili: Dajte Insinjeu Dijegovu 10-u".

TUTTOSPORT

"Iznenađenje Hart: Da li me hoćete nazad?", poruka je engleskog golmana Torinu na naslovnici Tutosporta. Reprezentativni golman Engleske je “zatvorenik” ugovora sa Mančester Sitijem i traži tim u kojem bi mogao da bude starter kako ne bi izgubio mesto čuvara mreže Engleske na Svetskom prvenstvu u Rusiji sledeće godine.

"Toro nije još uvek završio posao oko dovođenja Sirigua i mogao bi da se predomisli i produži saradnju sa engleskim golmanom", stoji u podnaslovu. Na unutrašnjim stranama list objašnjava zašto bi Duvan Zapata mogao da pojača redove Granata i da je kompatibilan sa Belotijem.

Prostor ispod zaglavlja je rezervisan za Juventus.

"Daglas Kosta, Juve ubrzava", naslov je priče u kojoj se ističe da je Brazilac sve bliži Bjankonerima ali da još uvek nije sve gotovo jer je razlika između ponude Juventusa i potražnje Bajerna za igrački karton 10.000.000 evra. Neslaganja postoje i između plate koju nudi Stara dama Kosti i one koju je tražio njegove menadžer. Bjankoneri su stavili na sto 5.000.000 evra plus bonusi, relativno lako dostižni, dok Brazilac traži 7.000.000 evra po godini.

"Šik danas će biti sve ozvaničeno", najavljuje list da bi Čeh trebalo da bude prvo pojačanje u ovom prelaznom roku Juventusa. U podnaslovu se dodaje da su sledeća dva cilja Bepea Marote Kejta i Bernardeski.

Piše: Željko Pantelić